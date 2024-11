RG Finance GmbH

Erfolgreiche M&A-Beratung: Wie die RG Finance GmbH die Übernahme der Developer Akademie durch die Education partners GmbH begleitete

Hannover (ots)

Mehrere ihrer Berater haben bereits darüber berichtet: Die Developer Akademie GmbH wurde von der Education partners GmbH mit Rückbeteiligung übernommen, ein Portfoliounternehmen der Odewald-KMU. Bei dieser erfolgreichen Unternehmensübernahme stand Robert Giebenrath, Geschäftsführer der RG Finance GmbH, als M&A-Berater zur Seite und begleitete den gesamten Prozess. Hier erfahren Sie, wie die Übernahme ablief und welche Erfolge sich daraus bereits erzielen ließen.

Viele Unternehmen stehen früher oder später vor der Herausforderung, einen geeigneten Investor für ihr wachsendes Geschäft zu finden. Die Gründe dafür sind vielfältig - oftmals ist es aber die Mission, einen strategischen Wachstumspartner zu finden, mit dem die Gründer das Geschäft deutlich vergrößern und gemeinsam die nächsten Wachstumsschritte gehen können. Ein gut strukturierter Prozess ist dabei entscheidend, um den bestmöglichen Deal zu realisieren. Dennoch wird dieser Prozess oft unterschätzt, was dazu führen kann, dass wertvolle Chancen ungenutzt bleiben. "Eine Unternehmenstransaktion ist weit mehr als ein gängiger Verkauf - er erfordert eine gezielte Vorbereitung und strategische Beratung", betont Robert Giebenrath, Gründer und Geschäftsführer der RG Finance GmbH.

"Die Zusammenarbeit mit der Developer Akademie GmbH hat wieder einmal bestätigt, wie wichtig eine professionelle und strategische Vorbereitung für eine effiziente und erfolgreiche Unternehmensübernahme ist", fügt er hinzu. Robert Giebenrath und sein Team bei der RG Finance GmbH agieren zudem als externer CFO für wachstumsorientierte Unternehmen und bieten damit eine flexible Alternative zu einem internen CFO. Dabei übernehmen sie nicht nur die Optimierung von Rechnungswesen und Controlling, sondern bieten einen umfassenden Done-4-you-Service, der die gesamte Finanzplanung und strategische Neuausrichtung abdeckt. Durch proaktive Beratung unterstützt Robert Giebenrath seine Kunden bei der zukunftsweisenden Positionierung ihrer Finanzabteilungen. Der studierte Wirtschaftspsychologe greift dabei auf langjährige Erfahrung aus der Consulting-Branche zurück. Die Expertise des Unternehmensberaters umfasst neben fundierten Finanzkenntnissen auch umfassendes Know-how im Transformationsmanagement und in der Immobilieninvestition - zudem ist er selbst an diversen Wachstumsunternehmen beteiligt.

Erfolgreiche Übernahme der Developer Akademie durch die RG Finance GmbH

"Die Übernahme der Developer Akademie durch die Education partners GmbH ist ein wichtiger Meilenstein für das Wachstum im Bildungsbereich", erklärt Robert Giebenrath, Geschäftsführer der RG Finance GmbH. Die Developer Akademie ist eine der führenden IT-Weiterbildungsanbieter im deutschsprachigen Raum und bietet praxisnahe Kurse in Bereichen wie Frontend- und Backend-Development sowie Cyber-Security. Mit dieser Übernahme stärkt die Education partners GmbH ihre Marktposition in der DACH-Region und erweitert ihr Angebot um ein zukunftsweisendes Feld.

Die Unternehmensübernahme, bei der die RG Finance GmbH als M&A-Berater fungierte, war von Anfang an darauf ausgelegt, die Stärken beider Unternehmen zu vereinen. "Es ging darum, einen Partner zu finden, der nicht nur finanziell stark ist, sondern auch die Vision der Developer Akademie teilt", erläutert Robert Giebenrath. Die RG Finance GmbH spielte dabei eine entscheidende Rolle: Sie identifizierte den geeigneten Partner und begleitete den gesamten Übernahmeprozess - von den ersten Verhandlungen bis hin zur finalen Vertragsunterzeichnung. Auch die Zusammenarbeit mit den Juristen der Kanzlei BRL, unter der Leitung von Dr. Moritz Mühling, aufseiten der Developer Akademie und der Kanzlei Heuking aufseiten der Education partners GmbH verlief dabei äußerst effizient und professionell. "Unser Ziel war es, einen strukturierten, reibungslosen Ablauf zu gewährleisten und sicherzustellen, dass beide Seiten zufrieden aus dem Prozess hervorgehen", erklärt der Experte.

Strategische Übernahme stärkt Developer Akademie

"Die Developer Akademie wird in Zukunft eine Schlüsselrolle bei der Ausbildung der IT-Fachkräfte spielen, die für die digitale Transformation in der DACH-Region notwendig sind", sagt Robert Giebenrath. Durch die Übernahme profitiert die Akademie nicht nur von den finanziellen Ressourcen der Education partners GmbH, sondern auch von deren umfassendem Know-how im Bildungsbereich. Dank der umfassenden Unterstützung durch die RG Finance GmbH konnte der Deal schnell und effizient abgeschlossen werden. Die Gründer, Manuel Thaler und Junus Ergin, werden weiterhin eine wichtige Rolle in der Unternehmensgruppe übernehmen und das Cluster IT/Software verantworten. "Mit der Rückbeteiligung der Gründer bleibt das Unternehmen zukunftsorientiert und agil", so der Experte.

Der Erfolg der Übernahme kann sich bereits sehen lassen: Seit der Beteiligung von Odewald-KMU an Education partners wurden bereits sechs Akquisitionen getätigt, und das Unternehmen hat sich als einer der führenden Online-Weiterbildungsanbieter in der DACH-Region etabliert. Die Developer Akademie ergänzt das bestehende Portfolio perfekt und eröffnet Education partners neue Wachstumschancen. Mit einem erwarteten Umsatz von über 30 Millionen Euro im Jahr 2024 zeigt sich der Erfolg der strategischen Ausrichtung. Diese Deals zeigen, wie wichtig eine gut durchdachte und langfristig ausgerichtete Wachstumsstrategie für den Erfolg im Markt ist. "Das war ein Paradebeispiel für unsere Kompetenz im Bereich der M&A-Beratung", sagt Robert Giebenrath abschließend. "Unsere Expertise im Bereich Finanzplanung und Transaktionsbegleitung hat allen Beteiligten einen reibungslosen und effizienten Abschluss ermöglicht. Nicht zuletzt, weil wir die Developer Akademie bereits vor rund zwei Jahren im Rahmen unseres CFO-Services begleitet und das Unternehmen in die perfekte Position für eine Übernahme gebracht haben. Wir haben die sprichwörtliche weiße Kugel perfekt platziert. Durch unseren Prozess haben wir ein perfect Match für beide Seiten erzeugt."

