Bitget's April 2024 Bericht: Futures-Handelsvolumen steigt um 146%

Bitget, die weltweit führende Kryptowährungsbörse und Web3-Unternehmen, hat seinen Monatsbericht für April 2024 veröffentlicht, der bedeutende Fortschritte an verschiedenen Fronten markiert. Das Futures-Handelsvolumen von Bitget stieg im ersten Quartal 2024 um 146% und erreichte 1,4 Billionen $. Daten von CCdata zeigen, dass Bitget mit 1,39% den höchsten Zuwachs unter den 14 wichtigsten Derivatebörsen verzeichnete und damit ein konstantes Wachstum im Quartal zeigte.

Bitget behauptet weiterhin seine Dominanz auf dem Krypto-Derivatemarkt. Sein Open Interest (OI)-Indikator überstieg am 4. Mai die Marke von 6 Milliarden $ und sicherte sich damit einen beachtlichen Anteil von 25% am Gesamtmarkt. Gegenwärtig hält Bitget mit einem OI von 6,22 Mrd. $ seine Vormachtstellung aufrecht. Die bemerkenswerte Leistung der Börse wird auch dadurch unterstrichen, dass das Gesamtvolumen der offenen Futures-Kontrakte das Niveau des BTC-Marktpreises übersteigt, was auf eine optimistische Stimmung unter den Tradern in Bezug auf den Preisverlauf von Bitcoin hinweist.

Im April gab es einen noch nie dagewesenen Anstieg neuer Derivate-Trading-Konten auf Bitget, der einen rekordverdächtigen Zuwachs von 23% verzeichnete. Bemerkenswert ist, dass 82% dieser Konten Positionen in dem Paar BTC-USDT eröffneten. Beeindruckend ist, dass der Anteil der von BTC eröffneten Positionen am Bitget-Futures-Markt mit über 60% konstant hoch ist.

Bitget Wallet spielte eine zentrale Rolle im breiteren Ökosystem und stärkte sein Community-Netzwerk durch die Auszahlung von 11,7 Millionen BWB-Token durch eine umfassende Airdrop-Aktion. Mit der Teilnahme von über 1,06 Millionen Adressen unterstreicht diese Initiative die Expansion von Bitget Wallet und seine Fähigkeit, seiner Community gegenseitige Prämien zu bieten.

Trotz einer allgemeinen Verlangsamung des Handelsvolumens von Kryptowährungen stieg das Spot-Handelsvolumen von Bitget um 34,8%, während das Futures-Handelsvolumen um 61,9% zunahm. Nach Angaben von The Block hat sich Bitget als Marktführer bei den Open Interest (OI)-Anteilen herauskristallisiert, die mehr als 6 Milliarden $ betragen und 25 % des Gesamtmarktes ausmachen.

Bitget hat seine Asset-Auswahl durch die Integration von 872 zusätzlichen Token in seine Plattform erheblich erweitert, was zu einem erhöhten Interesse und Handelsvolumen geführt hat. Die Neueinführung von PoolX Plattform, einem "stake-to-mine"-Dienst, zog eine beträchtliche Beteiligung mit hohen APR-Raten an. Token wie Kitten Haimer (KHAI), Dimitra (DMTR), Roost Coin (ROOST) und Nettensor (NAO) zeigten eine bemerkenswerte Performance und steigerten die Popularität von PoolX.

Im April 2024 wurden die Errungenschaften von Bitget durch eine Reihe innovativer Strategien, eine robuste Erweiterung der Community, innovative Produktverbesserungen und einen bemerkenswerten Anstieg des Marktanteils innerhalb der Krypto-Branche vorangetrieben. Das unermüdliche Streben des Unternehmens nach einer Erweiterung des Ökosystems und die Einführung neuer Funktionen festigen seine Stellung als Spitzenreiter in der sich ständig weiterentwickelnden Kryptolandschaft.

Über Bitget 2018 gegründet, ist Bitget eine weltweit führende Kryptowährungsbörse und Web3-Unternehmen. Mit über 25 Millionen Nutzern in mehr als 100 Ländern und Regionen hat sich die Bitget-Börse dazu verpflichtet, den Nutzern mit seiner bahnbrechenden Copy-Trading-Funktion und anderen Trading-Lösungen zu helfen, smarter zu traden.

