Krisen an der Börse für sich nutzen

Wie Investment-Experte Mario Lüddemann schlechte Zeiten an der Börse als Geschenk nutzt

Immer wieder gibt es an der Börse Krisen und stark fallende Kurse. Viele Anleger reagieren in einer solchen Phase panisch und verkaufen ihre Positionen - oft mit großen Verlusten. Mario Lüddemann - Investment-Experte und Buchautor - aber nutzt diese "schlechten" Zeiten für sich als Geschenk, um Aktien möglichst günstig nachzukaufen.

"Krisen an der Börse hat es immer gegeben und auch in Zukunft werden Kurse phasenweise stark fallen. Wichtig ist nur der persönliche Umgang mit solchen Ereignissen", ist sich Mario Lüddemann sicher. Für ihn ist ein positives Mindset einer der Schlüssel zu einem erfolgreichen Handel an den Aktienmärkten. Denn mit Blick auf die Vergangenheit lasse sich erkennen, dass die Märkte auch nach den schlimmsten Krisen immer wieder zurückkommen und nach einiger Zeit oft neue Hochs entwickeln.

Zuletzt habe es einen solch starken Börsenkrach am Anfang der Corona-Krise gegeben, wo die Märkte um bis zu 40 % gefallen sind. In dieser Zeit hätten viele Investoren und Trader panisch reagiert, daraufhin ihre Aktien verkauft und dadurch viel Geld verloren, berichtet Mario Lüddemann. Auf lange Sicht aber wäre es für sie deutlich profitabler gewesen, sie hätten diese Krise einfach ausgesessen. Denn der DAX beispielsweise habe sich relativ schnell wieder erholt und sei danach auf neue Allzeithochs geklettert.

Lüddemann selbst hält in diesen Situationen nicht nur seine Aktien, sondern er kauft auch nach, wenn Aktien günstig sind. Da die Vergangenheit gezeigt habe, dass Aktienmärkte sich immer wieder erholen, seien dadurch oft hohe Renditen möglich. Lüddemann ist sich aber durchaus bewusst, dass dieses Vorgehen nicht für jeden das richtige sei, da man emotional sehr gefestigt und sich seiner Sache sicher sein müsse. "Hat man die nötige Erfahrung im Aktienhandel und vielleicht schon die eine oder andere Krise an der Börse erlebt, kann man natürlich ganz anders agieren als ein Börsen-Neuling", weiß der Börsenexperte.

Auch wenn es sich nicht jeder traue während einer Krise Aktien nachzukaufen, sei es wichtig, nicht kopflos auf stark fallende Kurse zu reagieren. Dafür sei laut Lüddemann ein guter Handelsplan hilfreich, den man idealerweise erstellt hat, bevor man investiert. So laufe man nicht Gefahr, sich zu sehr von seinen Gefühlen leiten zu lassen. Denn nur wenn man ohne Emotionen handelt, könne man sich rational verhalten. "Durch einen Handelsplan lassen sich Emotionen kontrollieren und man kann Krisen an der Börse nutzen, um noch mehr Renditen zu erzielen", so die deutlichen Worte des Investment-Profis.

Für jeden Anleger mit mehr Börsenerfahrung, sei laut dem Börsenprofi Mario Lüddemann jeder Börsencrash ein Geschenk, dass genutzt werden solle, indem man sich in Positionen günstig einkaufe und sie nach der Kurserholung und eventuellen neuen Kurshochs wieder verkaufe. In diesen Zeiten seien oft hohe Renditen möglich, die Lüddemann selbst gerne mitnimmt.

Über Mario Lüddemann

1996 startete Mario Lüddemann als privater Börsenhändler im deutschen Aktienmarkt mit 5.000 DM Startkapital und erreichte bereits 2001 eine Million Gewinn als Daytrader an den deutschen Finanzmärkten. Seit 1996 setzte der Börsen-Profi über 60.000 Trades mit einem Handelsvolumen von mehr als einer Milliarde Euro um. Heute ist Mario Lüddemann finanziell unabhängig und selbstständig tätig als Portfoliomanager, Finanzanalyst sowie Buchautor und hochschulzertifizierter Managementtrainer. Er ist einer der bekanntesten Trading- und Investment-Experten in Deutschland.

