CLÉ DE PEAU BEAUTÉ BEGRÜSST NICOLE KIDMAN ALS NEUE GLOBALE MARKENBOTSCHAFTERIN

Die renommierte, preisgekrönte Hollywood-Schauspielerin und Produzentin wird Teil der Luxus-Beauty-Marke und verkörpert diese durch ihre strahlende Schönheit.

Clé de Peau Beauté, eine globale Luxus-Hautpflege- und Make-up-Marke, ist stolz darauf, Nicole Kidman als seine neue globale Markenbotschafterin anzukündigen. Kidman ist bekannt für ihre beeindruckende Präsenz auf und abseits der Leinwand sowie für ihr leidenschaftliches Engagement für Frauenrechte. Sie verkörpert perfekt die Vision von Clé de Peau Beauté von strahlender Schönheit, in der Intelligenz, Kunstfertigkeit und Zielstrebigkeit zusammenfließen. Ihre Ernennung markiert einen bedeutenden Moment in der Geschichte der Marke.

Kidmans gefeierte Karriere spiegelt die DNA der Marke wider – intelligent, exquisit und kompromisslos, geprägt von bewussten Entscheidungen und einer unerschütterlichen Leidenschaft. Mit jeder Rolle definiert sie Konventionen neu und durchbricht Stereotypen mit einer Hingabe, die in ihrer über 40-jährigen Karriere konstant geblieben ist. Ihre Eleganz und ihr Engagement für sinnvolle Veränderungen machen sie zu einer außergewöhnlichen Botschafterin, die eine Vision von zeitloser und transformativer Schönheit und Ausstrahlung vertritt.

„Wir freuen uns sehr, Nicole in der Familie von Clé de Peau Beauté willkommen zu heißen", erklärte Mizuki Hashimoto, leitender Markenbeauftragter von Clé de Peau Beauté. „Wir sind davon überzeugt, dass Ausstrahlung mehr als nur Äußerlichkeiten sind. Es handelt sich um eine innere Stärke, die positive Veränderungen bewirkt. Nicole veranschaulicht diese Überzeugung durch ihre inspirierende Reise und zeigt, wie Leidenschaft und Zielstrebigkeit eine Ausstrahlung freisetzen, die andere ermächtigt."

Über ihre künstlerischen Erfolge hinaus hat Kidman als UN-Sonderbotschafterin für Frauen einen tiefgreifenden Einfluss ausgeübt, indem sie sich für die Stärkung von Frauen und Mädchen durch Bildung, wirtschaftliche Chancen und den Kampf gegen geschlechtsspezifische Gewalt einsetzt. Ihre philanthropische Arbeit fügt sich nahtlos in die Mission von Clé de Peau Beauté ein, Schönheit zu kultivieren, die Vertrauen und sinnvolle Veränderungen inspiriert.

„Ich freue mich sehr, Teil der Familie von Clé de Peau Beauté zu werden", erklärte Kidman. „Ich bin beeindruckt von dem Engagement der Marke, die individuelle Schönheit in allen Bereichen des Lebens zu feiern. Ich freue mich auf das, was wir gemeinsam schaffen können."

Kidman hat sich dem Erzählen vielfältiger Geschichten verschrieben und eine bemerkenswerte Bandbreite an Rollen gespielt, wobei sie immer wieder Grenzen überschreitet, um unterrepräsentierten Stimmen in der Filmindustrie Gehör zu verschaffen. Ihre mutigen Entscheidungen spiegeln ihr Engagement wider, Kunst mit Sinn zu verbinden, was mit der Vision von Radiance als Quelle der Selbstermächtigung im Einklang steht.

Als wahres Symbol strahlender Schönheit verkörpert Kidman die Idee, dass wahre Ausstrahlung durch Zielstrebigkeit und positives Handeln kultiviert wird. Ihre Reise unterstreicht die transformative Kraft der Schönheit und inspiriert andere dazu, ihre eigene einzigartige Schönheit und ihr Licht anzunehmen.

Informationen zu Clé de Peau Beauté Clé de Peau Beauté, eine Luxusmarke von Shiseido Co., Ltd. wurde 1982 gegründet und symbolisiert Eleganz und Wissenschaft. Ihr Name bedeutet "Schlüssel zur Schönheit der Haut". Die Marke glaubt, dass wahre Ausstrahlung von innen kommt, angetrieben durch positive Absichten und Handlungen. Durch den Einsatz fortschrittlicher Technologien und sorgfältig ausgewählter Inhaltsstoffe kreiert Clé de Peau Beauté hochwertige Hautpflege und Make-up, die die angeborene Intelligenz und Ausstrahlung der Haut unterstreichen. Mit dem Fokus auf exquisite Handwerkskunst und Wissenschaft ist die Marke führend in der Luxus-Hautpflege und Kosmetik.

Clé de Peau Beauté ist in 26 Ländern und Regionen weltweit erhältlich und engagiert sich für die Stärkung von Frauen und Mädchen durch Initiativen wie die Clé de Peau Beauté Power of Radiance Awards und durch seine fortlaufende globale Partnerschaft mit UNICEF.

UNICEF befürwortet keine Marke, kein Produkt und keine Dienstleistung.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.cledepeau-beaute.com/global/nicolekidman.html

Clé de Peau Beauté Offizielles Instagram: https://www.instagram.com/cledepeaubeaute/

Clé de Peau Beauté Official Tiktok: https://www.tiktok.com/@cledepeaubeaute

