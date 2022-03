Daniel Bidmon

Daniel Bidmon: Wie Onlineshops mit dem richtigen Marketing ihre Umsätze maximieren

Daniel Bidmon ist der Gründer und Geschäftsführer der Marketing-Agentur ECOM HOUSE GmbH und unterstützt Onlinehändler dabei, sich erfolgreich am Markt zu positionieren und das Wachstum ihrer Shops zu maximieren. Zudem bietet er mit ECOM SECRET ein Coaching an, das seinen Kunden die wichtigsten Kenntnisse des E-Commerce vermittelt.

Der E-Commerce boomt - Onlineshopping ist für viele aus dem Alltag nicht mehr wegzudenken. Die Corona-Krise hat das Wachstum der Branche noch einmal stark beschleunigt. Besonders die Lockdowns haben dafür gesorgt, dass auf der einen Seite viele Marken extrem wachsen konnten und auf der anderen Seite Personen zu Kunden geworden sind, die vorher keinerlei Berührungspunkte mit dem Onlinehandel hatten. Der Wettbewerb im E-Commerce ist groß und um sich als Händler erfolgreich am Markt zu etablieren und langfristig erfolgreich zu sein, bedarf es einer umfassenden Strategie. Daniel Bidmon hat es sich zur Aufgabe gemacht, E-Commerce-Händler mit professionellen Online-Marketing-Konzepten zu nachhaltigen Erfolgen zu verhelfen.

Als Gründer und Geschäftsführer der ECOM HOUSE GmbH verfügt Daniel Bidmon über ein umfassendes Marketing-Know-how. Selbst betrieb der Unternehmer schon mehrere Onlineshops und lernte nach einigen Rückschlägen, wie die komplexe Branche funktioniert und worauf es im E-Commerce wirklich ankommt. Um das Wachstum der Onlinehändler zu maximieren, greift der Profi unter anderem auf Social-Media-Marketing, Ads und Kooperationen mit Influencern zurück - der Fokus liegt dabei immer darauf, die Strategien an die individuellen Ansprüche und Bedürfnisse der Kunden anzupassen. Mit seinen ausgeklügelten Methoden konnte Daniel Bidmon mittlerweile schon unzählige Onlineshops sehr erfolgreich machen.

Ein stimmiges Konzept aus Dienstleistung und Coaching

Das Business von Daniel Bidmon gliedert sich in zwei Geschäftsbereiche. Mit seiner Marketing-Agentur, der ECOM HOUSE GmbH, unterstützt er Onlinehändler dabei, ihr Wachstum zu steigern. Mit Hilfe von Google Ads und Werbeanzeigen auf Facebook und Instagram werden die Produkte der Händler vermarktet. Das Angebot der Marketingagentur umfasst ergänzend dazu alle Faktoren, die für eine erfolgreiche Kampagne wichtig sind. Dazu gehört zum Beispiel auch, die Zielgruppe zu verstehen, die Wachstumsstrategie für die Kunden herauszuarbeiten und mit durchdachten Marketingbotschaften für nachhaltiges Wachstum und Skalierung zu sorgen. Die Kunden entscheiden selbst, in welchem Umfang sie sich Unterstützung wünschen und erhalten gegebenenfalls auch ein professionelles Komplettpaket.

Der zweite Geschäftsbereich läuft unter dem Namen ECOM SECRETS und befasst sich mit dem Coaching. Hier können die Kunden wichtiges Know-how im E-Commerce-Marketing erlangen und Profi-Tipps für ihr Business bekommen. Aktuell zählen etwa 100 Onlinehändler zu den Teilnehmern, die das Unternehmen von Daniel Bidmon im Gruppenformat betreut. Neben den Live-Coachings, die dreimal pro Woche stattfinden, können die Kunden auch einen umfangreichen Videokurs in Anspruch nehmen. One-to-One-Coachings gehören außerdem zum Angebot. "Diese sind jedoch nur größeren Unternehmen mit einem Jahresumsatz ab fünf Millionen Euro vorbehalten", merkt Daniel Bidmon an.

