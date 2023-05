Performance Hotel

Der Kampf um die Urlaubsgäste - 5 Marketingtricks, die Hotels jetzt für sich nutzen sollten

Bild-Infos

Download

Güstrow (ots)

Instagram, Preiskampf, Influencer: In der Hotelbranche tobt ein Kampf um Urlaubsgäste. Besonders in Zeiten der Pandemie und den damit verbundenen Einschränkungen haben sich viele Hotels auf die Suche nach neuen und kreativen Marketingstrategien gemacht, um sich von der Konkurrenz abzuheben. Doch welche Tricks sind wirklich effektiv und wie können Hotels diese gezielt einsetzen?

"Hotels sind nicht mehr so liquide wie vor einigen Jahren - entsprechend muss das Marketing besser geplant werden", erklärt Alexander Laubner. Er unterstützt Hotels bei der erfolgreichen Gästegewinnung und verrät in diesem Gastartikel fünf effektive Marketingtricks, die Hotels jetzt für sich nutzen sollten, um im Kampf um die Urlaubsgäste die Nase vorn zu haben.

1. Auf Strategien mit messbarem Erfolg setzen

Nicht immer hilft viel auch viel: Maßnahmen, die die Zielgruppe verfehlen oder deren Performance nicht nachvollziehbar ist, verschlingen in der Regel nur Kapital. Zum Beispiel haben Influencer zwar eine hohe Reichweite, jedoch sind nur wenige ihrer Zuschauer tatsächlich bereit, das vorgestellte Hotel zu besuchen. Stattdessen sollten Hoteliers also auf Marketingmaßnahmen setzen, die ihre Zielgruppe direkt ansprechen, um neue Gäste zu locken oder einmalige Gäste zu Stammgästen zu machen. Bestens dafür geeignet sind Maßnahmen auf digitalen Kanälen, deren Performance mit entsprechenden Tools direkt messbar ist.

2. Performance-Marketing effektiv einsetzen

Werbeinhalte sollten immer darauf abzielen, Gäste auf der emotionalen Ebene anzusprechen. Werden nur massenhaft einfallslose Conversion-Ads geschaltet, die potenziellen Gästen keinen Mehrwert bieten, wird das Budget dadurch nur verschwendet. Es gilt also, attraktive, motivorientierte Anzeigen zu gestalten und die richtigen Gäste mit Eindrücken abzuholen, die ihnen das Hotelerlebnis schmackhaft machen. Nur so ist es möglich, auch mit eher kleinem Werbebudget große Erfolge zu erzielen.

3. Das Werbebudget als Investition betrachten

Auch mit Tagesbudgets von fünf oder zehn Euro können Hotels im performanceorientierten Marketing nicht viel erreichen. Oft lassen sich mit solchen Beträgen gerade einmal eine Handvoll Anzeigen ausspielen - nicht genug, um messbare Erfolge zu verzeichnen. Das Werbebudget sollte vielmehr als Investment verstanden werden. Kann sich das Hotel als Marke etablieren, steigt seine Bekanntheit, was zu mehr Gästen und Umsätzen führt. Entsprechend sollte das Marketing als fester Kostenfaktor eingeplant und so budgetiert werden, dass eine ausreichende Marktdurchdringung erzielt werden kann.

4. Leadtime als Performance-Indikator nutzen

Um festzustellen, ob Marketingmaßnahmen erfolgreich sind, sollte aber nicht nur betrachtet werden, wie viele Gäste ins Hotel einkehren. Auch die Vorausbuchungszeit liefert wichtige Einblicke darüber, welche Kampagnen den größten Erfolg bei der Zielgruppe verzeichnen können. Darüber hinaus ist daraus ersichtlich, welche Angebote des Hotels zu spezifischen Zeitpunkten den größten Anklang finden. Dies ermöglicht es, die Zielgruppe weiter einzugrenzen und Anzeigen inhaltlich besser auf ihre Präferenzen zuzuschneiden.

5. Niemals unter dem Wert verkaufen

Trotz aller Möglichkeiten ist die Verlockung immer groß, Kunden durch Rabatte zu ködern. Kurzfristig steigert zwar auch dies den Umsatz, langfristig aber ist es fatal für die Wertschöpfung im Hotel. So ziehen Hotels, die sich über den Preis vermarkten, primär Schnäppchenjäger an, die möglichst billig Urlaub machen wollen. Diese sind meistens nicht bereit, später für den regulären Preis ins Hotel zurückzukehren - der Kundenwert sinkt also nachhaltig. Gleichzeitig führen jedoch auch die unterschiedlichen Erwartungen von Gästen und Mitarbeitern dazu, dass die Zufriedenheit auf beiden Seiten sinkt.

Fazit: Digitales Marketing als Triebfeder für den Erfolg von Hotels

Wer Gäste anziehen will, sollte dies also nicht mit halbgaren Rabattaktionen versuchen. Durch Performance-Marketing mit ausreichend großem Budget und messbaren Performance-Indikatoren ist es möglich, mehr Gäste anzuziehen und neue Stammgäste zu gewinnen, ohne dafür Abstriche beim Customer-Lifetime-Value und der Mitarbeiterzufriedenheit in Kauf zu nehmen.

Über Alexander Laubner:

Alexander Laubner ist einer der Gründer von Performance Hotel. Mit seiner Agentur unterstützt er Hotels, Apartmentanlagen und Urlaubsresorts bei der Gewinnung von Gästen und Mitarbeitern. Seine Strategie beruht auf einem direkten Marketing, das ohne externe Anbieter auskommt. Es ist notwendig, dass Hotels gezielt, wie auch bei den eigenen Gästen, auf potenzielle Bewerber zugehen, um sie als Arbeitgeber zu überzeugen. Hierfür positioniert er seine Kunden als authentischen und attraktiven Arbeitgeber in ihrer Region. Weitere Informationen über: https://performancehotel.com/

Original-Content von: Performance Hotel, übermittelt durch news aktuell