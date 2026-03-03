Autorin Nicole Staudinger

Weltfrauentag 2026: "Viele Frauen spüren wieder mehr Gegenwind" - Nicole Staudinger fordert klare Haltung statt Lautstärke

Köln (ots)

Anlässlich des Weltfrauentags am 8. März weist die Kommunikationstrainerin und 9-fache SPIEGEL-Bestsellerautorin Nicole Staudinger auf einen spürbaren Stimmungswandel hin: Viele Frauen hätten zunehmend das Gefühl, sich wieder stärker behaupten zu müssen - im Berufsleben, in öffentlichen Debatten und im privaten Umfeld.

"Waren wir nicht eigentlich schon viel weiter?", fragt Staudinger. Trotz jahrelanger Fortschritte seien Gleichberechtigung und Diversität keine Selbstverständlichkeit mehr. "Der Wind weht rauer, radikale Stimmen werden lauter. Frauen und alle, die nicht ins klassische Raster passen, spüren diesen Gegenwind besonders."

In ihrem neuen Buch "Time for Tacheles", das am 1. April 2026 erscheint, beschreibt Staudinger zehn Strategien, mit denen Menschen ihre Stimme klar und souverän einsetzen können - ohne aggressiv zu werden oder ihre Haltung aufzugeben. Klassische Schlagfertigkeit allein reiche in polarisierten Zeiten nicht mehr aus, so ihre These. "Ich glaube, wir brauchen mehr Tacheles und gleichzeitig darf die Kommunikation so wartebasiert sein, dass sie Menschen wieder ins Boot holt, statt die Mauern höher zu bauen."

Gerade mit Blick auf Gleichberechtigung plädiert sie für eine konstruktive Gegenbewegung: "Wir dürfen uns weder zurückziehen noch in Lautstärke flüchten. Entscheidend ist, klarer zu werden - nicht härter."

Der Weltfrauentag erinnere nicht nur an erreichte Fortschritte, sondern auch daran, dass Rechte und Respekt immer wieder verteidigt werden müssten - im politischen Raum ebenso wie im Alltag.

Nicole Staudinger ist Kommunikationstrainerin, Podcasterin und 9-fache SPIEGEL-Bestsellerautorin . Mehr als 500.000 Teilnehmerinnen besuchten bislang ihre Seminare. Begleitend zum Buch wird sie im Herbst 2026 mit einem neuen Live-Programm auf Tour gehen.

Original-Content von: Autorin Nicole Staudinger, übermittelt durch news aktuell