mein-dienstrad.de rät: Jetzt Betriebliches Gesundheitsmanagement planen und Dienstrad-Leasing ermöglichen!

Das letzte Quartal des Jahres ist angebrochen und für viele Unternehmen bedeutet dies, dass es Zeit ist, sich mit der Budgetplanung für das Jahr 2023 zu befassen. Immer mehr Betriebe und Organisationen wollen dabei in Maßnahmen investieren, die der Gesundheit und Leistungsfähigkeit der Angestellten und somit auch dem eigenen Unternehmen zugutekommen. Das Betriebliche Gesundheitsmanagement (BGM) leistet hierbei einen entscheidenden Beitrag. Viele Unternehmen setzen vor allem auf das Dienstrad-Leasing und wollen den beliebten Benefit im Jahr 2023 fortführen oder erstmalig ihren Angestellten anbieten.

"Jetzt ist genau der richtige Zeitpunkt, das Dienstrad-Leasing für das kommende Jahr zu planen und im Unternehmen zu etablieren", ergänzt Marcel Nothnagel, Geschäftsführer von mein-dienstrad.de. "Die Fahrradhändler haben zurzeit eine große Auswahl an Bikes und es bleibt genügend Zeit, die gesamte Belegschaft für das Dienstrad-Leasing zu begeistern."

Dienstrad-Leasing als Teil des Betrieblichen Gesundheitsmanagements

Aufgabe des Betrieblichen Gesundheitsmanagements ist es, für das gesundheitliche Wohl der Mitarbeitenden zu sorgen. Denn fühlt sich das Team wohl und gesund, bringt dies zahlreiche Vorteile mit sich. Im Alltag aktive und damit gesündere Angestellte fehlen weniger im Unternehmen und sorgen so für eine ungestörte Leistungsfähigkeit des Betriebs. Sind Mitarbeitende mit ihrem Arbeitgeber zufrieden, schenken sie diesem eine höhere Loyalität und Treue. Des Weiteren stärken Maßnahmen zur Gesundheitsvorsorge die Reputation eines Unternehmens, schließlich zeigt es, dass es um das Wohl der Belegschaft bemüht ist. Dies wiederum zieht neue Talente an und erleichtert die Einstellung von dringend benötigtem Fachpersonal.

Dienstrad-Leasing: Ein Gewinn für alle Beteiligten

Neben den genannten Vorteilen bringt das Dienstrad-Leasing weitere Vorzüge mit sich. Wer von vier auf zwei Räder umsteigt, trägt aktiv zum Umweltschutz bei, denn es wird jede Menge CO2 eingespart. In Zeiten hoher Spritpreise ist das Dienstrad-Leasing zudem eine gute Alternative zum Auto. Wichtig hierbei zu wissen: Das Dienstrad darf nicht nur für den Arbeitsweg genutzt werden, sondern selbstverständlich auch in der Freizeit.

Zusätzlich sparen Mitarbeitende, die ein Dienstrad fahren, bis zu 40 Prozent gegenüber dem Direktkauf. Das Dienstrad wird in kleinen Nutzungsraten bezahlt, die direkt vom Gehalt einbehalten werden. Seit dem 01. Januar 2020 gilt zudem die 0,25 % -Versteuerung, mit der auch der Staat den Umstieg auf das Fahrrad unterstützt. Aufgrund der finanziellen Vorteile können sich viele Teilnehmende problemlos ein hochpreisiges E-Bike oder Pedelec leisten. Dies wiederum erhöht den Anreiz, regelmäßig auf das Rad zu steigen.

Das gefahrene Fahrrad befindet sich dank verschiedener, günstiger Servicepakete immer in einem optimalen Zustand. Zudem besteht die Möglichkeit, nach dem Leasingzeitraum von drei Jahren, das nächste hochmoderne E-Bike über den Arbeitgeber zu leasen. So verliert das Radfahren auch nach mehreren Jahren nicht an Attraktivität.

Heute planen - morgen radeln

Mit mein-dienstrad.de ist die Umsetzung des Dienstrad-Leasings denkbar einfach. Interessierte Unternehmen werden auf Wunsch umfassend zu den Serviceleistungen, Versicherungskonditionen und Nutzungsbedingungen beraten. Das Dienstrad-Leasing erfolgt dann komplett digital in einem übersichtlichen Portal. "Damit das Dienstrad-Leasing auch bei allen Mitarbeitenden ankommt, ist es wichtig, frühzeitig über die Vorteile und die optimale Umsetzung zu beraten", ergänzt Nothnagel. Einfach zu verstehendes Info-Material baut Barrieren ab, sodass jeder Interessierte in den Genuss des Dienstrad-Leasings kommen kann. "Herbst und Winter sind der ideale Zeitraum, um die Weichen für das Dienstrad-Leasing zu stellen und im nächsten Jahr von den vielen Vorteilen zu profitieren", fasst Nothnagel zusammen.

Über mein-dienstrad.de

mein-dienstrad.de gehört zu den führenden Anbietern im Bereich Dienstradleasing und ist eine Marke der baron mobility service gmbh mit Sitz in Oldenburg. Seit 2012 bietet das Unternehmen individuelle Leasing-Modelle für Arbeitgeber. Arbeitnehmer fahren ihr Wunschrad nach Wahl. Bezieht der Mitarbeiter das Dienstrad per Gehaltsumwandlung, profitiert er von einer steuerlichen Förderung über die 0,25%-Regelung und darf sein Rad für private Touren nutzen. Bei zahlreichen Unternehmen - darunter Konzerne wie die Bayer AG und Henkel - ist Dienstrad-Leasing bereits im Rahmen des betrieblichen Gesundheitsmanagements fest etabliert. Diese klimaschonende Fortbewegung ist für Unternehmen jeder Größe sowie für Selbstständige und Freiberufler möglich. mein-dienstrad.de beschäftigt rund 50 Mitarbeiter, arbeitet bundesweit mit über 4.000 relevanten Fachhändlern zusammen und ist markenunabhängig. Zudem unterstützt das Unternehmen Forschungsprojekte zur nachhaltigen Mobilität im Straßenverkehr in Kooperation mit der Universität Oldenburg und weiteren Hochschulen, um den Radverkehr mithilfe digitaler Innovationen insgesamt attraktiver zu machen. www.mein-dienstrad.de

