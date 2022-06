DB Fernverkehr AG

Schnellste Tour mit Max Giesinger - 4 Konzerte an 4 Bahnhöfen an nur einem Tag

Die Deutsche Bahn veranstaltet mit dem Sänger Max Giesinger am 1. Juni die "Schnellste Tour" - Max Giesinger spielt an den Bahnhöfen Hamburg, Berlin, Leipzig und Wiesbaden - Der ICE 4 fährt den Sänger und seine Band durch Deutschland.

Ein beliebter Star auf der Bühne, jubelnde Fans davor und Melodien, die Millionen kennen - solch mitreißende Konzerterlebnisse konnten in den vergangenen Jahren aufgrund der Pandemie nur eingeschränkt stattfinden. Der Sänger Max Giesinger geht auf Initiative der Deutschen Bahn (DB) am 1. Juni 2022 auf seine Schnellste Tour. Max Giesinger fährt an nur einem Tag mit dem ICE 4 in vier Städte, um mit seiner Band vier Konzerte zu spielen. Tourstart und erstes Konzert ist in Hamburg. Berlin, Leipzig und Wiesbaden folgen für drei weitere Auftritte. Am jeweiligen Bahnhof steht eine Bühne bereit.

Die Überraschungskonzerte sind für Besucher:innen vor Ort gratis und ereignen sich direkt in oder vor den Bahnhöfen. In Hamburg, Berlin und Leipzig finden circa 20- bis 40-minütige Konzerte statt. Der Sänger beendet mit einem etwa 60- bis 90-minütigen Abschlusskonzert in Wiesbaden die Schnellste Tour in gebührender Länge. Passend zur Tour mit vier Konzerten an vier Bahnhöfen spielt Max Giesinger Songs aus seinem aktuellen Album "VIER" sowie seine größten Hits der letzten Jahre. "Das wird aufregend! 4 Konzerte an einem Tag habe ich noch nie gespielt, daher freue ich mich nach der langen Konzertpause umso mehr auf den 01.06.", sagt Max Giesinger über seine Schnellste Tour aller Zeiten mit dem ICE.

Die Deutsche Bahn und die Musik von Max Giesinger bringen Menschen zusammen - für viele Reisende und Fans ein Herzenswunsch während und nach der Pandemie. Dieses Gemeinschaftsgefühl an einem Tag zu begleiten, spiegelt sich jetzt in der Schnellsten Tour wider. Sieunterstreicht aber auch die Vorzüge des ICE: "Der ICE bringt Menschen bequem von einem Ort zum anderen. Mit der Konzerttour von Max Giesinger möchten wir zeigen, wie unschlagbar schnell, entspannt und flexibel das Reisen mit dem ICE ist. Mehrere Städte an einem Tag zu bereisen, ist möglich - ohne sich um den Verkehr auf den Autobahnen oder in den Innenstädten Gedanken machen zu müssen", so Stefanie Berk, Marketing Vorständin DB Fernverkehr.

Konzertplan Schnellste Tour:

01.06.2022, 08:30 Uhr, Hamburg (Exklusiv-Konzert für Presse)

01.06.2022, 11:40 Uhr, Berlin (Akustik-Konzert)

01.06.2022, 14:20 Uhr, Leipzig (Akustik-Konzert)

01.06.2022, 20:30 Uhr, Wiesbaden (Full-Band-Konzert)

Bildmaterial kann unter dem folgenden Link heruntergeladen werden: https://mediaportal.deutschebahn.com/marsDB-Mediaportal/de/instance/ko.xhtml?oid=6794991

