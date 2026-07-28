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Vibe coding per le PMI: IONOS lancia il Creatore di app e siti web IA

Karlsruhe (ots)

Il Vibe coding arriva alle PMI: con il nuovo Creatore di app e siti web IA di IONOS, gli utenti descrivono ciò di cui hanno bisogno tramite testo, voce o screenshot e ottengono in pochi minuti un'applicazione web pronta all'uso. A differenza dei classici website builder, la piattaforma non si limita a pagine statiche: fornisce un software completo con database dedicato. Il tutto senza competenze informatiche, costi di agenzia o contratti aggiuntivi.Con questo lancio, IONOS amplia ulteriormente Momentum, il suo ecosistema di IA.

Il software su misura sostituisce i rigidi website builder

La gamma spazia dal sito web aziendale professionale a configuratori di prodotto e app per la pianificazione degli appuntamenti, fino a strumenti interni come dashboard interattive o calcolatori di prezzo.

Per evitare imprevisti durante la creazione, la piattaforma salva automaticamente ogni fase di lavoro. Se lo si desidera, è possibile riportare a una versione precedente il codice, la cronologia della chat e il database. All'occorrenza, gli utenti possono creare senza limiti né interruzioni.

“Ora chi vuole creare un'applicazione la descrive semplicemente in chat, e l'IA la costruisce. Dove i classici website builder si fermano a siti statici, noi offriamo applicazioni complete per veri processi aziendali, database dedicato incluso”, spiega Achim Weiß, CEO di IONOS.

Infrastruttura proprietaria, tutto in un unico prodotto, conforme al GDPR

Il Creatore di app e siti web IA è un pacchetto completo: creazione, hosting, database, dominio, crittografia SSL, protezione dagli attacchi di sovraccarico (DDoS) e caselle e-mail. Tutto riunito in un unico prodotto e su un'infrastruttura europea conforme al GDPR, indipendente dai grandi hyperscaler. Un aspetto importante per gli utenti: i dati elaborati non vengono utilizzati per l'addestramento di modelli di IA pubblici. A seconda della tariffa, gli utenti possono gestire in parallelo più app e siti web.

“Le piccole imprese non hanno né gli sviluppatori né il tempo per creare le proprie applicazioni web. Il Creatore di app e siti web IA fa parte di una forza lavoro digitale che le solleva da questo compito, in modo che possano concentrarsi sul proprio business”, afferma Achim Weiß.

Il prodotto è disponibile in tre tariffe, ciascuna comprensiva di dominio, certificato SSL e caselle e-mail, a partire da un prezzo promozionale di 9 € per il primo mese. Per una prova senza rischi è prevista una garanzia soddisfatti o rimborsati di 30 giorni.

Un ecosistema di IA in crescita

Momentum riunisce applicazioni di IA che svolgono autonomamente attività ricorrenti e alleggeriscono il carico di lavoro dei piccoli team. Viene inoltre ampliato IONOS GPT, l'assistente per il lavoro quotidiano, con il caricamento di documenti, la visualizzazione dei dati tramite grafici, tempi di risposta più rapidi e una modalità che mostra i passaggi del ragionamento dell'IA. Nel corso del 2026 seguiranno altri agenti IA che solleveranno le piccole imprese da ulteriori compiti.

Con Momentum, l'IA diventa per le PMI naturale quanto un sito web o l'e-mail: accessibile, conveniente e su un’infrastruttura europea.

Maggiori informazioni e disponibilità su: https://www.ionos.it/momentum/creatore-app-ia

Informazioni su IONOS

IONOS è il principale partner europeo per la digitalizzazione e un affidabile cloud enabler per le PMI. IONOS conta circa 6,8 milioni di clienti ed è attiva con una piattaforma disponibile a livello mondiale in 17 mercati tra Europa e Nord America. Con la sua offerta Web Presence & Productivity, l'azienda si propone come “one-stop-shop” per tutte le esigenze di digitalizzazione: dai domini e il web hosting ai moderni website builder con intelligenza artificiale e alle soluzioni fai-da-te, dall'e-commerce fino agli strumenti di online marketing. IONOS offre inoltre soluzioni cloud per le aziende che desiderano passare al cloud nell'ambito dell'evoluzione del proprio business.

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