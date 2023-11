ASB NRW

Kommunikation für das ASB-Hebammenmobil nominiert für den PR-Award 2023

Köln (ots)

Das Projekt-Team des Arbeiter-Samariter-Bundes in NRW (ASB NRW) wurde für seine PR-Arbeit zum ASB-Hebammenmobil in der Kategorie Non-Profit und Pro-Bono nominiert und steht nun auf der Short-List. Das Magazin PR-Report kürt jedes Jahr aus einer Vielzahl von Bewerbungen die besten Kommunikationsarbeiten von Unternehmen, Organisationen und Agenturen. Die jeweils Besten aus den verschiedenen Kategorien erhalten den renommierten PR-Award für herausragende Leistungen in der Kommunikation. Im Rahmen einer festlichen Verleihung werden die diesjährigen Gewinnerinnen und Gewinner am 16. November 2023 bekanntgegeben. Zuvor wählte eine Wettbewerbsjury bestehend aus Kommunikationsfachleuten die besten Projekte im deutschsprachigen Raum in einem zweistufigen Verfahren.

"Wir sind begeistert, dass wir es in diesem Jahr mit unserer Presse- und Kommunikationsarbeit zum ASB-Hebammenmobil auf die Short-List für den PR-Award 2023 geschafft haben", freut sich Stefanie Könitz-Goes, Projektleiterin für die ASB-Hebammenzentralen und die ASB-Hebammenmobile im ASB in NRW. "Dieses Projekt haben alle Beteiligten von Anfang an mit viel Herzblut und Engagement vorangebracht. Eine gute Sichtbarkeit unserer Angebote und hohe Authentizität sind unsere Ziele für die Kommunikation. Das ASB-Hebammenmobil ist durch Spendengelder der Aktion Deutschland Hilft (ADH) gefördert. Deshalb haben wir bei allen Kommunikationsmaßnahmen Wert daraufgelegt, so viel wie möglich inhouse zu leisten. Die jetzige Nominierung ist eine schöne Anerkennung für die bisherige großartige Arbeit."

Zu den Maßnahmen zählen vor allem die klassische Presse- und Medienarbeit. Dabei zieht sich die Botschaft "Ein guter Anfang für jedes Leben" wie ein roter Faden durch die gesamte Kommunikation. Die Kampagne wurde vor allem durch Engagement und Kreativität der Beteiligten im Verband auf den Weg gebracht und erreichte bundesweit mediale Aufmerksamkeit in wichtigen Lead-Medien in Print, Radio und TV.

Weitere Informationen zum ASB-Hebammenmobil: https://www.asb-hebammenmobil.de/

Original-Content von: ASB NRW, übermittelt durch news aktuell