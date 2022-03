Digital Brides

Max Borovac und Philippe Sünram: Digitale Marketing-Lösungen für die Bräute von heute

Max Borovac ist ein echter Profi, wenn es um digitales Marketing geht. Gemeinsam mit seinem Geschäftspartner Philippe Sünram hat der Marketing-Experte "Digital Brides" als Teil der Ascent Media GmbH gegründet. Ihr Ziel: Brautmodengeschäfte bei der Digitalisierung ihres Angebots unterstützen und ihnen zu mehr Sichtbarkeit verhelfen.

Meerjungfrauen-Schnitt, A-Linie oder doch lieber ein richtiges Prinzessinnenkleid? Die Wahl des Brautkleides gehört für viele Frauen zu den wichtigsten Entscheidungen ihres Lebens. Kein Wunder, dass viele Bräute sehr viel Zeit und Mühe in die Suche ihres Traumkleids investieren. Die Art und Weise, wie Brautkleider heute gesucht werden, hat sich dabei in den vergangenen Jahren grundlegend verändert. Statt im Katalog oder in der TV-Werbung lassen sich immer mehr Frauen auf Social Media inspirieren. Das Problem: Viele Brautmodengeschäfte sind dort noch nicht - oder nur schlecht sichtbar - vertreten. Damit verlieren die Brautmoden-Anbieter viele kaufbereite Kundinnen, da ist sich Marketing-Experte Max Borovac sicher. Gemeinsam mit seinem Geschäftspartner Philippe Sünram und dem Team von "Digital Brides" hilft er Brautmodengeschäften, ihre Internet-Präsenz ansprechend und zielführend zu gestalten.

Die meisten Heiratswilligen sind zwischen 19 und 38 Jahre alt. "Und die richten einen großen Teil ihrer Aufmerksamkeit in die digitalen Medien", sagt der Marketing-Profi Max Borovac. Es sei deshalb für Brautmodengeschäfte essenziell, digitale Kanäle wie Google, Facebook, Instagram, Pinterest und TikTok zu verstehen und für die eigenen Zwecke zu nutzen. Das sei bisher bei vielen in der Branche allerdings nicht der Fall. "Im Hinblick auf digitales Marketing beobachten wir bei unseren Kunden oft eine eher "stiefmütterliche" Herangehensweise", so Philippe Sünram. Oft werde nur das Nötigste getan und aufgrund von fehlendem Know-how nicht ansatzweise das volle Potenzial ausgeschöpft. Der ausbleibende Erfolg führe dann zur Resignation - oder eben dazu, dass sich das Brautmodengeschäft an die Experten von "Digital Brides" wendet. Für viele ist das dann ein echter Wendepunkt.

Alles aus einer Hand: "Digital Brides" bietet Online- und Offline-Dienstleistungen an

Branding, Performance-Marketing, Webdesign, Suchmaschinenoptimierung, Prozessoptimierung und Content-Produktion - in der Zusammenarbeit profitieren die Kunden vom kompletten Know-how des Teams um Borovac und Sünram bei der Ascent Media GmbH. "Gemeinsam mit unseren Kunden sorgen wir damit für mehr Sichtbarkeit - und damit innerhalb kürzester Zeit auch für mehr Terminanfragen", so die Marketing-Berater. Basierend auf einer ersten Analyse bekommen die Brautmodengeschäfte von "Digital Brides" dabei genau das, was sie für einen erfolgreichen Online-Auftritt benötigen.

"Welche Maßnahmen zur Anwendung kommen, hängt vor allem von der Zielgruppe ab", erklärt Philippe Sünram. Unterschieden wird hier zwischen passiv und aktiv suchenden Bräuten. Während die passiv suchenden Frauen entspannt Ausschau halten und sich inspirieren lassen wollen, stehen die aktiv suchenden Bräute kurz vor ihrer Hochzeit und sind dementsprechend wirklich akut auf der Suche nach ihrem Traumkleid. Borovac: "Mit der richtigen Strategie können unsere Kunden potenziell beide Zielgruppen erreichen und schnell höhere Gewinne erzielen." Um die bestmögliche Lösung für ihre Kunden zu erzielen, fährt das Team von Borovac und Sünram auch gerne mal ins Brautmodengeschäft: "Unser Team ist darauf spezialisiert, abwechslungsreichen und authentischen Content direkt vor Ort zu produzieren."

Philippe Sünram über die eigene Sprache der Brautmoden-Branche

Aber das ist bei Weitem nicht alles, was "Digital Brides" als Teil der Ascent Media GmbH von der Konkurrenz abhebt: "Die Brautmoden-Branche hat eine eigene Sprache", sagt Sünram. Gemeinsam mit seinem Team hat er im Laufe der Jahre gelernt, diese Sprache zu verstehen und selbst zu sprechen. "Allein die Typen der Brautkleider, die nach Form, Schnitt und Stil unterschieden werden, füllen Seiten", sagt der Experte. Er kann mittlerweile gut erkennen, welcher Stil und Hersteller sich hinter einem speziellen Brautkleid verbirgt. Für die meisten Werbeagenturen sei das ein Mysterium.

Viele Marketing-Beratungen seien zwar geübt in allgemeinen Kampagnen und kennen sich mit Online-Marketing aus, aber die wenigsten würden auch wirklich die Emotionalität einer bevorstehenden Hochzeit mit ihrer Arbeit aufgreifen. Um die Bräute gezielt ansprechen zu können, sei es aber essenziell, ihre Bedürfnisse und Wünsche genau im Blick zu haben. Man kann also sagen, dass Sünram und Borovac nicht nur Marketing-Profis, sondern auch Brautmoden-Insider sind. Damit das auch so bleibt, pflegen sie einen sehr engen Kontakt zu ihren Kunden und tauschen sich regelmäßig mit Branchenexperten über neue Trends aus.

Lebenslauf und Werdegang von Max Borovac

Noch vor zwei Jahren sah das allerdings auch bei Max Borovac ganz anders aus. "Ich bin in der digitalen Welt groß geworden und beschäftige mich mit meinem Geschäftspartner Philippe Sünram schon seit Jahren mit digitalen Marketing-Lösungen", sagt Borovac. Als die beiden Gründer vor zwei Jahren mit ihrer jungen Marketing-Agentur das erste Mal Brautmodengeschäfte als Kunden haben, merken sie allerdings schnell, dass in der Branche viel Bedarf an digitalen Marketing-Lösungen besteht. Also beschließen sie kurzerhand, sich auf Brautmode zu spezialisieren.

Der Rest ist Geschichte. Und die ist noch lange nicht geschrieben, wenn es nach Borovac geht. Für den Marketing-Experten steht fest: "Nach dem Ende der Pandemie wird es mit Sicherheit zu einem rasanten Wachstum kommen, weil ein hoher Nachholbedarf besteht. Wer von diesem Schub profitieren möchte, muss sich heute schon darum kümmern, dass er gut aufgestellt in diese Phase geht." Und Borovac hat vor, der Brautmoden-Branche beim Umstieg auf digitale Marketing-Lösungen mit seiner Firma "Digital Brides" eine zuverlässige Hilfe zu sein.

