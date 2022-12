APOTHEKENTOUR

APOTHEKENTOUR 2023: Mehr Städte, mehr Top-Aussteller, viele Überraschungen

Berlin (ots)

Das neue Highlight für die Apothekenteams wird im kommenden Jahr noch größer und besser: Die APOTHEKENTOUR 2023 bringt mehr als 30 Top-Unternehmen und deren Marken in zwölf deutsche Städte und zu vielen tausend Apothekenteams. Neben inspirierenden Messeständen erwartet die Teilnehmenden Fortbildung im Power-Modus, Food, Drinks, die Möglichkeit zum Austausch und Chillen und natürlich eine prall gefüllte Goodiebag, um die Produkte daheim zu testen. Anmeldungen sind ab sofort unter www.apothekentour.de möglich.

Die Mission der APOTHEKENTOUR: Lokale Apothekenteams brauchen den direkten Kontakt mit den großen Marken und Herstellern. Hinter diesem Vorhaben stecken viel Herzblut und Tatendrang und vor allen Dingen APOTHEKE ADHOC und PTA IN LOVE. Das Programm an den zwölf Event-Wochenenden wird Apotheker:innen, PTA und PKA erneut begeistern - und 2023 setzen die Macher:innen noch einen drauf. "Nach unserer Premiere in diesem Jahr wollen wir zeigen, dass immer noch ein bisschen mehr geht. In außergewöhnlichen Locations sorgen wir für ein Umfeld zum Wohlfühlen, aber auch zum Networking und als Plattform für zeitgemäßen Wissenstransfer", ist Thomas Bellartz optimistisch, dass die APOTHEKENTOUR 2023 den großen Erfolg aus diesem Jahr deutlich übertreffen wird. "Wir stellen konsequent die Apothekenteams in den Mittelpunkt. Keine Messe-Nabelschau, sondern eine starke Mischung aus Unterhaltung, Wissen und Information."

Wer viele Leute erreichen will, muss auch viel Präsenz zeigen. Die APOTHEKENTOUR setzt deshalb auf ein ganzheitliches Regionalkonzept. Neben den Metropolen Hamburg, Berlin, Frankfurt, Köln, Stuttgart und München kommt die Tour auch in Regionen, die vom Prädikat "deutschlandweit" gern übersehen werden. Denn auch in und um Rostock, Leipzig, Bochum, Hannover, Karlsruhe und Nürnberg arbeiten fleißige Apothekenteams, denen ein Messeerlebnis der Extraklasse ermöglicht werden soll. Eine Besonderheit dieses Konzepts ist ebenfalls, dass nicht nur die Besucher:innen Heimvorteil genießen, sondern auch die Aussteller:innen. Unpersönliche Verkaufsgespräche gibt es hier nicht. Stattdessen trifft man an den vielen Infoständen lokale Mitarbeitende von Pharma-Herstellern, die die Region genau kennen und wissen, was die Apotheken vor Ort bewegt.

Im exklusiven Umfeld der APOTHEKENTOUR präsentieren sie ihre Produkte und Services sowie Neuheiten und Zukunftsideen. Mehr als 30 Top-Unternehmen mit Marken aus Sichtwahl, Freiwahl und Backoffice werden 2023 vertreten sein und den interessierten Apothekenteams Frage und Antwort stehen. Abgerundet werden diese Begegnungen durch ein parallel laufendes Angebot aus Vorträgen und Live-Gesprächen, deren Themen stets brandaktuell sind. Wer einen Vortrag verpasst oder nochmal hören möchte, erhält im Anschluss einen Onlinezugang zu den Aufzeichnungen und kann bequem von zu Hause auf die Inhalte zugreifen.

Diese Unternehmen sind bei der APOTHEKENTOUR 2023 bereits an Bord, weitere folgen in Kürze: ALIUD PHARMA, Apovid, arcado, Bionorica, Blue, Dermapharm, Dr. Kade, Dr. Pfleger, Dr. Willmar Schwabe, Dr. Wolff, EUBOS, Galderma, Klosterfrau, L'Oreal, Nimbus Health, No-Q, Orthomol, Perrigo, Pierre Fabre, Pohl-Boskamp, Sanofi, Schülke & Mayr, SIDROGA Pharma, Ursapharm, Viatris, Weleda, Wort&Bild Verlag, Wörwag Pharma und Zukunftspakt Apotheke.

Für verifizierte Gäste ist die Teilnahme kostenlos, auch 2023 ist bestens für Food und Drinks gesorgt. Neue Sonderformate, verlängerte Öffnungszeiten und die wieder spektakuläre Goodiebag machen die Tour zu einem erneut unvergesslichen Team-Event.

Die APOTHEKENTOUR ist ein exklusives Angebot für fertig ausgebildete PTA, PKA sowie approbierte Apotheker:innen. Das Eröffnungswochenende ist bereits am 18. und 19. März 2023 in der STATION Berlin. Danach tourt der Tross bis in den Oktober hinein an verschiedenen Wochenenden durch Deutschland. Die Teilnahme ist kostenfrei, aber limitiert. Seit einigen Tagen sind die Tickets über die Webseite der Veranstalter erhältlich. Weiterführende Links und alle Infos gesammelt gibt es unter www.apothekentour.de

Aktuelle Informationen gibt es nicht nur auf der Website, sondern zum Beispiel auch bei den @apothekentour Accounts auf Instagram und Facebook.

Original-Content von: APOTHEKENTOUR, übermittelt durch news aktuell