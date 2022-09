Ecommerce.de Consulting GmbH

Deutsches Fahrrad-Start-up Forrider macht Top-Marken Konkurrenz - Produkte werden zum Bestseller

Berlin (ots)

Wer täglich mit dem Fahrrad zur Arbeit fährt, seine Einkäufe damit erledigt oder regelmäßig Fahrradtouren unternimmt, benötigt belastbare Fahrradtaschen mit viel Stauraum. Auf der Suche nach qualitativ hochwertigen Produkten mit bestmöglichem Preis-Leistungs-Verhältnis kamen Fahrradfans bisher nicht an Top-Marken wie Vaude und Ortlieb vorbei.

Nun rollt jedoch ein deutsches Fahrrad-Start-up den Markt auf: Forrider, hinter dem das Team der Online-Plattform eCommerce.de steht. Die Fahrradtaschen des aufstrebenden Herstellers wurden auf dem Online-Marktplatz Amazon innerhalb kürzester Zeit zum Bestseller. Doch was können Kunden wirklich von der Gepäckträgertasche von Forrider erwarten?

Qualität auf dem Prüfstand - Forrider punktet mit einwandfreier Verarbeitung und umfassender Funktionalität

Schon auf den ersten Blick fällt die hohe Verarbeitungsqualität der Fahrradtasche von Forrider auf: Alle Nähte sind sauber gestochen und garantieren damit eine lange Lebensdauer. Auch die Gurte, der Klettverschluss an der Taschenöffnung und die Verschlüsse sitzen bombenfest. Dank des gummierten Tragegriffs ist das Tragen der Tasche ebenfalls angenehm.

Bei regnerischem Wetter können Fahrradfahrer ebenfalls aufatmen: Dank des wasserabweisenden "Waterblock 3.0"-Materials bleibt das Tascheninnere stets trocken. Im Gegensatz zu vielen anderen Produkten verfügt die Fahrradtasche von Forrider zudem über ein hochwertiges Quicksafe-Tragesystem, das sich schnell und einfach am Gepäckträger des Fahrrads befestigen lässt. Es besteht aus bruchsicherem Material und bietet auch auf unebenen Strecken einen sattelfesten Halt.

Lieferumfang: Was Radsportler und Hobbyradler beim Kauf der Gepäckträgertasche erhalten

Neben der Qualität und dem Preis-Leistungs-Verhältnis liefert für viele Fahrradfans vor allem der Lieferumfang eine aussagekräftige Antwort auf die Frage, welche Fahrradtasche sie kaufen sollen. Forrider liefert seine Gepäckträgertaschen grundsätzlich in einer hochwertigen Verpackung aus Kunststoff, die das Produkt während des Transports vor Beschädigungen schützt. Zum Lieferumfang gehören außerdem ein Tragegurt sowie das für die Montur am Fahrrad notwendige Werkzeug. An den Seiten der Fahrradtasche befinden sich zudem Reflektoren, die im Straßenverkehr zusätzliche Sicherheit bieten.

Preis-Leistungs-Vergleich: Liefert Forrider wirklich die beste Fahrradtasche?

Sowohl nach erster Betrachtung als auch nach längerer Benutzung macht die Fahrradtasche von Forrider einen herausragenden Eindruck. So kann sie hinsichtlich ihrer Verarbeitung und Funktionalität selbst mit den hochwertigsten Produkten von namhaften Top-Marken mithalten. Für viele Radsportler und Hobbyradler gilt sie deshalb bereits als Preis-Leistungs-Sieger.

Stellt man den verhältnismäßig günstigen Preis der hohen Qualität der Fahrradtasche gegenüber, erscheint der kometenhafte Aufstieg von Forrider durchaus nachvollziehbar. Wir dürfen gespannt sein, was wir in Zukunft von dem aufstrebenden Start-up aus Deutschland erwarten können.

Original-Content von: Ecommerce.de Consulting GmbH, übermittelt durch news aktuell