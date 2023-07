SIGG Switzerland Bottles AG

SIGG: Mit Batman und Harry Potter Back to School!

Frauenfeld (ots)

Der Schulanfang ist für Kinder immer besonders aufregend und ereignisreich. Damit bei all den Abenteuern in der Schule das regelmäßige Trinken nicht in Vergessenheit gerät, sind Geschenke, wie nachhaltige Trinkflaschen, ein beliebtes und sinnvolles Geschenk zur Einschulung. Pünktlich zum Schulstart veröffentlicht der Schweizer Trinkflaschenhersteller SIGG in Kooperation mit Warner Bros. neue, offiziell lizenzierte Trinkflaschen mit coolen Motiven von Batman und Harry Potter.

NEU: SIGG Batman & Harry Potter WMB ONE

Batman ist als "Dark Knight" ein generationsübergreifendes Idol und Harry Potter, der bereits ein Millionenpublikum verzaubert hat, feiert nicht nur ein Comeback in Form einer Serie, sondern ist jetzt auch als robuste SIGG Trinkflasche ganz neu im Sortiment erhältlich.

Die SIGG Batman und Harry Potter WMB ONE gibt es in verschiedenen Designs. Die neuen Trinkflaschen sind offizielle Lizenzprodukte. Die schlanke Form der Trinkflasche passt problemlos in Seitentaschen von Rucksäcken und ist dabei besonders leicht. Der innovative ONE-Verschluss ermöglicht bequemes Öffnen, Trinken und Verschließen mit einer Hand, die andere Hand bleibt frei für das Pausenbrot. Der Lock-Knopf am Verschluss garantiert Auslaufsicherheit, so dass auch Sprudel-Fans nicht zu kurz kommen. Die weite Halsöffnung erleichtert zudem die hygienische Reinigung.

Die hochwertigen Trinkflaschen aus recycelbarem Aluminium sind natürlich schadstofffrei, lebensmittelecht und in bewährter SIGG-Qualität. Mit dem zeitlosen Charakter werden die SIGG Superheros zum treuen Begleiter im aufregenden und actionreichen Alltag der Kids, denn Batman und Harry Potter erinnern sie immer daran, genug zu trinken.

Erhältlich in 6 verschiedenen neuen Kids Designs, 0.6L für 22,95 EUR.

SIGG Kindersets - stylisch, federleicht & hochwertig

Rennen, Springen und Toben macht durstig und hungrig. Mit den stylischen SIGG Sets macht die Pause richtig Spaß. Das Mundstück der Flasche ist durch den praktischen Verschluss vor Verunreinigungen wie Schmutz und Staub geschützt. Die SIGG Shield One lässt sich dank des bequemen Tragegriffs besonders leicht transportieren - so ist die Erfrischung der Kids garantiert. Denn gerade im Sportunterricht und an heißen Tagen ist die Flüssigkeitszufuhr besonders wichtig.

Die robuste und hochwertige Lunchbox ist federleicht, fest verschließbar und hat ein zeitloses Design. So können Kinder auch unterwegs ganz einfach frisches Essen genießen. Praktisch: Die Lunchbox hat einen spülmaschinen- und mikrowellengeeigneten Einsatz sowie einen Trenner aus Polypropylen. Mehr braucht es nicht, um gesund, sicher und glücklich durch den Schulalltag zu kommen.

Erhältlich als Mermaid Love Set mit einer Kinder Trinkflasche Shield One Atlantis 0.5 L und einer Lunchbox Plus S Alu für 45,82 EUR.

Weiteres Bildmaterial unter:

https://map.sigg.com/portals/warner

https://shorturl.at/fgkx7

Seit der Gründung von SIGG im Jahr 1908 ist die traditionsreiche Geschichte des Schweizer Unternehmens von den Werten Qualität, Innovation, Design und Umweltbewusstsein geprägt. Zwei Versionen der weltweit bekannten Aluminiumflaschen wurden als Designklassiker 1993 in die permanente Kollektion des Museum of Modern Art in New York aufgenommen.

Heute ist SIGG einer der führenden Anbieter von hochwertigen, langlebigen und nachhaltigen Trinkflaschen und globaler Marktführer auf dem Gebiet der Aluminium-Trinkflaschen. In der eigenen Schweizer Fabrik werden sämtliche Aluminiumflaschen klimaneutral aus 100 % recyceltem Aluminium hergestellt.

Zudem bietet SIGG eine umfassende Kollektion funktioneller und stylisher Flaschen für jeden Lebensbereich an. Dazu gehören qualitativ hochwertige Trinkflaschen aus 18/8 Edelstahl, Polypropylen, Glas und Tritan(TM).

Mehr Informationen zu SIGG:

Internet: www.sigg.com

Linkedin: https://www.linkedin.com/company/sigg-n.a./

Instagram: @siggswitzerland

