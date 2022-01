Flor & Co

Friseursalon in Brühl Flor & Co. hat sich mit Eleganz und Esprit zur absoluten Nr. 1 im ganzen Umkreis verwandelt

Bild-Infos

Download

Brühl (ots)

Wer vor sieben Jahren den Friseursalon in Brühl von Flor & Co. Meisterhandwerk betrat, lernte eine dynamische junge Frau kennen, die gerade begann, einem Friseursalon alter Schule neues Leben einzuhauchen und ihn zielstrebig zu modernisieren. Flor Farhadi ging es dabei um mehr als Waschen, Färben und Haarschnitte. Sie wollte Qualität, Stil und professionelle, zeitgemäße Handwerkskunst.

Dazu brachte Flor Farhadi den perfekten Background mit: Ihre Studienabschlüsse in BWL und als Image- und Stilberaterin ergänzten die Ausbildung zur Friseurmeisterin. Nach 7 Jahren Berufserfahrung, davon 4 als Meisterin, packte sie es an und verwirklichte ihren Traum vom eigenen Unternehmen.

Flor & Co. Meisterhandwerk - Erfolg auf ganzer Linie

Heute blickt Flor Farhadi auf sieben Jahre erfolgreiche Arbeit mit Kamm, Schere und Businessplan zurück. Hinter der jungen Unternehmerin steht ein erfolgreiches Team, das mit hohem Einsatz, Leidenschaft und Kompetenz Kunden begeistert.

Die innovative Unternehmerin betrachtet das Friseurhandwerk nicht isoliert. Sie schaut über den Tellerrand hinaus in andere Branchen, um sich stetig zu verbessern und ihr Konzept weiterzuentwickeln. Neben Styling und Haarpflege stehen bei Flor Farhadi auch Themen wie ein perfektes Kundenerlebnis, Marketing, Verkaufsoptimierung und Personalführung auf der Agenda, um ihren Salon damit erfolgreicher zu machen als viele andere.

Sehr viel Wert legt Flor Farhadi dabei auf ihr Team, welches nicht nur kompetent ausgebildet ist, sondern stets mit hoher Motivation Kunden glücklich macht. So gewährt zum Beispiel der mit einem "Master of Color" ausgezeichnete Friseurmeister Michael viel Sicherheit bei der Farbwahl. Mit Engagement und Know-how widmen sich die Stylistinnen im Team ihren Aufgaben und tragen so zum Unternehmenserfolg von Flor & Co Meisterhandwerk bei.

Ein Friseursalon ist nicht nur Handwerk, sondern ein Unternehmen

Zum Erfolg eines Friseursalons tragen viele unterschiedliche Faktoren bei. Angefangen bei der Kreativität und Qualität des Handwerks über das gesamte Kundenerlebnis hinweg bis hin zu unternehmerischen Themen wie der Kalkulation, Social Media - Marketing und der modernen Personalführung.

Bei Flor & Co. erlebt der Kunde TOP ausgebildete Mitarbeiter, die sich kompetent um ihn kümmern und damit zum Unternehmenserfolg beitragen. "Wenn Du in meiner Branche ein starkes Team um dich haben willst, dann nimm dir die Zeit und bilde gute Leute aus!" gibt die Inhaberin als Ihr Motto aus.

Das perfekte Kundenerlebnis von der Terminvereinbarung bis zur Verabschiedung ist Flor Farhadi und ihrem Team dabei ebenso wichtig wie der Einsatz sorgfältig ausgewählter TOP-Produkte im Salon. Dazu zählen besonders die Eigenprodukte von Flor & Co Meisterhandwerk, die Haargesundheit, Pflege und Funktionalität verbinden.

Abgerundet wird der Unternehmenserfolg durch eine effiziente und zielgerichtete Werbung über Social Media und andere Kanäle. Denn nur wer richtig auf sich aufmerksam macht, kann potenzielle Kunden erreichen und gezielt auf sich aufmerksam machen. Wie das genau funktioniert, verrät uns die erfolgreiche Unternehmerin an dieser Stelle jedoch nicht.

Meisterhandwerk par excellence

Flor & Co. Meisterhandwerk hat sich von einem klassischen Friseursalon in ein modernes und erfolgreiches Unternehmen gewandelt, das seine Kunden und Mitarbeiter begeistert! Dazu braucht es einiges mehr als das klassische Handwerk. Es braucht Ideen, Professionalität und modernes Unternehmertum. Flor & Co. haben dies mit Meisterhand geschafft

Mehr Informationen unter https://florundco.de

Original-Content von: Flor & Co, übermittelt durch news aktuell