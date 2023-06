Edmond Rätzel

Gefährliche Neuerung? Profifotograf erklärt, wie die Photoshop Beta die Arbeit von Fotografen und Filmemachern beeinflusst

Hannover (ots)

Mit der neuesten Beta-Version von Photoshop eröffnet Adobe neue Möglichkeiten für Fotografen und Filmemacher. Gleichzeitig lösen diese Neuerungen bei vielen Fotografen große Sorge aus - könnte die fortschrittliche Technologie die traditionelle Fotografie überflüssig machen?

"Statt sich einschüchtern zu lassen, sollte Photoshop Beta als ein Tool betrachtet werden, das den Fotografen und Filmemachern hilft, ihr kreatives Potenzial zu erweitern", sagt Profifotograf Edmond Rätzel. Er hat bereits einige Tests mit der KI machen können und verrät in diesem Gastartikel, wie die neuen Möglichkeiten die Arbeit von Fotografen und Filmemachern beeinflussen.

Photoshop Beta als Hilfswerkzeug

Künstliche Intelligenz, kurz KI genannt, ist gegenwärtig in aller Munde. Neben den zweifellosen Errungenschaften und Möglichkeiten, die der technologische Fortschritt mit sich bringt, sorgt er in vielen Berufssparten zunehmend für Unsicherheit. Die aktuelle Beta-Version von Photoshop beispielsweise wird von Fotografen und Filmemachern mit gemischten Gefühlen aufgenommen. Im Zentrum steht dabei die Frage: Stellt KI eine Bedrohung für die traditionelle Fotografie dar oder vermag sie diese zu bereichern?

"Die Unsicherheit bezüglich KI-gesteuerter Programme ist verständlich", erklärt Edmond Rätzel. "Doch wer Photoshop Beta richtig einsetzt, kann es als Möglichkeit sehen, sein Potenzial noch besser auszuschöpfen", so Rätzel. Dabei kommt es ganz auf die Herangehensweise an technologische Neuerungen wie Photoshop Beta an. Diese sollte generell von Offenheit und Experimentierfreude geprägt sein.

KI kann fotografisches Arbeiten leichter machen

Grund zur Sorge besteht somit für Fotografen und Filmemacher nicht. Denn menschliches Know-how und Erfahrung lassen sich nicht durch KI ersetzen, nur ergänzen. Eine Kunst für sich stellt dabei die Fähigkeit dar, das individuelle Wissen, die eigene Kreativität und die ganz persönliche Sicht als Fotograf geschickt mit der Künstlichen Intelligenz zu kombinieren.

Ein Beispiel ist die Hintergrundgestaltung. Man nehme eine Schauspielerin, die vor einem neutralen Hintergrund fotografiert wurde. Nun kann Photoshop Beta künstlich einen Hintergrund kreieren, zum Beispiel eine Bühne - und das Produkt ist eine sinnvolle Kombination von KI und dem Know-how des Fotografen. Schließlich braucht es immer einen Profi, der genau weiß, wie eine Person oder ein Motiv abgelichtet werden müssen. Der Hintergrund ist nur eine weitere Ergänzung, die die Hauptarbeit noch besser zur Geltung bringt. Weitere praktische Funktionen sind das mühelose Hinzufügen oder Entfernen von Elementen sowie die einfache Bilderweiterung.

Aus diesem Zusammenspiel aus menschlicher und künstlicher Intelligenz entsteht etwas ganz Neues. Menschliche Kreativität ist also nicht nur beim Fotografieren, sondern auch beim anschließenden Generieren gefragt. Schließlich obliegt die Entscheidung, welche Farbe oder welches Design sich besonders gut für den Hintergrund eignet, allein dem menschlichen Profi.

Photoshop Beta im Test: ein Wort zum Schluss

Stellt KI nun eine Gefahr für die Berufssparte Fotograf und Filmemacher dar? "Diesbezügliche Befürchtungen sind unbegründet, da menschliche Kreativität einzigartig ist. Dabei ist es von grundlegender Bedeutung, sich neuen Entwicklungen gegenüber nicht zu verschließen, sondern sich diese zunutze zu machen und sie als das zu begrüßen, was sie sind: eine Möglichkeit, die eigene Arbeit zu vereinfachen und zu bereichern", schließt Edmond Rätzel.

Über Edmond Rätzel:

Edmond Rätzel hilft Fotografen und Filmemachern dabei, in der Selbstständigkeit Fuß zu fassen und aus einer Nebentätigkeit ein erfolgreiches Business zu machen. Außerdem unterstützt er Fotografen und Filmemacher in allen Themen rund um das Marketing. Das Angebot umfasst eine erhöhte Sichtbarkeit bei potenziellen Interessenten, das Konzipieren des Angebotes sowie der passenden Preise. Darüber hinaus unterstützt er Kunden bei der Einrichtung der Website, dem Schalten professioneller Werbekampagnen, der Bestandskundenpflege, der effektiven Gesprächsführung und Mitarbeitersuche. Mit einer individuellen Strategie und einer klaren Botschaft sorgt der erfolgreiche Produktfotograf dafür, dass andere in der Branche ebenfalls durchstarten können. Weitere Informationen: https://edmond-raetzel.de