Die Zielgruppe der ECOM HOUSE GmbH setzt sich aus Marken der unterschiedlichsten Märkte zusammen. Daher verfügt Daniel Bidmon über branchenübergreifende Erfahrung und ein facettenreiches Wissen, welche sich im Erfolg der Agentur-Dienstleistungen widerspiegeln. Die Voraussetzungen dafür, dass die Marketingagentur einen Kunden überhaupt erst annimmt, sind strikt geregelt: Der Onlinehändler muss ein gutes Produkt bieten und einen Jahresumsatz von mindestens einer Million Euro vorweisen können. Dann kann der Kunde sich über ein Rundumpaket freuen, das ihm im Ergebnis die bestmögliche, individuell auf sein Geschäft abgestimmte Strategie liefert.

Die Erfolgsstrategie der ECOM HOUSE GmbH

Ein Teil der Strategie von Daniel Bidmon ist es, auf mehrere verschiedene Marketingkanäle zuzugreifen, um das Wachstum seiner Kunden zu optimieren. Natürlich ist es auch möglich, nur über einen Kanal, beispielsweise mit Facebook Ads, beachtliche Umsätze zu generieren. Die Erfahrung der vergangenen Jahre hat dem Marketingprofi jedoch gezeigt, dass es sich durchaus lohnt, auf mehrere Kanäle zurückzugreifen. "Möchte man aktiv wachsen, sollte man sich nicht selbst limitieren, indem man andere Kanäle ungenutzt lässt", rät der Experte. Auch Creatives, also die visuellen Teile von Werbeanzeigen, bilden einen essenziellen Teil der Strategie. Allerdings vertritt Daniel Bidmon, entgegen manch anderer Experten, die Meinung, dass die Qualität des eigenen Angebots noch deutlich essenzieller ist als ein gutes Werbevideo.

Die ECOM HOUSE GmbH hilft ihren Kunden außerdem dabei, das Potenzial von Events, wie zum Beispiel dem Black Friday, voll auszunutzen. Denn um an dem einen Tag große Umsätze generieren zu können, ist eine monatelange Vorbereitung nötig. "Der Gesamtumsatz unserer Kunden der ECOM HOUSE GmbH von diesem Event fiel mehr als doppelt so hoch aus als im Vorjahr - in Zahlen gesprochen waren es 10,7 Millionen Euro im November", berichtet Daniel Bidmon vom Erfolg seiner Arbeit. Seine Kunden profitieren zudem davon, dass er sich laufend weiterbildet und immer up-to-date ist, was das Marktgeschehen angeht. So ist der Unternehmer in der Lage, seine Kunden durch frühzeitige Anpassungen vor negativen Ergebnissen aufgrund von Marktentwicklungen zu bewahren.

Das macht eine gute Agentur für Online-Marketing aus

Eine Agentur mit einer derartigen Expertise wünscht sich jeder Onlinehändler an seiner Seite. Doch es ist nicht immer leicht, im Vorfeld zu erkennen, wie professionell eine Agentur wirklich arbeitet. Rezensionen sind hier ein guter Anhaltspunkt für den Nachweis der jeweiligen Expertise. Auch sollte man als Kunde darauf achten, dass die Zusammenarbeit flexibel gestaltet ist und man nicht an Langzeitverträge gebunden wird. Ebenso ist es nie ein gutes Zeichen, wenn der Anbieter nicht spezialisiert ist, sondern neben Onlinehändlern auch noch Kunden aus diversen anderen Branchen betreut. Eine gute Agentur bietet ein durchdachtes Konzept und anpassbare Strategien - und zwar individuell und maßgeschneidert für jeden einzelnen Kunden. Wichtig ist auch, dass eine offene Kommunikation stattfindet und Probleme direkt angesprochen werden können, sodass man dann gemeinsam eine Lösung finden kann. "Damit eine Zusammenarbeit für alle Beteiligten sinnvoll ist, muss eine Agentur ehrlich und transparent sein", lautet der Tipp von Daniel Bidmon. So steht dem erfolgreichen Wachstum der Onlineshops nichts mehr im Wege.

