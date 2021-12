undconsorten Managementberatung GmbH & Co. KG

Topmanagementberatung undconsorten zum vierten Mal in Folge als Hidden Champion ausgezeichnet

Bild-Infos

Download

Berlin (ots)

Nach den Erfolgen 2015, 2018 und 2020 belegt die Managementberatung undconsorten in der Kategorie "Führung und Organisation" erneut den Spitzenplatz vor McKinsey, BCG und Bain. In diese Kategorie fallen Themen wie Personalstrategien, Organisationsdesign und Unternehmenskultur.

"Wir sind sehr glücklich über die erneute Auszeichnung und die Zufriedenheit unserer Klient*innen, die sich darin ausdrückt. Die Ergebnisse der Studie bestärken uns in unserem Ansatz, für nachhaltigen Erfolg auf Koproduktion und Augenhöhe in der Zusammenarbeit zu setzen", sagt Axel Sauder, Gründungspartner von undconsorten.

Bereits zum achten Mal hat die Wissenschaftliche Gesellschaft für Management und Beratung (WGMB) die heimlichen Champions des Beratermarkts in einer unabhängigen Studie ermittelt. In diesem Jahr befragten Prof. Dr. Dietmar Fink und Bianka Knoblach 1.026 Führungskräfte in deutschen Großunternehmen zu den Leistungen von Beratungsfirmen. Dabei ging es um branchenspezifisches Wissen und thematische Spezialgebiete wie Disruption, Change Management oder Transformation.

Zu Hidden Champions kürt die WGMB jene Beratungen, die mit den Markt-Champions konkurrieren, im Topmanagement deutscher Unternehmen aber vergleichsweise unbekannt sind und deren Kompetenz die befragten Führungskräfte in mindestens einem Segment am höchsten einschätzen.

Undconsorten überzeugte die teilnehmenden CEOs, Familienunternehmer*innen und Vorständ*innen nicht nur mit exzellenter Expertise im Bereich "Führung und Organisation". Auch in den Kategorien "Teamfähigkeit" und "Kommunikationsfähigkeit" belegt die Beratung den 1. Platz. Hinzu kommen weitere herausragende Bewertungen in den Kategorien, "Zufriedenheit" (2. Platz), "Change Management" (3. Platz) und "Umsetzungsfähigkeit" (4. Platz).

Über undconsorten

Undconsorten berät DAX-Konzerne, Familienunternehmen, Private-Equity-Firmen und öffentliche Institutionen rund um die Themen Leadership, Organization und People. Seitdem Jens Müller-Oerlinghausen und Axel Sauder undconsorten 2006 gegründet haben, ist die Firma auf mittlerweile über 40 Berater*innen an den drei Standorten Berlin, München und Basel angewachsen.

Original-Content von: undconsorten Managementberatung GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuell