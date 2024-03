XTX Markets

Erklärung von XTX Markets: betrügerische Unternehmen, die behaupten, mit XTX Markets verbunden zu sein

London, 21. März 2024 (ots/PRNewswire)

Wir sind uns betrügerischer FX- und Kryptowährungsbetrügereien von Websites, Einzelpersonen und/oder Unternehmen bewusst, die vorgeben, mit XTX Markets verbunden oder assoziiert zu sein.

XTX Markets emittiert keine Kryptowährungen und bietet keine Dienstleistungen auf FX- oder Kryptowährungsplattformen für Privatkunden an.

Es nimmt auch keine Einlagen von Einzelpersonen oder Kleinanlegern an, handelt nicht mit ihnen und interagiert nicht mit ihnen in Bezug auf Produkte (einschließlich Kryptowährungen und Devisen).

Die einzigen von XTX Markets betriebenen Websites sind unsere offizielle Website: XTXMARKETS.COM und die Website des AIMO-Preises: AIMOPRIZE.COM. Jede andere Website, die vorgibt, XTX Markets zu sein oder mit XTX Markets verbunden zu sein, ist betrügerisch.

Wenn Sie von jemandem kontaktiert werden, der Kryptowährungen oder Handelsdienstleistungen der Marke XTX Markets anbietet oder verkauft oder vorgibt, im Namen von XTX zu handeln oder in irgendeiner Weise mit XTX verbunden zu sein, dann beachten Sie bitte, dass diese Personen in keiner Weise mit XTX verbunden oder an uns angeschlossen sind. Wenn Sie glauben, dass Sie Opfer eines Betrugs geworden sind, wenden Sie sich bitte an Ihre örtlichen Behörden.

