Holger Lentz veranstaltet eCommerce Summit am 22. Oktober

Köln (ots)

Holger Lentz, Geschäftsführer der Performance-Marketing-Agentur für den E-Commerce enno.digital GmbH, veranstaltet am 22. Oktober den eCommerce Summit im Hyatt Regency in Köln. Neben dem Experten werden sieben weitere gefragte Speaker der Onlinemarketing- und Beratungsbranche ihre Expertise teilen und Auskunft über die neuesten Entwicklungen in den Bereichen E-Commerce-Recht, Steigerung von Conversion und Kundenwert, SEO und Werbeanzeigen geben. Außerdem gibt es die Möglichkeit des Austauschs mit anderen Unternehmern und führenden E-Commerce-Experten. Aktuell sind noch wenige Resttickets für die Veranstaltung verfügbar.

Veranstalter Holger Lentz: "Der Onlinehandel hat in den letzten Jahren vieles durchgemacht - Umso dringender stellt sich die Frage, wohin die Reise geht. Das exklusive Event lädt alle Unternehmer ein, die die aktuelle Krise meistern und ihr Unternehmen erfolgreich weiterführen wollen. Im Austausch mit Gleichgesinnten werden wir die Zukunft des E-Commerce sowie neue Strategien besprechen. Bei ein paar Drinks und Snacks lassen sich wertvolle Kontakte knüpfen und das eigene Netzwerk erweitern. Ich freue mich sehr auf den persönlichen Austausch, denn der Gesprächsbedarf im E-Commerce ist so groß wie noch nie."

Das Event wird in drei Blöcke eingeteilt: Um 10 Uhr beginnt die Veranstaltung mit dem Einlass und einem geselligen Frühstück, das die Gelegenheit zum Netzwerken bieten wird. Im Anschluss wird der Gastgeber Holger Lentz seine Gäste begrüßen und den Tag einleiten. Ihm werden die Speaker Robert Giebenrath, Johann Dirk Kokenge und Dr. jur. Michael Metzner folgen und über die Themen Liquidität im E-Commerce, Insolvenzvorbeugung und aktuelle Trends im E-Commerce-Recht sprechen.

Nach der ersten Hälfte des Events wird es eine offene Fragerunde geben, gefolgt von einer Pause zum Mittagessen und Netzwerken. Am Nachmittag wird Marcel Woywodt mit einem Vortrag zum Thema Steigerung der Conversionrate einläuten. Die Speaker Mirko Alles und Florian Klein-Kölker runden das Programm mit Expertenwissen zu den Themen SEO und Ads ab. Nach einer Kaffeepause wird es einen weiteren Vortrag geben, bevor der Veranstalter Holger Lentz mit dem Thema Steigerung des Kundenwerts das Schlusswort übernimmt. Anschließend haben alle Teilnehmer Zeit, ihre Fragen zu stellen, sich miteinander auszutauschen und zu netzwerken.

"Die Corona-Krise hat die Welt im Sturm erobert und stellt die Menschen vor immer neue Herausforderungen. Nahezu jeder E-Commerce Unternehmer ist von den Folgen der Krise betroffen. Umso wichtiger ist es, sich mit Gleichgesinnten auszutauschen und sich gemeinsam auf die Zukunft vorzubereiten. Auf unserem eCommerce Summit erfahren die Teilnehmer, wie sie die aktuelle Krise meistern und ihr Unternehmen erfolgreich weiterführen. Wir bieten ihnen eine Plattform, um sich mit anderen Unternehmern auszutauschen und gemeinsam Lösungen zu finden. Sie werden sehen, dass auch in schwierigen Zeiten ein erfolgreiches E-Commerce-Unternehmen möglich ist.", so Holger Lentz.

Sie interessieren sich für das Thema E-Commerce? Dann sollten Sie sich die eCommerce Summit von Holger Lentz keinesfalls entgehen lassen. Wenige Tickets sind noch verfügbar: buchen Sie noch heute und profitieren Sie von wertvollem Expertenwissen!

