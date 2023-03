baron mobility service GmbH

Jetzt Frühlingscheck durchführen lassen und sicher mit mein-dienstrad.de die Radsaison eröffnen

Oldenburg (ots)

Der Frühling steht vor der Tür und mit dem Beginn der wärmeren Jahreszeiten startet für viele Menschen auch die Fahrradsaison. Damit der Start reibungslos gelingt, sollte das Bike vorab auf seine Verkehrstauglichkeit und Funktionsfähigkeit überprüft werden. Denn auch nach wochen- oder monatelangem Stehen im Keller oder der Garage können Schäden am Rad entstehen. Um bösen Überraschungen während der ersten Tour vorzubeugen, ist die Inspektion und Wartung durch einen Fachhändler empfehlenswert. Arbeitnehmer, die ein Rad über mein-dienstrad.de leasen, können den Start in die Fahrradsaison nutzen, um die im Servicepaket enthaltene Prüfung in Anspruch zu nehmen.

"Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt für einen technischen und funktionalen Check des E-Bikes. Wir arbeiten mit Fachhändlern in ganz Deutschland zusammen, sodass die nächste Werkstatt nicht weit entfernt ist. Und wenn die Radsaison so richtig Fahrt aufgenommen hat, können die Termine in den Werkstätten schnell ausgebucht sein", weiß Kerstin Tewer, Geschäftsführerin von mein-dienstrad.de.

Sicher und zuverlässig unterwegs mit den Servicepaketen von mein-dienstrad.de

Der Frühling ist die ideale Jahreszeit zum Radfahren, denn die Temperaturen sind meist mild genug, um sich viele Stunden draußen aufzuhalten, aber noch nicht so drückend wie im Sommer. Viele Menschen nutzen die länger werdenden Tage auch, um nach Herbst und Winter wieder fit zu werden. Damit das Radfahren von Anfang an Spaß macht, ist ein einwandfreier technischer Zustand entscheidend. Leasingverträge über mein-dienstrad.de laufen über 36 Monate. So kann gewährleistet werden, dass immer ein Pedelec gefahren wird, das dem neuesten Stand der Technik entspricht. Aber auch ein solch modernes Rad sollte regelmäßig einem Check unterzogen werden, denn nur so erfüllt es die hohen Anforderungen an das sichere Fahren. Zudem können kleinere Schäden rechtzeitig erkannt und behoben werden.

Oftmals verzichten am Leasing teilnehmende Arbeitnehmer auf das regelmäßige Vorstellen und Prüfen des Rads in einer Werkstatt, da sie mit zusätzlichen Kosten rechnen. Bei mein-dienstrad.de sind Wartungstermine und erforderliche Reparaturen in den verschiedenen Servicepaketen des Oldenburger Unternehmens inkludiert und verursachen keine zusätzlichen Kosten. Je nach Bedarf stehen drei verschiedene Pakete zur Verfügung. Der Arbeitgeber legt dabei fest, von welchem Servicepaket die teilnehmenden Arbeitnehmer profitieren sollen. Oft übernehmen die Arbeitgeber hierfür sogar die kompletten Kosten, um den Angestellten das Dienstrad-Leasing noch komfortabler zu gestalten. Standardmäßig gehören Inspektionen, Sicherheitscheck gemäß der Unfallverhütungsvorschriften (UVV) und Wartungen dazu. Auch im Schadensfall oder einem Diebstahl ist das Dienstrad dank Vollkaskoversicherung abgesichert. Zudem ist ein Austausch aller Verschleißteile garantiert. Je nach Bedarf können weitere Services wie eine Mobilitätsgarantie abgeschlossen werden.

"Wir wollen das Dienstrad-Leasing für alle Beteiligten so einfach wie möglich machen. Deswegen deckt unser Rundum-sorglos-Service wirklich alles ab", fasst Tewer zusammen.

Umfassende Prüfung beim Frühlingscheck

Beim Start in die Fahrradsaison ist es ratsam alle sicherheitsrelevanten Teile, wie Bremse und Akku, prüfen zu lassen. Wenn das Rad den ganzen Winter über stand, sollte der Akku vor der ersten Fahrt in einer trockenen Umgebung und bei Raumtemperatur geladen werden. Da es auch im Frühling noch einmal empfindlich kalt werden kann, ist ein Akkuschutz aus Neopren ein sinnvoller Begleiter. Beim Check überprüft ein Profi die Akku-Kapazität mittels eines Testgeräts. Defekte Akkus sollten in jedem Fall ausgetauscht werden, denn sie vermindern nicht nur den Spaß beim Fahren, sondern stellen ein Sicherheitsrisiko dar. Bei mein-dienstrad.de ist der Austausch des Akkus bereits abgedeckt. Es ist keine Selbstbeteiligung erforderlich.

Auch die Kontrolle der Reifen ist vor der ersten Fahrt obligatorisch. Radfahrer, die auch bei Glätte auf dem Bike unterwegs sind, verringern oft den Reifendruck, um eine höhere Rutschfestigkeit zu erzielen. Im Frühjahr sollten die Reifen aber wieder mit dem optimalen Luftdruck aufgepumpt werden, da der Reifendruck einen großen Einfluss auf die Akku-Reichweite hat. Die Kontrolle von Kette, Ritzel, Beleuchtung und der Software runden einen umfassenden Frühlingscheck ab.

Über mein-dienstrad.de

mein-dienstrad.de gehört zu den führenden Anbietern im Bereich Dienstradleasing und ist eine Marke der baron mobility service gmbh mit Sitz in Oldenburg. Seit 2012 bietet das Unternehmen individuelle Leasing-Modelle für Arbeitgeber. Arbeitnehmer fahren ihr Wunschrad nach Wahl. Bezieht der Mitarbeiter das Dienstrad per Gehaltsumwandlung, profitiert er von einer steuerlichen Förderung über die 0,25%-Regelung und darf sein Rad für private Touren nutzen. Bei zahlreichen Unternehmen - darunter Konzerne wie die Bayer AG und Henkel - ist Dienstrad-Leasing bereits im Rahmen des betrieblichen Gesundheitsmanagements fest etabliert. Diese klimaschonende Fortbewegung ist für Unternehmen jeder Größe sowie für Selbstständige und Freiberufler möglich. mein-dienstrad.de beschäftigt rund 50 Mitarbeiter, arbeitet bundesweit mit über 4.000 relevanten Fachhändlern zusammen und ist markenunabhängig. Zudem unterstützt das Unternehmen Forschungsprojekte zur nachhaltigen Mobilität im Straßenverkehr in Kooperation mit der Universität Oldenburg und weiteren Hochschulen, um den Radverkehr mithilfe digitaler Innovationen insgesamt attraktiver zu machen. www.mein-dienstrad.de

