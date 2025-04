FAIRFAMILY GmbH

Falsche Beratung, teure Fehler: FAIRFAMILY-Gründer verraten, worauf Unternehmen bei der Auswahl der richtigen Benefit-Anbieter achten müssen

Im Mittelstand herrscht ein harter Wettkampf um Fachkräfte – mit kurzfristigen finanziellen Anreizen oder klassischen Benefits können sich Unternehmen längst nicht mehr durchsetzen. Als Gründer und Geschäftsführer der Hamburger Unternehmensberatung FAIRFAMILY haben Randolph Moreno Sommer und Felix Anrich es sich zur Aufgabe gemacht, mittelständische Unternehmen im Bereich Personal und Führung zu stärken – mit dem Ziel, sie zu stabilen, wachstumsorientierten und begehrten TOP-Arbeitgebern zu entwickeln. Ein Bestandteil dieser Entwicklung sind strategisch eingesetzte Benefits, die Mitarbeiterbindung und Arbeitgeberattraktivität gezielt fördern. In diesem Beitrag verraten sie, warum klare Unternehmensstrukturen dafür wichtig sind, weshalb Standard-Benefits keine Erfolge erzielen und worauf es bei der Auswahl von Mitarbeiter-Benefits wirklich ankommt.

Angesichts der aktuellen Arbeitsmarktsituation sind Mitarbeiter das höchste Gut für Unternehmen. Daher ist für sie nicht nur die Gewinnung qualifizierter Fachkräfte, sondern auch die Bindung bestehender Mitarbeiter von zentraler Bedeutung. Viele Unternehmen versuchen deswegen, ihre Attraktivität als Arbeitgeber mit monetären Anreizen und einer Reihe von Mitarbeiter-Vorteilen zu erhöhen – häufig jedoch ohne den gewünschten Erfolg. "Sind die grundlegenden Strukturen im Unternehmen nicht gegeben, verfehlen höhere Gehälter und attraktive Benefits in der Regel ihre Wirkung", verrät Randolph Moreno Sommer, Gründer und Geschäftsführer von FAIRFAMILY. "Zudem spielt die Qualität der angebotenen Benefits eine große Rolle. Viele Standard-Benefits wie Mitarbeiterrabatte, das Dienstrad oder der klassische Obstkorb erreichen nur eine geringe Anzahl an Mitarbeitern und stellen somit auch für den Arbeitgeber keinen großen Mehrwert dar – gleichzeitig verursachen sie aber einen unnötigen Verwaltungsaufwand."

"Ein Benefit macht nur dann Sinn, wenn es wirklich für alle Mitarbeiter spannend ist und mehr als nur einen monetären Vorteil bietet. Somit erzielen die typischen Standard-Benefits keinen unternehmerischen Nutzen, sondern sind lediglich ein Nice-to-have, dessen Effekt schnell wieder verpufft", ergänzt Felix Anrich, ebenfalls Gründer und Geschäftsführer von FAIRFAMILY. "Neben sinnvollen Benefits sollten Unternehmen vor allem auf eine starke Unternehmenskultur, klare Kommunikation und gute Führung setzen, um langfristig Motivation und Zufriedenheit zu sichern." Die Unternehmensberater wissen, wovon sie sprechen: Mit FAIRFAMILY haben sie in den letzten Jahren über 200 Benefit-Anbieter und -Plattformen miteinander verglichen und die wirtschaftlichsten Lösungen für Unternehmen identifiziert. Mit Fokus auf der Beratung mittelständischer Unternehmen im Bereich Personal und Führung, helfen Randolph Moreno Sommer und Felix Anrich ihren Kunden dabei, sich als nachhaltig attraktiver Arbeitgeber zu positionieren und mehr Stabilität, Gewinn und Wachstum zu generieren.

