Fensterabdeckungen aus Polen erobern Europa

Akant ist seit fast einem Vierteljahrhundert ein führender polnischer Hersteller von Sonnenschutzsysteme. Das ständige Bemühen um höchste Qualität, der Einsatz moderner Technologien und die Anpassung des Designs an aktuelle Trends sorgen dafür, dass die von Akant angebotenen Produkte von Kunden in der ganzen Welt geschätzt werden.

In Koszalin, im nordwestlichen Teil Polens, befindet sich ein Werk eines der führenden polnischen Hersteller von Fensterabdeckungen - der Firma Akant. Die Firma begann ihre Tätigkeit im Jahr 1998, als sie sich mit der Herstellung von Rollläden und Plissees ausschließlich für die Bedürfnisse des lokalen Marktes befasste. Im Laufe von 23 Jahren hat sich alles verändert - die Produktpalette umfasst heute sechs Produktkategorien mit zahlreichen Varianten, das Team ist von wenigen Mitarbeitern auf über 350 angewachsen, und der lokale Markt hat sich auf fast ganz Europa ausgedehnt. Worin liegt also der Erfolg von Akant?

Von Anfang an haben wir uns von der Idee der Entwicklung leiten lassen, erklärt Dominik Tuszynski, Vertriebsleiter bei Akant. - Der Glaube, dass ein kleines lokales Unternehmen die europäischen Märkte erobern kann, war entscheidend, aber ebenso wichtig war die Entschlossenheit, dieses Ziel zu verfolgen, indem man den Bedürfnissen der Kunden zuhörte und das Deckungsangebot entsprechend entwickelte.

Derzeit umfasst das Angebot von Akant Lösungen im Bereich der internen und externen Verkleidungstechniken. Das Portfolio der Firma umfasst Faltrollos, Jalousien, Jalousien aus Holz und Aluminium, Vertikalen, Moskitonetze und Rollläden von Screen-Typ. Die höchste Qualität aller Elemente, aus denen das fertige Produkt besteht, gewährleistet seine Haltbarkeit.

Alle Systeme von Akant werden auf individuelle Bestellung angefertigt. Durch die große Auswahl an Komponenten können sie eine Vielzahl von Funktionen erfüllen und an verschiedene Anordnungen angepasst werden. Die Kompatibilität der Produkte mit den neuesten Trends wird durch die kontinuierliche Zusammenarbeit mit Innenarchitekten und Bloggern bestätigt, die sich auf Innenarchitektur spezialisiert haben. Dank verschiedener Montagemethoden und eines breiten Angebots hat Akant Fensterabdeckungen für fast jedes Fenster im Sortiment.

Akant ist ständig bestrebt, seine Produkte zu verbessern. Durch die ständige Optimierung des Produktionsprozesses, den Einsatz neuester Technologien und die Nutzung wissenschaftlicher Erkenntnisse wird die Funktionalität der Akant-Fensterabdeckungen ständig eschützen nicht nur vor übermäßiger Sonneneinstrahlung, sondern können auch die Temperatur im Innenraum beeinflussen, ihn vollständig beschatten oder vor Insekten schützen.

Der Markt für Fenstersicherungen hat sich in den letzten Jahrzehnten stark entwickelt, sagt Dominik Tuszynski, Vertriebsleiter bei Akant. In den 90er Jahren diente die Abdeckung einfach dazu, vor den Sonnenstrahlen und den Augen der Passanten zu schützen. Heute umfasst unser Angebot zahlreiche Spezialprodukte, wie z. B. ökologische Abdeckungen, die mit Stoffen mit Hygiene- und Nichtbrennbarkeitszertifikaten ausgestattet sind. Wir sind auch mit modernen Technologien vertraut, da die meisten Artikel aus dem Akant-Angebot in einer mit Smart-Home-Lösungen integrierten Version bestellt werden können. In den letzten Jahren haben wir bei Verbrauchern und Architekten ein viel stärkeres Bewusstsein für den Einsatz von Fensterabdeckungen festgestellt. Sie werden zunehmend im emissionsarmen Wohnungsbau als Produkt eingesetzt, das Energieeinsparungen durch Tageslicht oder Klimatisierung von Räumen ermöglicht.

Ein moderner Maschinenpark, kombiniert mit dem Wissen und den Fähigkeiten der Akant-Mitarbeiter, garantiert die höchste Qualität der angebotenen Produkte. Die Firma vertreibt auch Komponenten für die Herstellung von Fensterverkleidungen. Sie bietet seinen Kunden nicht nur die Elemente, die zur Erstellung von Fensterveabdeckungen benötigt werden, sondern auch die notwendige Ausrüstung und professionelle inhaltliche Vorbereitung.

Die langjährige Zusammenarbeit mit unseren europäischen Partnern hat es uns ermöglicht, ein umfassendes Wissen über die Besonderheiten der Märkte in den verschiedenen Ländern zu erlangen, sagt Dominik Tuszynski, Vertriebsleiter bei Akant. Die Präferenzen in Bezug auf die Art des Sonnenschutzes oder die Ästhetik sind dabei sehr unterschiedlich. Was unsere Kunden jedoch eint, ist die Notwendigkeit, ein qualitativ hochwertiges Produkt zu erhalten, die Vollständigkeit des Angebots und die Unterstützung durch das Kundendienstbüro. Diese Elemente sind derzeit Prioritäten, und sie auf einem hohen Niveau zu halten, ist das Geheimnis unseres Erfolgs.

Akant entwickelt sich noch weiter und ist offen für neue Geschäftskontakte. Allen neuen Vertriebspartnern werden eine professionelle Umsetzung und attraktive Geschäftsbedingungen angeboten.

