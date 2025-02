Deutsche Umwelthilfe veröffentlicht Falschbehauptungen: Der Getränkekarton bleibt - und ist zu über 90 % recyclingfähig

Hürth/Brüssel (ots) - Branchenallianz 4evergreen kürt Palurec-Anlage zum Gewinner in der Kategorie "Circularity Best Practices" / In Hürth werden Kunststoff-Alu-Anteile aus Getränkekartons getrennt und aufbereitet / Leuchtturmprojekt der Hersteller Tetra Pak, Elopak und SIG Als echte "Circularity Success Story" ...

mehr