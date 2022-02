Edgeless Systems

Edgeless Systems: Neue Plattform für Confidential Computing macht die Public Cloud zum sichersten Ort für Unternehmensdaten

Bochum (ots)

Constellation von Edgeless Systems nutzt Confidential Computing, um containerisierte Workloads durchgängig zu verifizieren und Ende-zu-Ende zu verschlüsseln

Edgeless Systems, ein Pionier im Bereich Confidential Computing, entwickelt Lösungen, um die Public Cloud zum sichersten Ort für sensible Daten zu machen. Heute gab das Unternehmen die Markteinführung von Constellation bekannt. Constellation nutzt Confidential Computing, um ganze Kubernetes-Installationen von der Infrastruktur zu isolieren und über die gesamte Laufzeit hinweg zu verschlüsseln. Unternehmen können damit die Public Cloud wie ihre Private Cloud nutzen.

"Confidential Computing wird eine neue Ära der Datensicherheit in der Cloud einläuten. Mit unserer Expertise machen wir diese neue Technologie für Unternehmen im großen Maßstab zugänglich", sagt Felix Schuster, Confidential-Computing-Pionier, Mitgründer und CEO von Edgeless Systems. "Mit Constellation bleiben Daten auch während der Verarbeitung verschlüsselt. Durch die native Integration von Kubernetes können Unternehmen ihre Cloud-Anwendungen wie gewohnt skalieren und profitieren gleichzeitig von maximaler Sicherheit. So wird die Public Cloud zur Private Cloud."

Die Verlagerung von Workloads in die Public Cloud hat nachweislich viele Vorteile, wirft aber auch erhebliche Bedenken hinsichtlich der Einhaltung von Datenschutzgesetzen sowie der Datensicherheit auf. Es ist nahezu unmöglich zu wissen, wer in einer Cloud-Umgebung Zugriff auf Daten hat. Auch könnten diese von Hackern oder Insidern kompromittiert werden. Datenlecks und Compliance-Verstöße sind leider Risiken, die bislang mit dem Umzug in die Cloud einhergehen.

Confidential Computing wurde entwickelt, um genau diese Bedenken auszuräumen. Dennoch war es bis jetzt für Unternehmen nur schwer möglich, in großem Umfang darauf zu setzen. Constellation, die Confidential Orchestration Platform von Edgeless Systems, vereinfacht den Einstieg erheblich. Constellation managt alle Confidential-Computing-spezifischen Aspekte, während die Anwender wie gewohnt ihre Applikationen verwalten und skalieren können.

Constellation nutzt die neueste Confidential-Computing-Technologie, um containerisierte Workloads in der Public Cloud Ende-zu-Ende zu verschlüsseln und zu verifizieren. Mit der Software können Kubernetes-Implementierungen auf ein neues Sicherheitsniveau gehoben werden ohne zusätzliche Applikationen einzubinden oder den Code ändern zu müssen.

"Confidential Computing wird zum neuen Sicherheitsparadigma für den Umgang mit sensiblen Informationen in der Cloud. Dies ist für Finanzdienstleistungen und andere Branchen sehr relevant", sagt Andreas Iten, Managing Director bei SIX FinTech Ventures, dem Venture-Capital-Fonds der Schweizer Börse. "Deshalb haben wir uns entschieden, in Edgeless Systems zu investieren. Das Unternehmen verfügt über eine einzigartige Expertise in diesem Bereich und ermöglicht nun - mit Constellation - eine einfache Nutzung und Skalierbarkeit."

Constellation läuft in jeder Cloud-Umgebung, die virtuelle Maschinen mit Confidential-Computing-Funktionalität anbietet. Dies ist bei allen großen Infrastruktur-Plattform wir Microsoft Azure, Google Cloud Platform und Amazon Web Services bereits der Fall.

Edgeless Computing organisiert auch die Open Confidential Computing Conference (OC3), die heute stattfindet und auf der Experten von Unternehmen wie Microsoft, Apple, Google, Intel, Arm, oder JPMorgan Vorträge halten. Die Keynote der Veranstaltung hält Mark Russinovich, CTO von Microsoft Azure.

Weitere Informationen über das neue Constellation-Angebot von Edgeless Systems unter https://edgeless.systems/products/constellation.

Über Edgeless Systems

Edgeless Systems hebt die Sicherheit von Unternehmensanwendungen auf ein neues Niveau und macht die Public Cloud zum sichersten Ort für sensible Daten. Das Unternehmen wurde von den Confidential-Computing-Pionieren Dr. Felix Schuster und Thomas Tendyck gegründet. Edgeless Systems bietet neben Constellation auch Open-Source-Tools, darunter EdgelessDB, MarbleRun und EGo. Weitere Informationen unter: https://www.edgeless.systems/

Original-Content von: Edgeless Systems, übermittelt durch news aktuell