FAIRFAMILY expandiert und zieht ins EDGE ElbSide, die vermutlich beste Bürofläche in Hamburg auf über 1.800 Quadratmetern

FAIRFAMILY ist eine Unternehmensberatung für mittelständische Firmen aus der gesamten Dachregion. Sie unterstützen ihre Kunden dabei, zugängliche Benefits für ihre Mitarbeiter zu etablieren und mehr Bewusstsein für Gesundheit im Unternehmen zu schaffen. Aufgrund ihres starken Wachstums steht nun ein Umzug in ein neues Bürogebäude an, so teilen die Geschäftsführer Felix Anrich und Randolph Moreno Sommer mit. Der neue Firmensitz befindet sich am Amerigo-Vespucci-Platz 2 im Elbbrückenquartier in der Hamburger Hafenstadt. Auf einer Fläche von mehr als 1.800 Quadratmetern bietet das Gebäude EDGE ElbSide Hamburg Platz für 100 neue Mitarbeiter.

Geschäftsführer Randolph Moreno Sommer: "An unserem neuen Standort können wir unseren Mitarbeitern ein gepflegtes Büro mit allen Standards in attraktiver Hamburger Lage bieten. Motivierte Talente erhalten hier die Möglichkeit, den Fuß in ein aufstrebendes Unternehmen in bester Hamburger Lage zu setzen."

EDGE ElbSide in der HafenCity ist bereits das zweite EDGE-Gebäude im hochmodernen Hamburger Elbbrückenquartier. Die smarte Gebäudetechnologie nutzt eine Vielzahl digitaler Lösungen, um für das Wohlbefinden der Mitarbeiter zu sorgen - und hält den ökologischen Fußabdruck dabei so klein wie möglich. Erneuerbare Energiequellen, eine E-Mobilitäts-Infrastruktur und maßgeschneiderte Technologien gewährleisten, dass es den Nutzern an nichts fehlt - und die Arbeitsplätze sich mit höchster Effizienz nutzen lassen.

Die Unternehmensberatung FAIRFAMILY wächst seit ihrer Gründung vor einem Jahr stetig. Aufgrund zahlreicher Neukundenanfragen ist das Unternehmen kontinuierlich auf der Suche nach talentierten Mitarbeitern, die ihr volles Potenzial ausschöpfen möchten. Vom neuen Standort aus wird FAIRFAMILY weiterhin mittelständische Unternehmen im gesamten DACH-Raum bei der Einführung und dem Erhalt gesunder Unternehmenskulturen betreuen, damit sie ihre Mitarbeiter langfristig binden, sich von anderen Unternehmen abheben und den Krankenstand nachhaltig senken können.

"FAIRFAMILY ist so stark gewachsen, dass unser bisheriger Standort inzwischen nicht mehr ausreicht. Wir sind noch lange nicht am Ziel unserer Reise angekommen. Mit unseren Methoden schaffen wir es, Unternehmen zum Top-Arbeitgeber ihrer Region und Branche zu machen. Eine dieser Methoden sind die Gesundheits-Benefit-Systeme, mit denen wir einen neuen Standard im Gesundheitsbereich etablieren möchten: Arbeitnehmer profitieren einerseits von flexiblen Gesundheitsleistungen - Arbeitgeber andererseits von erhöhter Mitarbeiterbindung und einer stärkeren Arbeitgebermarke", erklärt Geschäftsführer Felix Anrich.

Über FAIRFAMILY:

Felix Anrich ist gemeinsam mit seinem Geschäftspartner Randolph Moreno Sommer Gründer und Geschäftsführer der FAIRFAMILY. Die Experten beraten Unternehmen dabei, zum TOP Arbeitgeber zu werden, ihre Arbeitgeberattraktivität zu erhöhen und die Arbeitgebermarke auszubauen, um bessere Mitarbeiter zu finden und sie langfristig an sich zu binden. Eines ihrer Spezialgebiete sind dabei Gesundheits-Benefit-Systeme. Weitere Informationen unter: https://www.fairfamily.de/ und https://edge.tech/de/developments/edge-elbside-hamburg

