ValueLabs gewinnt neun Globee® Awards und bestätigt seine Position als Marktführer bei agentischen KI-Diensten

ValueLabs wurde bei den Globee® Awards 2025 for Artificial Intelligence ausgezeichnet und erhielt acht Gold- und eine Bronze-Auszeichnung in wichtigen Kategorien. Diese Anerkennung unterstreicht die Position des Unternehmens als Anbieter von KI-Dienstleistungen und echte „Category of One".

Als die generative KI vor 28 Monaten auf den Plan trat, sah ValueLabs in ihr sowohl eine existenzielle Bedrohung als auch eine einmalige Chance zur Neuerfindung. Seine Reaktion war prompt und entschlossen.

Das Unternehmen erklärte sein bisheriges Geschäftsmodell für obsolet und entwickelte AiDE®, das Enterprise Operating System, das nun alle Funktionen unterstützt. Nach der vollständigen internen Umsetzung ist das Unternehmen dazu fähig, Lösungen in beispielloser Geschwindigkeit und in jedem Maßstab bereitzustellen.

AiDE® wirkt wie ein „Ironman-Anzug" für Designer, Architekten, Entwickler und Tester, der die Produktivität steigert, die Qualität verbessert und die Grenzen des Machbaren erweitert. Diese Demokratisierung des Know-hows hat die Arbeitsweise der Teams über den gesamten Lebenszyklus der Softwareentwicklung hinweg grundlegend verändert.

Über die traditionellen KI-Anwendungsfälle hinaus ermöglichen die vertikalen KI-Beratungs- und -Lösungen von ValueLabs den Unternehmen, ihre gesamten Geschäftsmodelle für eine KI-zentrierte Welt neu zu konzipieren. Durch die Kombination von fundiertem Fachwissen und agentischen KI-Fähigkeiten helfen sie Unternehmen, branchenspezifische Prozesse in intelligente, autonome Workflows umzuwandeln, die messbare Geschäftsergebnisse liefern.

Die Anerkennung durch die Globee® Awards in unterschiedlichen Kategorien unterstreicht die Vielseitigkeit der Plattform und ihre reale Wirkung in verschiedenen Branchen. ValueLabs wurde in den folgenden Kategorien ausgezeichnet:

Gold Awards:

Artificial Intelligence Company of the Year: ValueLabs

Best Achievement in Artificial Intelligence Operations: AiDE Operations

Best AI Platform: AiDE®

Best AI-driven Personalization Solution: AiDE UX

Best AI-driven Automated Testing Solution: AiDE QE

Best AI-powered Customer Insights Solution: AiDE Conversational Insights

AI-Driven Threat Detection: AiDE Shield

Most Innovative Artificial Intelligence Tool for Customer Service: AiDE Chat

Bronze Award:

Best AI-based Knowledge Management Solution: AiDE Academy

„Diese Auszeichnungen spiegeln die natürliche Entwicklung unserer 28-jährigen Reise wider", so Arjun Rao, Gründer und Chairman von ValueLabs. „Wir implementieren nicht nur KI. Wir transformieren ganze Wertschöpfungsketten und entwickeln autonome Fähigkeiten in allen Funktionen. Unser Einstieg in agentische KI-Dienste ist keine Reaktion auf den aktuellen Moment – es ist eine Fortsetzung dessen, auf das wir hingearbeitet haben."

Sam Alva, CEO bei ValueLabs, betont: „Wir praktizieren, was wir predigen. AiDE® verändert jeden Aspekt unseres Geschäfts – von der Ausarbeitung unserer Strategie durch unsere Beratungsteams, bis hin zur Umsetzung der Strategie durch unsere Projektteams. Sie schafft die Grundlage dafür, wie wir Angebote erstellen, Kunden einbinden und Ergebnisse in großem Umfang erzielen. Unsere vertikalen KI-Lösungen eröffnen unseren Kunden neue Möglichkeiten, ihre branchenspezifischen Herausforderungen mit Intelligenz und Geschwindigkeit zu bewältigen. Nach den jüngsten Auszeichnungen durch Stevie und World HRD Awards bestätigt die Anerkennung durch die Globee® Awards, dass wir von der Kunst des Möglichen zur Wissenschaft des Realen übergegangen sind."

Der Ansatz des Unternehmens orientiert sich an „Service-as-Software" – die Transformation von bisher manuell durchgeführten Prozessen in intelligente Systeme, die Ergebnisse in großem Maßstab liefern. Dieses Modell ermöglicht Unternehmen, von Grund auf zu überdenken, wie sie in einer KI-zentrierten Welt arbeiten können.

Mit mehr als 7.000 Beschäftigten weltweit hilft ValueLabs Unternehmen, sich über die Einführung von Tools hinaus zu echten KI-nativen Unternehmen zu entwickeln. Während Marktstudien zeigen, dass sich 87 Prozent der Unternehmen noch in der Pilotphase von KI befinden, hat ValueLabs bereits volle Produktionskapazität erreicht. Die neun Globee® Awards untermauern die einzigartige Position des Unternehmens an der Schnittstelle von herkömmlicher Beratung, Spitzentechnologie und Bereitstellung von agentischer KI für horizontale Plattformen und vertikale Branchenlösungen.

Informationen zu ValueLabs

ValueLabs wurde 1997 gegründet und ist ein globales Unternehmen für agentische KI-Dienstleistungen, das Organisationen bei der Umstellung auf ein KI-gestütztes Geschäft unterstützt. Das Herzstück dieser Transformation ist AiDE® – unsere proprietäre Plattform für AI Driven Everything. Diese unternehmenstaugliche Plattform fungiert als Betriebssystem für intelligentes Arbeiten in den Bereichen Technik, Betrieb und Geschäftsfunktionen.

Mit AiDE® haben wir eine eigene Kategorie geschaffen: eine Kombination aus Plattforminnovation, Beratungstiefe und ergebnisorientierter Bereitstellung zur Lösung von Herausforderungen im Unternehmensmaßstab. Von der Strategie bis zur Umsetzung konzipieren und implementieren wir maßgeschneiderte KI-Lösungen, die sowohl horizontale Fähigkeiten als auch vertikale Branchenangebote umfassen.

Mit einem Kunden-NPS von 90 und einem Mitarbeiter-NPS von 80 beruhen unsere Beziehungen auf Vertrauen, messbaren Auswirkungen und langfristiger Wertschöpfung.

