couch:now

couch:now: Neues Angebot für Online-Selbsthilfe bei Einsamkeit

Mannheim (ots)

couch:now, die Ende 2021 gestartete, europaweit erste KI-gestützte Plattform für psychologische Online-Selbsthilfe, erweiterte ab 1. August 2022 ihr Angebot um ein Video-Programm bei Einsamkeit. Co-Gründer Dr. Stefan Junker: "Das Angebot richtet sich an Menschen, die sich mit schwierigen Situationen und psychischen Belastungen konfrontiert sehen und unmittelbar nach Unterstützung suchen: jetzt sofort und ohne Wartezeit." Das Hilfsangebot gegen Einsamkeit tritt neben den bereits etablierten Bereich Beziehungsthemen. Seit dem Start im Dezember 2021 konnte couch:now bereits hunderte von Kundinnen und Kunden für die psychologische Beratung bei Beziehungsstress gewinnen.

Fachwissen von 15 Psychologen, Psychotherapeuten kombiniert mit künstlicher Intelligenz

Für das neue Beratungsangebot bei Einsamkeit arbeitet das Unternehmen mit 15 Professoren und weiteren anerkannten Psychologen wie Dr. Christian Firus (Oberarzt psychosomatische Klinik, Glottertal) sowie Ortwin Meiss (Leiter des Milton Erickson Instituts, Hamburg) zusammen. Zum Thema Einsamkeit stellt couch:now den Kundinnen und Kunden rund 80 Video-Bausteine der beteiligten Psychologen, Psychotherapeuten bereit. Mithilfe einer eigens entwickelten Daten- und KI-Plattform kombiniert das System für die Beratungssuchenden jeweils individuell passende Beratungsvideos.

Im Fokus stehen Menschen, denen es im persönlichen Umfeld an geeigneten Gesprächspartnern mangelt und die Anonymität bevorzugen. couch:now bietet eine sofort verfügbare Hilfe während viele Beratungssuchende oftmals lange auf einen Beratungstermin oder Therapieplatz warten müssen. "Vor dem Hintergrund der Pandemie und wachsender Kriegsangst suchen derzeit noch mehr Menschen psychologische Beratung. Wir wollen deshalb noch 2022 die Angebotspalette um weitere Themenfelder erweitern," so Co-Gründer Dr. Stefan Junker.

couch:now ...

... ist eine Plattform betrieben von der E-Health Evolutions GmbH, an der die seit Mai 2022 an der Börse München im m:access notierte PERFORMANCE ONE AG mit 75 % beteiligt ist. Weitere 25 % liegen beim Management.

Original-Content von: couch:now, übermittelt durch news aktuell