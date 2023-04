baron mobility service GmbH

Personal Nord 2023 in Hamburg

mein-dienstrad.de präsentiert sich mit Fachvortrag

Oldenburg (ots)

Mit der Teilnahme an der Zukunft Personal (ZP) Nord vom 18. bis 19. April in Hamburg präsentiert sich mein-dienstrad.de bereits zum zweiten Mal in diesem Jahr auf einer wichtigen Messe. Während bei der ersten Teilnahme im Jahr 2023 der Fokus auf dem Fuhrparkmanagement lag, konzentriert sich die ZP Nord als führendes Expoevent in Norddeutschland ganz auf die Welt der Arbeit. Das Oldenburger Unternehmen ist mit dem Stand D.18 in Halle A1 der Hamburg Messe und Congress vertreten und freut sich auf viele Besucher. Im persönlichen Gespräch und mit einem öffentlichen Vortrag möchte das Team dem interessierten Publikum wertvollen Input zum Thema Dienstrad-Leasing liefern. Fachbesucher können das Unternehmen kontaktieren und sich ein Gratis-Ticket für den Messebesuch sichern.

Fachvortrag über die Vorteile des Dienstrad-Leasings rundet Messeauftritt ab

Um ein möglichst breites Publikum zu erreichen, hält Martin Simon, Vertriebsexperte von mein-dienstrad-de, im Rahmen der Messe einen Fachvortrag zum Thema "Dienstrad-Leasing: Das Benefit für Ihre Mitarbeiter". Inhaltlich soll es in der rund 45-minütigen Präsentation um die vielen Vorteile und die praktische Umsetzung des Dienstrad-Leasings gehen. Der Vortrag startet am 18. April um 16:30 Uhr auf der Solution Stage 1 und ist für die Besucher der Messe frei zugänglich.

Persönliche Beratung auch auf der Messe ein Markenzeichen von mein-dienstrad.de

Das Team von mein-dienstrad.de möchte die Messe nutzen, um mit interessierten Gästen ins Gespräch zu kommen und über die vielen Vorzüge, die das Dienstrad-Leasing sowohl Arbeitnehmern als auch Arbeitgebern bietet, aufzuklären.

"Viele interessierte Unternehmen denken, die Umsetzung des Dienstrad-Leasings sei mit einem hohen, bürokratischen Aufwand verbunden und schrecken deshalb davor zurück. Diese Bedenken können wir in einem persönlichen Gespräch am besten entkräften. Aus Erfahrung wissen wir, dass unsere Kunden begeistert sind, wie unkompliziert sich das Dienstrad-Leasing in den Arbeitsalltag integrieren lässt", erläutert COO Kerstin Tewer. "Das Dienstrad-Leasing ist inzwischen flächendeckend in der Arbeitswelt angekommen. Aus guten Gründen: Denn es wirkt sich positiv auf die Gesundheit und Zufriedenheit der Angestellten aus und verbessert nebenbei die Klimabilanz eines Unternehmens. In Zeiten des Fachkräftemangels ist das Dienstrad-Leasing zudem eine gute Möglichkeit, um neue Talente zu gewinnen und das bestehende Team an sich zu binden", fasst Tewer, zusammen.

Relevanz der ZP Nord für die HR der Zukunft

Die ZP Nord findet bereits seit 2010 statt und lockt jedes Jahr namhafte Unternehmen nach Hamburg, um Lösungen für die HR der Zukunft vorzustellen. In diesem Jahr rechnet der Veranstalter mit über 3.100 HR-Visionären, die sich bei mehr als 200 Ausstellern über die neuesten Entwicklungen und Trends informieren. Hamburg als zweitgrößte Stadt des Landes und einer der wichtigsten Wirtschaftsräume in Deutschland ist der ideale Standort für die abwechslungsreiche ZP Nord 2023.

Über mein-dienstrad.de

mein-dienstrad.de gehört zu den führenden Anbietern im Bereich Dienstradleasing und ist eine Marke der baron mobility service gmbh mit Sitz in Oldenburg. Seit 2012 bietet das Unternehmen individuelle Leasing-Modelle für Arbeitgeber. Arbeitnehmer fahren ihr Wunschrad nach Wahl. Bezieht der Mitarbeiter das Dienstrad per Gehaltsumwandlung, profitiert er von einer steuerlichen Förderung über die 0,25%-Regelung und darf sein Rad für private Touren nutzen. Bei zahlreichen Unternehmen - darunter Konzerne wie die Bayer AG und Henkel - ist Dienstrad-Leasing bereits im Rahmen des betrieblichen Gesundheitsmanagements fest etabliert. Diese klimaschonende Fortbewegung ist für Unternehmen jeder Größe sowie für Selbstständige und Freiberufler möglich. mein-dienstrad.de beschäftigt rund 50 Mitarbeiter, arbeitet bundesweit mit über 4.000 relevanten Fachhändlern zusammen und ist markenunabhängig. Zudem unterstützt das Unternehmen Forschungsprojekte zur nachhaltigen Mobilität im Straßenverkehr in Kooperation mit der Universität Oldenburg und weiteren Hochschulen, um den Radverkehr mithilfe digitaler Innovationen insgesamt attraktiver zu machen. www.mein-dienstrad.de

