Martin Recht

Personal Hospital veröffentlicht Studie zur erfolgreichen Recruiting-Strategie der DRK Kliniken Berlin

Köln

Die Personalberatung Personal Hospital hat eine neue Studie veröffentlicht, die sich mit der erfolgreichen Recruiting-Strategie der DRK Kliniken Berlin beschäftigt. Der Erfolg ihrer Vorgehensweise spricht dabei für sich. So konnten sie die Zahl ihrer Bewerbungen innerhalb nur eines Jahres um 152 Prozent steigern, haben mehrere Preise gewonnen und durften ihren Erfolg darüber hinaus auch bei einem Auftritt in der Tagesschau kundtun. Die Studie von Personal Hospital beschreibt die Erfolgsfaktoren der Recruiting-Strategie der DRK Kliniken Berlin im Detail.

Geschäftsführer Martin Recht: "Der Pflegekräftemangel hält die Branche deutschlandweit in Atem. So haben derzeit fast 80 Prozent der Kliniken Schwierigkeiten, ihre offenen Stellen zu besetzen. Doch fest steht bei all den Hindernissen vor allem eines: Es gibt noch Personal, man muss nur wissen, wie man es erreicht und für die offenen Stellen begeistert. Unsere Studie soll dazu beitragen, Kliniken zu zeigen, wie Personalrekrutierung auch heute noch gelingt."

Die Studie wurde anhand eines Interviews mit Maja Schäfer, Leiterin Strategisches Recruitment der DRK Kliniken Berlin erstellt und zeigt, wie wichtig es ist, Bewerber persönlich und nahbar anzusprechen. Schäfer und ihr Team haben es geschafft, die Zahl der Bewerbungen im ersten Jahr um 152 Prozent und im zweiten Jahr noch einmal um drei Prozent zu steigern. Ihr Erfolgsrezept beruht auf der Philosophie, Mitarbeiter aktiv in die Gestaltung der Arbeitgebermarke einzubinden und Kandidaten persönlich und niederschwellig anzusprechen.

Die DRK Kliniken setzen auf individuell gestaltete Stellenanzeigen, ein eigenes umfangreiches Karriereportal, klar kommunizierte Benefits und Gehälter, die direkte Erreichbarkeit über soziale Medien, WhatsApp oder Chatbots sowie auf einfache Bewerbungsmöglichkeiten ohne Anschreiben und Co. - weitere Erfolgsfaktoren haben die Experten von Personal Hospital in ihrer exklusiven Studie aufgedeckt.

Darüber hinaus zeigt die Studie, dass es noch enormes Potenzial gibt, um den Markt passiver Kandidaten anzusprechen. Es gilt, den Recruiting-Prozess aus Sicht des Bewerbers zu betrachten und Bewerbern eine positive Erfahrung zu bieten. Nur so können Unternehmen in Zeiten des Fachkräftemangels die besten Kandidaten gewinnen.

"Unsere Gesellschaft kann sich den chronischen Pflegemangel auf Dauer nicht leisten. Entsprechend wichtig ist es, veraltete Denkweisen zu hinterfragen und neue Wege zu gehen, um dem Personalmangel sinnvoll entgegenzuwirken. Wir von Personal Hospital haben uns der Aufgabe verschrieben, genau das zu leisten. Gemeinsam arbeiten wir an langfristigen Lösungen und ganzheitlichen Strategien zur Gewinnung und Bindung von Pflegepersonal. Tatsache ist: Es gibt Fachkräfte am Markt - man muss nur wissen, wie man sie erreicht", so Martin Recht.

Für weitere Informationen steht die Studie exklusiv zum Download bereit: https://personal.hospital/studie-strategie-drk-kliniken-berlin/

Darüber hinaus bieten die Experten von Personal Hospital mit ihrer "Recruiting-Anamnese" eine kostenfreie Analyse der Personalgewinnungsstrategie für Krankenhäuser und Kliniken an. Mehr Informationen unter: https://personal.hospital/

