Es grünt das Green am Achensee - Golf & See, was will man mehr?

Die Anmut des Naturparks Karwendel, prachtvolle Gipfel und der herrlich tiefblaue Achensee machen hier das Golfspiel zum besonderen Erlebnis. Die Region Achensee ist darüber hinaus "Golf Tirol"-Partner und verfügt selber über einen 18-Loch- und einen 9-Loch-Golfplatz:

Golf- und Landclub Achensee

Der 18-Loch-Golfplatz in Pertisau, der zum "Golfclub des Jahres 2020" gekürt wurde, ist der älteste Golfclub Tirols. Seine exklusive Lage an Tirols größtem See macht ihn zu einem echten Golfjuwel. Für seine Höhenlage von ca. 1.000 Metern verläuft der "Golf- und Landclub Achensee", der auch zu den "Leading Golf Courses of Austria" zählt, ungewöhnlich sanft. Trainieren wie die Profis kann man auf der komplett überdachten Driving Range.

Golfclub Achenkirch

Der "Golfclub Achenkirch" ist eine 9-Loch-Golfanlage, die ebenfalls traumhaft gelegen ist: Golfer pitchen, chippen und putten hier auf einem herrlichen Hochplateau, das unmittelbar an den Naturpark Karwendel grenzt. Aufgrund einer abwechslungsreichen Geländegestaltung und unterschiedlicher Abschlagsmöglichkeiten ist dieser Golfclub für Anfänger und Geübte gleichermaßen reizvoll. Zudem kann man in der dazugehörenden Driving Range die Technik verfeinern.

Die Golf Tirol Card

Die Region Achensee ist Partner und verspricht dadurch Golfen auf hohem Niveau zwischen Berg & See, am Fuße des Naturpark Karwendel. Zahlreiche Tiroler Golfanlagen mit nur einer Karte, denn die Golf Tirol Card ist der Schlüssel zu 19 außergewöhnlichen Golfanlagen in Tirol.

Golfurlaub am Achensee

Sie sind auf der Suche nach einem Golf Hotel am Achensee? Dann sind Sie im 4-Sterne-superior Hotel Rieser goldrichtig, denn das Hotel liegt nur einen Steinwurf von einem der schönsten 18-Loch-Golfplätze Europas entfernt: dem Golfclub Achensee.

Entspannung, Erholung und Genuss sind garantiert nach einem erfolgreichen Golftag. Das Aktiv & SPA Resort - im schönen Pertisau gelegen, bietet auf 4.000 m² Wellness & Spa vom Feinsten, eine Badelandschaft mit ganzjährig beheiztem Freibad, der Jahreszeitenpark mit Biobadeteich, hochwertige Spa-Anwendungen, exklusive Suiten und Zimmer, eine herausragende Küche und ein attraktives Aktiv- und Vitalprogramm an mind. 5 Tagen in der Woche. Das Rieserist außerdem der ideale Ausgangspunkt für alle Aktivitäten zu Wasser und zu Lande.

Golf-Tage vom 15.06. bis 20.11.2022

4 Nächte ab EUR 796,- p.P. inklusive:

- Die Rieser Genusspension

- Nutzung der 4.000 m² SPA

- und Wasserwelt (in- und outdoor)

- Das Rieser Aktiv- und Vitalprogramm

- 2 Greenfees* im GC Achensee (18-Loch)

- 1 Teilmassage

*Bei Schlechtwetter kann der Wert der Greenfees in der Rieser-Spa eingelöst werden.

Weiter Informationen unter: www.hotel-rieser.com

