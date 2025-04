Smilodox GmbH & Co.KG

Smilodox optimiert Lagerlogistik: Modelabel von YouTube-Star "Flying Uwe" bietet 40-60 % Rabatt auf aktuelle Kollektionen

Hamburg (ots)

Da das Hamburger Modelabel Smilodox im vergangenen Jahr ein starkes Wachstum verzeichnet hat, geht es nun den nächsten Schritt: Vom bestehenden Lager wird zu einem vollautomatisierten Logistikzentrum gewechselt, um die steigende Kundennachfrage von über 10.000 Paketen täglich weiterhin innerhalb weniger Tage effizient bedienen zu können.

Um den Lagerumzug möglichst reibungslos zu gestalten und den Transport großer Warenmengen quer durch Deutschland zu minimieren, hat Mitgründer "Flying" Uwe Schüder (über 3 Millionen Abonnenten auf Social Media) einen exklusiven Warehouse Sale ins Leben gerufen. Kunden profitieren dabei von attraktiven Rabatten zwischen 40 % und 60 % auf das gesamte Sortiment.

Mitgründer "Flying" Uwe Schüder betont, dass Smilodox diese Bestpreise nicht nur aufgrund des Lagerumzugs anbietet, sondern auch, um möglichst viele Menschen in Deutschland von der herausragenden Qualität der Produkte zu überzeugen. "Wir möchten, dass jeder die Gelegenheit hat, unsere Styles auszuprobieren und selbst zu erleben, warum unsere Community so begeistert ist", so Schüder. Dieses einmalige Angebot sei daher die perfekte Chance, hochwertige Sports- und Streetwear zu unschlagbaren Preisen zu sichern.