Worauf es bei der Auswahl der Benefits wirklich ankommt

Um nachhaltige Erfolge zu erzielen, sollten bei der Auswahl der Benefits einige Punkte beachtet werden. Zunächst sollten Unternehmen auf ein flexibles und einfaches Auszahlungssystem setzen, das sowohl für die Mitarbeiter als auch für die Verwaltung leicht nutzbar ist. Datenschutz, arbeitsrechtliche Sicherheit und steuerliche Korrektheit müssen gleichermaßen gegeben sein. "Zudem sollten die Benefits an branchenspezifische und unternehmensspezifische Gegebenheiten angepasst werden, um verschiedene Berufsgruppen und Arbeitsmodelle zu berücksichtigen", erklärt Randolph Moreno Sommer. "Eine mitarbeiterzentrierte Gestaltung, die Generationenvielfalt, mehrsprachige Kommunikation und individuelle Bedürfnisse einbezieht, erhöht die Akzeptanz. Schließlich sind eine intuitive Nutzung, regelmäßige Kommunikation und nachhaltige Integration entscheidend, damit Benefits langfristig einen echten Mehrwert bieten."

Darüber hinaus können emotionale Gehaltsbausteine, die direkt auf die Lebensqualität der Mitarbeiter eingehen, die Arbeitgeber-Attraktivität nachhaltig steigern und neben einer tieferen emotionalen Bindung zum Unternehmen auch eine langfristige Erhöhung der Motivation und Loyalität bewirken. Hier haben Unternehmen die Möglichkeit, ihre Mitarbeiter monatlich mit über 200 Euro sozialversicherungsbefreit und steuerbegünstigt bei ihren privaten Kosten zu unterstützen und damit größere Effekte als mit einer Lohnerhöhung zu erreichen. "Die Abwicklung kann beispielsweise so funktionieren, dass ein Mitarbeiter individuelle Rechnungen in einer App hochlädt und das Geld über eine Schnittstelle zur Lohnbuchhaltung automatisch wieder ausgezahlt bekommt", erklärt Felix Anrich von FAIRFAMILY.

FAIRFAMILY: Mit umfangreichen Gesundheits-Benefits zu nachhaltigen Erfolgen

Vor allem mit Blick auf das Gesundheitsbudget ist ein weitreichendes Angebot essenziell, um jeden Mitarbeiter zu erreichen. "Viele der Maßnahmen auf dem Markt sprechen nur Menschen mit einem gewissen Fitnesslevel an – doch jeder Mensch hat unterschiedliche Gesundheitsbedürfnisse", klärt Randolph Moreno Sommer auf. "Damit jeder unabhängig vom Fitnesslevel seinen individuellen Bedarf decken kann, sollten Mitarbeiter Zugriff auf mehr als 300 Gesundheitsangebote haben." Dabei ist es besonders wichtig, neben Leistungen wie Heilpraktiker, Physiotherapie, Zahnarzt oder Massagen auch Unterstützung im mentalen Bereich, beispielsweise durch Coachings oder Psychologen, anzubieten, um die persönliche Resilienz zu fördern. Sportaktivitäten wie das Fitnessstudio oder Yoga-Kurse sowie weitere Leistungen für Familienangehörige runden das Angebot ab.

"Wissenschaftliche Studien haben bewiesen, dass ein solches Gesundheitsangebot den Krankenstand in Unternehmen um jährlich zwei bis drei Krankheitstage senkt", verrät Felix Anrich von FAIRFAMILY. "Vor allem in den Bereichen Bewegung, Senkung von Atemwegserkrankungen, Gelenk- und Rückenprobleme sowie mentale Gesundheit haben sich entsprechende Maßnahmen bewährt." Auch in diesem Jahr werden die Gesundheits-Benefits wieder staatlich gefördert, sodass Mitarbeitern mit 30 bis 50 Euro im Monat Leistungen in Höhe von 1.000 Euro im Jahr gewährt werden können. Diese erweiterten Gehaltsbausteine können Unternehmen gezielt einsetzen, um weitere Anreize für bestehende und neue Mitarbeiter zu schaffen. Darüber hinaus sollte das Potenzial bestehender Förderungen ausgeschöpft werden – vor allem im Bereich Gesundheit ergeben sich hier zahlreiche Möglichkeiten, um seine Attraktivität als Arbeitgeber weiter auszubauen und Top-Kräfte an sich zu binden.

Möchten auch Sie durch Benefits die Zufriedenheit Ihrer Mitarbeiter steigern und neues Personal finden? Dann melden Sie sich jetzt bei den Experten von FAIRFAMILY, vereinbaren Sie einen Termin oder sichern Sie sich noch heute den kostenfreien Report!

Original-Content von: FAIRFAMILY GmbH, übermittelt durch news aktuell