Die Plattform für Public Relations & Marketing überzeugt die Jury in der Wettbewerbsklasse "Excellence in Business to Business"

Die prestigeträchtige Auszeichnung prämiert branchenübergreifend Produkte und Lösungen für herausragende Innovationsleistung, die sich durch Nutzerzentrierung hervorheben und einen Mehrwert gegenüber bisherigen Lösungen bieten.

Das starke Investment auf Nutzer ausgerichtete Analyse und Entwicklung für den größten Relaunch in eigner Existenzgeschichte hat sich für den Founder der Plattform, Andreas Votteler, bezahlt gemacht. Die ausgearbeitete Lösung wurde von unabhängigen und interdisziplinären Experten aus Technologie, Digitalisierung, Wissenschaft, Vereinen und Institutionen erfolgreich bewertet.

In der Wettbewerbsklasse "Excellence in Business to Business" in der Kategorie "Information Technologies | Industry Specific and Service Software | Publisher" wurde die KI-Basierte Public Relations & Marketing Plattform, für KMU und Agenturen, mit der Plakette "Winner" ausgezeichnet.

Die vorgestellte Lösung überzeugte die hochkarätige Jury vom "Rat für Formgebung" durch wohldurchdachte Teilaspekte, Originalität, Umsetzung, versierte Detaillösungen und Wirksamkeit für die Branche.

"In den letzten Jahren floss viel Herzblut in die Analyse, Konzeption und Entwicklung der Plattform, ich freue mich riesig über die unerwartete Auszeichnung. Die Prämierung der Plattform aus 640 Einreichungen von deutschen und internationalen Unternehmen ist für mich etwas ganz Besonderes. Der Award-Gewinn unterstreicht einmal mehr die hohe Qualität und Innovationskraft von TRENDKRAFT." Andreas Votteler, Founder

Der Preis, der Innovation sichtbar macht

Der German Innovation Award zeichnet Innovationsleistungen aus, die durch ihren Mehrwert neue Wege beschreiten. Das können Produkte sein ebenso wie Dienstleistungen und sie können aus ganz unterschiedlichen Branchen stammen. Doch im Mittelpunkt steht immer der Fokus auf das Nutzungserlebnis: Lösungen, die unser Leben besser machen und zu einer besseren Zukunft beitragen.

Der German Innovation Award bietet diesen herausragenden Innovationen eine wertvolle Plattform - Er macht sie einem breiten Publikum sichtbar und trägt damit zu einer erfolgreichen Positionierung am Markt bei.

Die Jury

Die Jury setzt sich zusammen aus unabhängigen, interdisziplinären Experten und Expertinnen aus Technologie, Digitalisierung, Wissenschaft, Vereinen und Institutionen. Die Bewertung der Einreichungen erfolgt nach den Kriterien Innovationshöhe, Anwendernutzen und Wirtschaftlichkeit.

Die Innovationsstrategie sollte Aspekte wie soziale, ökologische, ökonomische Nachhaltigkeit und den Energie- und Ressourceneinsatz berücksichtigen. Auch Faktoren wie Standort- und Beschäftigungspotenzial, Langlebigkeit, Marktreife, technische Qualität und Funktion, Materialität und Synergieeffekte spielen eine entscheidende Rolle im Jurierungsprozess.

Rat für Formgebung - der Auslober

Der Rat für Formgebung agiert seit 1953 als weltweit führendes Kompetenzzentrum für Kommunikation und Wissenstransfer im Bereich Design, Marke und Innovation. Mit internationalen Angeboten, Nachwuchsförderungen und Mitgliedschaften ist er Teil der globalen Design-Community und trägt seit jeher dazu bei, Austausch und Netzwerke weltweit zu etablieren. Durch Events, Kongresse, Wettbewerbe, Jurysitzungen und Expertenkreise vernetzt der Rat für Formgebung seine Mitglieder und zahlreiche weitere internationale Design- und Markenexperten und -expertinnen, fördert den Diskurs und liefert wichtige Impulse für die globale Wirtschaft. Seinem Mitgliederkreis gehören aktuell mehr als 350 Unternehmen an.

Die Auszeichnung

Wer mit dem German Innovation Award ausgezeichnet ist, hat es geschafft, sich erfolgreich von der Masse abzuheben. Der German Innovation Award konnte 2022 mit 640 Einreichungen von deutschen und internationalen Unternehmen aus den unterschiedlichsten Branchen erneut eine große Resonanz erzielen.

Vergeben wird der German Innovation Award in insgesamt 40 Kategorien, aufgeteilt in zwei Wettbewerbsklassen: "Excellence in Business to Consumer" und "Excellence in Business to Business". Darüber hinaus wurde ein Gewinner in der Sonderkategorie "Design Thinking" ermittelt.

Weitere Informationen:

