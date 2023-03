APOTHEKENTOUR

APOTHEKENTOUR: Mehr als 10.000 Anmeldungen vor der Premiere in Berlin

Bereits vor der Premiere der APOTHEKENTOUR 2023 in Berlin gibt es Grund zu feiern: Noch ehe der Startschuss fällt haben sich mehr als 10.000 Apotheker:innen, PTA und PKA angemeldet. Mehr als 30 Top-Unternehmen der Branche geben sich in einer der angesagtesten Event-Locations der Hauptstadt ein Stelldichein.

Am Wochenende startet die APOTHEKENTOUR 2023 powered by APOTHEKE ADHOC und PTA IN LOVE. Nach dem durchschlagenden Erfolg im Jahr 2022, legen die Veranstalter die Messlatte in diesem Jahr noch höher. Mehr Standorte, mehr Aussteller, mehr Lounges - bunter, größer, besser. An zwölf Wochenenden macht sich der Tourtross auf den Weg zu den Apothekenteams im Land. Jeweils zwei Tage lang gibt es Wissen, Informationen, Ausstellung - und im Mittelpunkt immer das Apothekenteam. Die Veranstalter schaffen auf diesem Weg ein Regionalangebot, das keine weißen Flecken auf der Landkarte lässt und Benchmarks setzt. Bereits vor der Premiere in der STATION in Berlin haben sich mehr als 10.000 Gäste angemeldet.

Die APOTHEKENTOUR tritt jedoch nicht nur mit einem innovativen Messe- und Eventkonzept an, sondern auch mit einer Mission: der Stärkung der Vor-Ort-Apotheken. Und dazu zählt auch die Stärkung der Kommunikation zwischen den Apothekenteams, den Markenherstellern und deren Teams. Veranstalter Thomas Bellartz, geschäftsführender Gesellschafter der EL PATO Medien GmbH, sieht den Bedarf für neue Konzepte: "Die Vermittlung zwischen den Markenherstellern und den Apothekenteams braucht eine zeitgemäße Kommunikation auf Augenhöhe. Unser Tourformat kommt den Teams entgegen. Wir setzen auf eine gute Mischung aus Information und Unterhaltung. Wissenstransfer gelingt in einer entspannten Atmosphäre einfach besser."

Zum fachlichen Austausch stehen nicht nur die vielen Stände der Tourpartner zur Verfügung, sondern ebenfalls drei Lounges, in denen Live-Vorträge und Expert:innengespräche zu aktuellen Themen stattfinden. Über ein innovatives Silent-Lab-System können die Besucher:innen den Vorträgen selbst in einer gut gefüllten Eventlocation entspannt folgen.

Rund 120 Vorträge sind live erlebbar - oder können später auf der Event-Website angeschaut werden. Neben den zahlreichen Weiterbildungsangeboten dürfen sich die Besucher:innen der Tour außerdem auf beste gastronomische Versorgung, eine prall gefüllte Goodie-Bag mit den Produkten und Informationen der teilnehmenden Unternehmen und jede Menge weiterer Highlights freuen.

Diese Unternehmen sind 2023 mit auf der APOTHEKENTOUR: acardo, ALIUD PHARMA, Apovid, Bayer, Bionorica, Dermapharm, Dr. Kade, Dr. Pfleger, Dr. Willmar Schwabe, Dr. Wolff, EUBOS, Galderma, InfectoPharm, Klosterfrau, L'Oréal, Nimbus Health, No-Q, NUXE, OMNi-BiOTiC, OmniVision, Orthomol, Perrigo, Pierre Fabre, Pohl-Boskamp, Sanofi, Schülke & Mayr, SIDROGA Pharma, Ursapharm, Viatris, Weleda, Wort&Bild Verlag, Wörwag Pharma und Zukunftspakt Apotheke.

Die Anmeldung ist exklusiv für das Fachpublikum aus den Vor-Ort-Apotheken kostenlos über die Webseite www.apothekentour.de möglich.

