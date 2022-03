Neckermann Reisen

NEC IS BACK - Kultmarke Neckermann kommt zurück

Pionier der Flugpauschalreise feiert Comeback und bietet Sommerurlaub in beliebten Badedestinationen

Düsseldorf

Rechtzeitig zum 60. Geburtstag kehrt die Traditionsmarke Neckermann Reisen auf den deutschsprachigen Reisemarkt zurück. Die Anex Tourism Group (ATG) erwarb nach der Insolvenz von Thomas Cook Anfang 2020 die Markenrechte und bietet jetzt wieder Pauschalreisen von Neckermann an. Für den Sommer 2022 können bereits rund 1.000 Hotels in den beliebten Urlaubsländern Spanien, Griechenland, der Türkei und Ägypten gebucht werden. Angebote für Reisen nach Bulgarien, Italien, Kroatien, Portugal und Tunesien werden in der Saison folgen. Sukzessive wird das Portfolio auch um Eigenanreise-Ziele in Deutschland, Österreich und der Schweiz erweitert. Buchungsstart für Neckermann Reisen ist der 5. April 2022.

"Neckermann ist eine Kultmarke mit einem sehr hohen Bekanntheitsgrad, und das sowohl in Deutschland, Österreich und der Schweiz als auch in vielen Zielgebieten. Für den Restart des Veranstalters konnten wir viele langjährige Partner gewinnen, von denen wir wissen, dass sie unsere Qualitätsansprüche gewährleisten", sagt Michael Nickel, Direktor von Neckermann Reisen. Die Marke stehe wie in der Vergangenheit für ein ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis und richte sich vor allem an Familien und Best-Ager.

Einer aktuellen repräsentativen Umfrage des Marktforschungsinstitutes YouGov zufolge ist Neckermann mit einer gestützten Bekanntheit von 70 Prozent nach TUI (80 %) immer noch die zweitbekannteste Veranstaltermarke in Deutschland.* Gegründet wurde "Neckermann und Reisen", wie das Unternehmen ursprünglich hieß, 1962 von Josef Neckermann als Erweiterung seines Versandhauses. Mit seinen Flugpauschalreisen zu günstigen Preisen hat er den Badeurlaub in südlichen Ländern für breite Bevölkerungsschichten erschwinglich gemacht.

Der Reiseveranstalter Neckermann, der "VW Golf des Reisens", erlebte einen unvergleichlichen Siegeszug und war in Deutschland der wichtigste Umsatzbringer der britischen Thomas Cook Group, zu der er später gehörte. Nach deren Insolvenz im Herbst 2019 sicherte sich Anex die Rechte an der Marke. Ursprünglich war das Comeback von Neckermann für 2020 geplant, musste dann aber wegen der Corona-Pandemie verschoben werden.

Neckermann Reisen-Angebote sind buchbar in allen Reisebüros mit Neckermann Reisen-Agentur, unter www.neckermann-reisen.de sowie bei angebundenen Internet-Portalen und beim Neckermann Reisen-Kundenservice unter 0211/78177444.

* Die verwendeten Daten beruhen auf einer Online-Umfrage der YouGov Deutschland GmbH, an der 2120 Personen zwischen dem 18.03.2022 und 21.03.2022 teilnahmen. Die Ergebnisse wurden gewichtet und sind repräsentativ für die deutsche Bevölkerung ab 18 Jahren.

Über ANEX:

Zur ANEX Tour GmbH mit Sitz in Düsseldorf gehören neben Neckermann Reisen die Veranstalter ANEX Tour, Bucher Reisen und ÖGER Tours. Die deutsche Unternehmensgruppe ist Teil des international tätigen Tourismuskonzerns ANEX Tourism Group (ATG) mit eigenen Veranstaltermarken, Hotels, Flugzeugen, Reisebüros, Buchungsportalen und Incoming-Agenturen. Die Gruppe bietet in neun Quellmärkten Reisen zu insgesamt 33 Destinationen an. Hauptsitz des 1996 von Neset Kockar gegründeten Unternehmens ist Antalya.

