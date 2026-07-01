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Sparkassen-Karten glänzen im neuen Design

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Stuttgart (ots)

Die Sparkassen-Card und die Sparkassen-Kreditkarten erhalten nach 15 Jahren ein neues Design. Ab heute starten die ersten Sparkassen damit, die neuen Karten auszugeben. Kundinnen und Kunden erhalten sie automatisch im Rahmen der regulären Kartenausgabe - zum Beispiel bei Kontoeröffnung, wenn die bisherige Karte abläuft oder eine Ersatzkarte benötigt wird.

Das neue Standard-Design der Sparkassen-Karten bietet einen komplett neuen Look. Im Mittelpunkt steht ein klarer, übersichtlicher Aufbau.

Die Vorderseite ist bewusst "clean" gestaltet und rückt das ikonische Sparkassen-S als zentrales Markenzeichen in den Mittelpunkt.

Die Rückseite bietet Platz für alle Informationen und Kennzeichnungen zu den Kartenfunktionen: unter anderem das girocard-Logo, das Kontaktlos-Logo, das internationale Akzeptanzlogo, die 16-stellige Kartennummer, die IBAN, die 3-stellige Prüfziffer und das Gültigkeitsdatum.

Der Unterschriftstreifen entfällt.

Die neuen Personalisierungsverfahren ersetzen bei den Debitkarten die bisherige Lasertechnologie und bei den Kreditkarten die Hochprägung. Das macht die Karten hochwertiger und verbessert für die Kundinnen und Kunden die Lesbarkeit der Informationen.

Die im Umlauf befindlichen Karten behalten ihre Gültigkeit bis zum aufgedruckten Ablaufdatum. Die Kundinnen und Kunden können sie weiterhin uneingeschränkt nutzen. Ein Austausch allein aufgrund des neuen Designs ist nicht erforderlich.

Im Laufe dieses Jahres werden circa 14 Millionen Sparkassen-Cards und eine Millionen Kreditkarten im neuen Design ausgegeben. Insgesamt sind rund 47 Millionen Sparkassen-Cards sowie knapp 10 Millionen Sparkassen-Kreditkarten im Umlauf.

Die S-Payment hat das neue Standard-Design initiiert, in Abstimmung mit dem Deutschen Sparkassen- und Giroverband konzipiert und gemeinsam mit der Münchener Agentur KMS Team den neuen Look entwickelt. "Die Sparkassen Karten gehören für viele Kundinnen und Kunden fest zum Alltag - beim Einkauf vor Ort, auf Reisen oder beim Bezahlen im Internet. Mit dem neuen Design verbinden wir die vertraute Sparkassen-Identität mit einer zeitgemäßen, übersichtlichen Gestaltung", sagt Christian Plaza-Bartsch, Geschäftsführer der S-Payment.

Die Sparkassen-Cards und Sparkassen-Kreditkarten bleiben auch im neuen Design zuverlässige Begleiter für das tägliche Bezahlen. Die Kundinnen und Kunden können damit weiterhin kontaktlos an der Ladenkasse bezahlen, in Online-Shops einkaufen oder sich an Geldautomaten mit Bargeld versorgen. Auch digitale Bezahlmöglichkeiten, etwa mit dem Smartphone oder der Smartwatch, bleiben unverändert nutzbar, sofern sie für die jeweilige Karte eingerichtet sind.

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