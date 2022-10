DIMA.CONCEPT

Recruiting neu gedacht: Qualifiziertes Personal trotz Fachkräftemangel

Bild-Infos

Download

Hanau (ots)

Wie können deutsche und österreichische Unternehmen dem Personalmangel entgegenwirken? Ist der Mangel an qualifizierten Mitarbeitern überhaupt etwas Selbstverschuldetes?

Viele Unternehmen scheitern an diesen Fragen und wünschen sich einen effizienten Partner, der sie sicher durch die Krise führt. Das Recruiting- & PR-Unternehmen DIMA.CONCEPT sorgt durch innovative Lösungsansätze für Furore und führt Kunden aus den diversesten Branchen ans Ziel. Grund genug, sich dem Service und den Erfolgsgeheimnissen des Unternehmens zu widmen. Die Businesswelt wird sich in den nächsten Jahren auf eine dramatische Art und Weise verändern: Sind Sie gewappnet?

Sprechen Sie Ihre Wunschkandidaten an?

Das Thema des Personalmangels und die damit verbundenen Probleme bei der Suche geeigneter Mitarbeiter haben eine Schockwelle ausgelöst, die in den unterschiedlichsten Industriezweigen zu spüren ist. Erfahrene Geschäftsführer und Recruiter schlagen Alarm und zeichnen eine düstere Prognose für die Zukunft. In Zeiten, wo 85 Prozent der befragten Unternehmen einen negativen Impact auf ihr Geschäft erwarten, scheinen Hiobsbotschaften und Pessimismus angebracht. Inmitten dieser Krise hat sich DIMA.CONCEPT effektiv als Problemlöser und Anlaufstelle für alle positioniert, die als Gewinner aus ihr hervorgehen und optimales Recruiting betreiben wollen. Die Geschäftsführer Bernd Schomann und Nolen Kunert sind dabei, die deutsche Agenturlandschaft auf den Kopf zu stellen und bringen dabei innovative Recruiting-Lösungen an den Start.

Mitarbeiter auf Abruf

Um eines vorwegzunehmen: Der Graben zwischen den Generationen wird sich in den nächsten Jahren vergrößern und sich noch stärker auf die Businesswelt auswirken als er es sowieso schon tut. Das Problem des Personalmangels durchzieht die unterschiedlichsten Branchen und wird sich immer weiter ausbreiten. Schlagzeilen wie "Bis 2030 fehlen 4 Millionen Fachkräfte" oder "Drohende Masseninsolvenz" zeichnen ein düsteres Bild und sind allgegenwärtig. DIMA.CONCEPT hat sich darauf spezialisiert, dem Mitarbeitermangel durch völlig neue Strategien entgegenzuwirken und selbst schwer zu besetzende Stellen mit den idealen Kandidaten zu füllen.

Wie geht zukunftssicheres Recruiting?

Herkömmliche Stellenanzeigen schaden ganz sicher nicht - doch sind sie im Jahr 2022 & 2023 wirklich kein Muss mehr. Sie sprechen in der Regel nur das Klientel an, dass zwar die entsprechenden formellen Qualifikationen besitzt, aber eine unendlich große Auswahl an weiteren potenziellen Arbeitgebern hat. Viel wichtiger sind die sogenannten "Soft Skills", unter die Dinge wie kreatives Denken, Flexibilität und Kommunikationsfähigkeiten fallen. Um Ihre Stelle optimal zu besetzen, müssen Sie Individuen finden, die Ihre Soft Skills durch persönliche Initiative und Lernbereitschaft ergänzen.

Karrieregrenzen und Mindestqualifikationen

Obwohl Karrieregrenzen und Mindestqualifikationen berücksichtigt werden müssen, sollten Sie sich nicht von Lücken im Lebenslauf oder einigen Schnitzern im Arbeitszeugnis täuschen lassen: Hinter derartigen Unterlagen verbirgt sich manchmal wahres Gold! Hier kommt DIMA.CONCEPT ins Spiel und hilft Ihnen dabei, Ihre persönliche Idealbesetzung zu identifizieren. Während Sie sich um Ihr Tagesgeschäft kümmern, erhalten Sie professionelle Betreuung sowie die schnellstmögliche Besetzung Ihrer Stelle.

Über DIMA.CONCEPT GmbH:

Das Unternehmen hat sich auf die Personalgewinnung und dem Arbeitgebermarkenaufbau spezialisiert und sorgt für mehr Sichtbarkeit, Attraktivität und Wachstum durch mehr qualifizierte Mitarbeiter. Als Geschäftsführer greifen Bernd Schomann und Nolen Kunert auf Methoden zurück, die sie für das Recruiting ihres eigenen Teams und für Kunden wie die Mercedes Benz Group erfolgreich nutzen.

Weitere Informationen unter: www.dimaconcept.de

Original-Content von: DIMA.CONCEPT, übermittelt durch news aktuell