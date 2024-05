Elanco Deutschland GmbH

Jetzt an Parasitenschutz denken

Kleine Kautablette schützt Hunde und Katzen vor Zecken & Flöhen

Bad Homburg (ots)

Endlich Frühling - Jetzt können wir wieder mit unseren Vierbeinern durch die Natur streifen, im Park spielen, Ausflüge in den Wald unternehmen und die Sonne genießen. Doch Vorsicht, genau jetzt haben auch Zecken Hochsaison und lauern auf Wiesen, im Unterholz und an Wegrändern auf unsere Haustiere, um sie zu stechen und Blut zu saugen. Das ist nicht nur eklig, die kleinen Parasiten können dabei auch gefährliche Krankheitserreger übertragen. Die gute Nachricht: Mit den rezeptfreien AdTab-Tabletten aus der Apotheke können Tierhalter:innen ihren Liebling einen Monat lang ganz einfach vor Zecken und Flöhen schützen!

AdTab sind kleine Kautabletten für Hunde und Katzen, die ganz einfach während der Fütterung oder direkt danach gegeben werden. So können sie ihre volle Wirkung entfalten. Da die Tabletten für Hunde mit Rindfleisch- und für Katzen mit Vanille-Hefe-Aroma entwickelt wurden, werden sie von den Vierbeinern gern gefressen. Vor allem für Familien mit Kindern ist die Wirkweise ein echter Pluspunkt: Der AdTab-Zeckenschutz wirkt von innen, sodass wir Menschen nicht mit dem Wirkstoff in Kontakt kommen. Es kann also mit dem Haustier nach Herzenslust geschmust, gekuschelt und gespielt werden.

Als rezeptfreies Tierarzneimittel wurde AdTab gründlich auf seine Wirksamkeit und Verträglichkeit geprüft. Deshalb gibt es die Kautabletten ganz einfach wie andere freiverkäufliche Medikamente in der Apotheke vor Ort oder direkt online auf www.adtab.de.

