Win-Win-Aktion: Extra-Daten und gute Taten bei Amiva

Düsseldorf (ots)

Konsum ist cool? Bei Singles Day, Black Friday und einer Aktion nach der anderen kann man sich auch schnell überfordert fühlen. Darum setzt der nachhaltige und sozial engagierte Mobilfunkanbieter Amiva bewusst auf ein anderes Konzept, bei dem das Geben im Mittelpunkt steht. Ab dem 15.11. startet Amiva eine eigene Aktion: Wer in den kommenden Wochen einen Amiva-Handytarif abschließt, bekommt dauerhaft monatlich mehr Datenvolumen. Zusätzlich erhalten die vier gemeinnützigen Partnerorganisationen von Amiva eine zusätzliche Spende - ein Geben und Geben, Win-Win eben.

Mehr Fairbundenheit zur (Vor-) Weihnachtszeit - Die Win-Win-Aktion ist im Einklang mit den Amiva-Werten und steht im Zeichen verantwortungsvoll zu handeln und etwas zurückzugeben. Für alle, die im Zeitraum vom 15.11.2023 bis einschließlich 06.12.2023 einen der klimaneutralen Handytarife von Amiva bestellen, gibt es dauerhaft zusätzliches Datenvolumen geschenkt. Und das Beste: Abhängig vom Zusatzdatenvolumen unterstützt der Mobilfunkanbieter seine vier Partnerorganisationen mit einer einmaligen zusätzlichen Spende. Wenn ein Neukunde also beispielsweise den Amiva 15 GB-Tarif wählt, bekommt er monatlich zusätzlich 15 GB geschenkt und der vom Kunden ausgewählte Spendenpartner erhält einmalig 15 Euro. Im Rahmen der Aktion gibt Amiva also zusätzlich zum Datenvolumen für die Kunden auch Extra-Spenden an die Partner.

Mit der Aktion leistet das inhabergeführte Unternehmen zusätzlich zu den monatlichen Spenden einen weiteren Beitrag für sozial-ökologische Projekte. Darüber hinaus möchte Amiva mit den klimaneutralen Tarifen die Möglichkeit bieten, den Alltag ganz einfach nachhaltiger zu gestalten, ohne sich einschränken zu müssen. Mit dem Credo, dass man als Mobilfunkanbieter nicht nur über Technologie und Preise sprechen muss, sondern auch über Werte, die wirklich zählen, tritt Amiva an und setzt sich proaktiv für eine positive Veränderung ein.

Amiva ist eine Marke der STROTH Telecom GmbH, hinter der die drei Inhaber und Branchen-Experten Steffen von Alberti, Roland Zimmer und Thorsten von der Stück, stecken. Amiva steht für einen Strategiewechsel in der Telekommunikations-Branche, der auf verantwortungsvolles Handeln gegenüber Umwelt und Gesellschaft setzt.

www.amiva.de

