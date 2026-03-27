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Wirtschaftsinitiative startet souveräne Office-Alternative Euro-Office

Souveräner Ersatz für Microsoft Office unterstützt von führenden Mitgliedern der europäischen Open-Source-Community

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Berlin (ots)

Europäische Regierungen und Unternehmen wenden sich zunehmend von nicht-europäischen Produktivitätsplattformen ab. Eine Allianz führender europäischer Unternehmen und unabhängiger Organisationen hat als Reaktion darauf Euro-Office ins Leben gerufen und heute in Berlin vorgestellt. Diese neue Lösung für Dokumenten-, Tabellen- und Präsentationsbearbeitung entstand durch eine souveräne Community-Kollaboration von über einem Dutzend Organisationen. Eine technische Vorschau der Lösung ist ab sofort verfügbar. Unterstützt von namhaften europäischen Technologieunternehmen wie IONOS, Nextcloud, der EuroStack Initiative, bTactic, Soverin, Abilian, XWiki und OpenProject, wird die erste stabile Version bis Sommer erwartet.

Warum eine souveräne Office-Alternative notwendig ist

Office-Software bleibt eine geschäftskritische Infrastruktur, doch es fehlt eine Lösung, die vollständig mit Microsoft-Formaten kompatibel ist und eine vertraute Benutzererfahrung sowie echte digitale Souveränität unter europäischer Führung bietet - ohne rechtliche Risiken durch ausländische Einflüsse.

"Angesichts der geopolitischen Entwicklungen des letzten Jahres braucht Europa dringend eine zuverlässige, vollständig Microsoft-kompatible und einfach zu bedienende, souveräne Office-Lösung", sagt Achim Weiß, CEO von IONOS. "Unsere Initiative bietet eine Suite mit einer vertrauten Oberfläche, die alle Funktionen zur Arbeit mit Texten, Präsentationen und Tabellen umfasst."

Bereits existierende Alternativen auf dem Markt machen oft Kompromisse bei Kompatibilität und Benutzerfreundlichkeit, bergen rechtliche Risiken bezüglich Lizenzierung und Markenrechten oder werden ohne transparente und offene Governance entwickelt. Ihnen fehlt eine unabhängige, nachhaltige Community von Mitwirkenden, was für Organisationen, die sensible oder öffentliche Daten verarbeiten, ein strukturelles Risiko darstellt.

Euro-Office schließt diese Lücke. Die Software ermöglicht eine nahtlose Verarbeitung gängiger Dokument-, Tabellen- und Präsentationsformate und bietet eine Benutzeroberfläche, die die Einarbeitung und den Migrationsaufwand minimiert. Die Codebasis wird unter Open-Source-Lizenzen veröffentlicht und ist frei von Markenrechtsbeschränkungen. Die Entwicklung erfolgt in einem transparenten Prozess, der öffentliche Kontrolle und Beteiligung ermöglicht. Das Ergebnis ist eine Office-Suite, die auf Funktionalität und strategische Resilienz ausgelegt ist.

"Europa vefügt seit Jahren über die technischen Bausteine. Was bislang fehlte, war eine Initiative, sie zu einer sinnvollen Gesamtlösung zu bündeln", sagt Frank Karlitschek, CEO von Nextcloud. "Mit Euro-Office beginnen wir nicht bei Null, sondern übernehmen Verantwortung für ein wichtiges Stück digitaler Infrastruktur. So erhalten Organisationen endlich Werkzeuge, denen sie vertrauen können: transparent, langlebig und in Europa verwaltet."

Europäische Community-Initiative

Euro-Office ist eine koordinierte europäische Initiative, die kommerzielle Open-Source-Unternehmen, unabhängige Entwickler und zivilgesellschaftliche Akteure unter einem gemeinsamen Governance-Rahmen vereint.

Die Initiative wird in ganz Europa derzeit von IONOS, Nextcloud, der EuroStack Initiative, bTactic, Soverin, Abilian, XWiki und OpenProject vorangetrieben. Diese Teilnehmer repräsentieren einen breiten Querschnitt des europäischen Open-Technology-Ökosystems und haben sich verpflichtet, erhebliche Ressourcen für das Projekt bereitzustellen.Sie rufen zur gemeinsamen Weiterentwicklung der Suite auf. Angesprochen sind Unternehmen, öffentliche Stellen, Community-Mitwirkende und zivilgesellschaftliche Organisationen, die sich für offene Standards, digitale Rechte und souveräne digitale Infrastruktur einsetzen.

Technische Preview verfügbar

Eine öffentliche technische Preview von Euro-Office ist jetzt auf GitHub verfügbar. Sie bietet Organisationen und Einzelpersonen die Möglichkeit, die Kernfunktionalität zu bewerten, die Kompatibilität zu testen und Feedback einzureichen, noch bevor im Sommer die erste stabile Version erscheint.

Bildmaterial zur Vorstellung von Euro-Office finden Sie hier.

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