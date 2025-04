Kleespies GmbH & Co. KG

Neue Verstärkung im Kleespies-Vertrieb: Heike Reinhardt ergänzt das Team als erfahrene Wohnberaterin

Jossgrund-Oberndorf (ots)

Die Unternehmensgruppe Kleespies baut ihr Vertriebsteam weiter aus und gewinnt mit Heike Reinhardt eine ausgewiesene Immobilienexpertin als Wohnberaterin für die Neubau-Eigentumswohnungen des Unternehmens. Ab sofort übernimmt sie zunächst das aktuelle Neubauprojekt LYV³ in Niederdorfelden, dessen Vertrieb am vergangenen Wochenende offiziell gestartet ist. Damit verstärkt sie das bestehende Vertriebsteam um Katrin Graubaum und Nico Thomas.

Heike Reinhardt ist seit über 30 Jahren eine feste Größe in der Immobilienbranche und kennt den Markt von Grund auf. Ihre Karriere umfasst unter anderem Stationen als Vertriebskoordinatorin für Kapitalanlage-Immobilien bei der SAB Bad Homburg sowie als Vertriebsleiterin bei der Frankfurter Vermögensholding, einer Tochter der SEB Bank. Darüber hinaus leitete sie seit dem Jahr 2000 ihr eigenes Unternehmen IConsult-Immobilien. Zuletzt war sie über viele Jahre hinweg als freie Mitarbeiterin bei einem lokalen Immobilienmakler im Rhein-Main-Gebiet tätig.

Beim Neubauprojekt LYV³ (www.lyv3.de) in Niederdorfelden entstehen drei moderne Mehrfamilienhäuser mit insgesamt 47 Wohnungen, die durch großzügige Freibereiche und eine hochwertige Freiraumgestaltung überzeugen. LYV³ vereint ein naturnahes Wohnumfeld mit kurzen Wegen und einer lebendigen Nachbarschaft direkt am südlichen Rand des Ortskerns.

"Kleespies steht seit 75 Jahren für solides Bauen und ehrliche Beratung - genau das hat mich überzeugt. Mir war wichtig, Teil eines Unternehmens zu werden, bei dem Immobilienvertrieb noch persönlich und authentisch gelebt wird", erklärt Heike Reinhardt.

Frank Kleespies, Geschäftsführer des traditionsreichen Familienunternehmens, hebt hervor: "Mit Heike Reinhardt bekommen wir jemanden ins Team, der nicht nur Erfahrung mitbringt, sondern auch Klartext spricht und weiß, worauf es beim Immobilienvertrieb wirklich ankommt."

Die Unternehmensgruppe Kleespies ist ein in vierter Generation inhabergeführtes Familienunternehmen und feierte 2024 sein 75-jähriges Jubiläum. Trotz der aktuell herausfordernden Bedingungen in der Bauwirtschaft entwickelt und realisiert Kleespies erfolgreich zahlreiche Wohnbauprojekte im Rhein-Main-Gebiet, darunter aktuell in Hattersheim, Rodenbach und Frankfurt am Main. Das Unternehmen verbindet traditionelle Werte wie Qualität, Nachhaltigkeit und Zuverlässigkeit mit modernen Wohnkonzepten und setzt damit deutliche Zeichen in einem anspruchsvollen Marktumfeld.

