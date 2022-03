Andreas Klar

Gekauft werden ist das neue Verkaufen

Bild-Infos

Download

Wittlich (ots)

Mit KundenSOG zur finanziellen Freiheit

Eigentlich wollte er Fußballprofi werden. Doch es kam anders. Er ging in die Finanzbranche. In der Verantwortung von insgesamt sechs Firmen in unterschiedlichen Branchen, bremste ihn sein Körper unerwartet aus: Hörsturz! "Es war für mich ein Schock! Plötzlich konnte ich meine Umgebung nicht mehr hören. Mitten in einem Kundentelefonat wurde es plötzlich still um mich herum." Andreas Klar (42), erfolgreicher Unternehmer und Vater von zwei Kindern war schlagartig akustisch von der Außenwelt abgeschnitten. Dieser Moment zwang ihn, sich intensiv zu hinterfragen. Doch das Schicksal meldete sich abermals, als er ein paar Jahre später bei einem schrecklichen Autounfall nur um Haaresbreite überlebte. "Solche Momente bringen Dich zum Nachdenken. Mit einem Mal verlagern sich Prioritäten. Mir wurde deutlich, dass ich bisher nur von Zahlen getrieben war, aber mein Beruf wenig mit Leidenschaft zu tun hatte." - so Andreas Klar. Heute ist er einer der führenden Experten in Europa für Kundengewinnung und den Aufbau eines profitablen Online Geschäftes als Coach, Berater oder Dienstleister. Als Vortragsredner und Autor vermittelt er sein eigenes KundenSOG-Prinzip, das schon tausenden Selbstständigen, Coaches und Beratern zur magischen Kundengewinnung verhalf. "Es geht darum gekauft zu werden und nicht wie in vergangenen Jahrzehnten mit Druck zu verkaufen." sagt Klar, dessen Seminare häufig schon Monate im Voraus ausgebucht sind. "Im Mittelpunkt steht dabei, die individuellen Stärken zu leben und so die Einzigartigkeit der eigenen Persönlichkeit - als entscheidenden Erfolgsfaktor - zum Ausdruck zu bringen" - so Klar weiter. Auf der Bühne emotionalisiert der Keynote Speaker seine Zuhörer und führt sie zu Veränderung und hoher Performance. Seine Seminarbesucher berichten von sofort messbaren Ergebnissen durch die Strategie des SOG-Marketings. Offensichtlich ist die Zeit von Druckverkauf am Telefon längst Geschichte, zeigen uns doch die Digitalisierung, Social Media und Experten, wie Andreas Klar auf, wie wir Kunden in den Sog unseres Handelns und unseres authentischen Marketing & Verkaufes ziehen können.

Original-Content von: Andreas Klar, übermittelt durch news aktuell