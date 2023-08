Manuel Thaler

Developer Akademie: Die Erfahrung mit dem neuartigen Lehrkonzept für Quereinsteiger

Die Digitalisierung schreitet weiter voran und mit ihr der Bedarf an qualifizierten Softwareentwicklern. Doch wie bildet man neue Talente effektiv aus - insbesondere Quereinsteiger, die den Sprung in die IT-Branche wagen möchten? Die Antwort darauf liefert die Developer Akademie mit ihrem neuen Lehrkonzept für angehende Programmierer.

Auch im IT-Sektor wird das Internet mittlerweile von unzähligen Tutorials, Kursen und Foren geflutet: Kein Wunder also, dass sich immer mehr Menschen das Programmieren eigeninitiativ beibringen wollen - aber ganz so einfach ist es nicht. Anfänger verlieren sich schnell in den unzähligen Themen und Technologien, auf die sie dort stoßen. Das kann schnell in eine Sackgasse führen: "Im schlimmsten Fall entwickeln sie dadurch schlechte Programmiergewohnheiten, weil sie die Zusammenhänge schlichtweg nicht kennen", mahnt Manuel Thaler, Geschäftsführer der Developer Akademie.

"Vielmehr sollten sie auf das Feedback und die Anleitung eines erfahrenen Mentors vertrauen, der selbst aus der Softwareentwicklung kommt und der sie Schritt für Schritt an die notwendigen Kompetenzen in der IT heranführt", fügt sein Geschäftspartner Junus Ergin hinzu. Zu diesem Zweck hat die Developer Akademie ein Schulungsprogramm ins Leben gerufen, das Quereinsteigern, unabhängig von ihrem bisherigen Werdegang, einen reibungslosen Start in der Welt der Programmierung ermöglicht - und das in kurzer Zeit: Nach nur sechs bis neun Monaten sind die Absolventen bereit, um auf dem Arbeitsmarkt der IT-Branche Fuß zu fassen.

Von der Theorie zur Praxis: So führt die Developer Akademie Quereinsteiger an den Berufsalltag in der IT heran

"Das Herzstück unseres Lehrkonzepts ist das projektbezogene Lernen", verrät Manuel Thaler. So stehen statt trockener Theorie von Beginn an reale Projekte im Mittelpunkt. Die Schüler der Developer Akademie lernen auf diese Weise nicht nur, wie man programmiert, sondern auch, wie sie jegliche Grundlagen in der echten Arbeitswelt anwenden. Dabei arbeiten sie sowohl alleine als auch im Team an mindestens zwölf betreuten Projekten - und erwerben dadurch praxisnahe Erfahrungen, die sie optimal auf ihre zukünftige Karriere vorbereiten.

Ein weiteres Alleinstellungsmerkmal der Developer Akademie ist die intensive, individuelle Betreuung. Demnach sind die Dozenten nicht nur bei all ihren Vorträgen präsent, sondern begleiten den gesamten Lernprozess aktiv mit. Sie "wandern" virtuell durch den Kurs, beantworten Fragen, überprüfen den erstellten Code und passen ihre Unterstützung dem individuellen Lernfortschritt jedes Einzelnen an. "Damit ermöglichen wir es sowohl Anfängern als auch Fortgeschrittenen, in ihrem eigenen Tempo zu lernen - und sich unter professioneller Anleitung ideal weiterzuentwickeln", erklärt Junus Ergin.

Mehr als nur Programmieren: Wie die Developer Akademie auch Quereinsteiger auf eine Karriere in der IT vorbereitet

"Wir verstehen uns allerdings nicht nur als reine Programmierschule", betont Manuel Thaler. Aus diesem Grund gehört zum Lehrplan der Developer Akademie neben fortgeschrittenen Softwarearchitekturkonzepten auch ein umfassendes Bewerbungstraining. Hier lernen die Teilnehmer, wie sie sich zielführend ausdrücken, Probleme adressieren und sich im Berufsalltag behaupten können. Diese ganzheitliche Herangehensweise fördert nicht nur die fachlichen, sondern auch die persönlichen Kompetenzen der Teilnehmer. "Die Fähigkeit klar, systematisch und verständlich zu kommunizieren, steigert die Karrierechancen in der IT enorm", erklärt Manuel Thaler.

Die Resultate sprechen dabei für sich: Mit ihrem innovativen Ansatz hat die Developer Akademie bereits hunderten Menschen mit unterschiedlichstem Hintergrund den Weg in die IT geebnet. Darunter auch solchen, die in traditionellen Bildungssystemen an ihre Grenzen gestoßen sind. "Der Schlüssel zum Erfolg? Eine offene Einstellung, Engagement und Fleiß und vor allem ein ehrliches Interesse für IT. Wer diese Voraussetzungen mitbringt, der kann innerhalb von Monaten Softwareentwickler werden - unabhängig davon, ob er davor Ingenieur oder Busfahrer war", fasst Junus Ergin den Ansatz der Developer Akademie zusammen.

