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Freiheit auf zwei Rädern - jetzt rundum abgesichert mit der neuen Allianz Direct Motorradversicherung

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München (ots)

Allianz Direct startet eine neue Motorradversicherung - mit Haftpflicht als Basis und optional ergänzt um Teilkasko oder Vollkaskoindividuell erweiterbar und schon ab 19,99 Euro im Jahr*.

Umfangreiche Leistungen: Versicherungssummen bis zu 100 Mio. Euro und Versicherung von Schutzkleidung im Tarif Direct Plus.

Vollständig digitale Schadensmeldung für schnelle und unkomplizierte Hilfe im Schadenfall.

Abschluss vollständig digital in wenigen Minuten inklusive schneller eVB-Nummer.

Die Motorradsaison ist bereits in vollem Gange. Passend dazu startet Allianz Direct, der pan-europäische Online-Versicherer der Allianz Gruppe, nun auch in Deutschland mit einer neuen Motorradversicherung in bewährter Allianz-Qualität und zum attraktiven Direct-Preis, schon ab 19,99 Euro im Jahr*. Kundinnen und Kunden können neben der Haftpflicht, eine Teilkasko oder Vollkasko wählen und ergänzen ihren Schutz individuell mit Rabattschutz oder Mobilitätsgarantie.

Das Produkt bietet besonders hohe Versicherungssummen von bis zu 100 Millionen Euro, davon bis zu 15 Millionen Euro je Personenschaden. Im Tarif Direct Plus profitieren Kundinnen und Kunden zusätzlich von erweitertem Schutz, unter anderem für Schutzkleidung und Helme, Auslandsschadenschutz sowie 100.000 Euro Eigenschadendeckung mit 500 Euro Selbstbeteiligung und Neu-/Kaufpreisentschädigung innerhalb von 24 Monaten.

Der Abschluss erfolgt vollständig digital und in wenigen Minuten inklusive schneller eVB-Nummer. Im Schadenfall kann dieser über das digitale Allianz Direct Portal schnell und unkompliziert gemeldet werden. Mit der neuen Motorradversicherung will Allianz Direct dem Lebensgefühl der Fahrerinnen und Fahrer gerecht werden - mit Versicherungsschutz, auf den man sich verlassen kann: einfach, flexibel und jederzeit verfügbar.

Alle Informationen zur Allianz Direct Motorradversicherung finden sich hier: www.allianzdirect.de/motorradversicherung/

*Ab-Preis: Berechnungsgrundlage für Motorrad-Haftpflicht Direct 19,99 EUR/Jahr

Versichertes Fahrzeug: BMW C 400 GT | HSN/TSN: 0005/CUP | Saisonkennzeichen: 6 Monate | Versicherungsbeginn: 07.07.2026 | Erstzulassung: 05/2018 | Erstzulassung auf Versicherungsnehmer: 05/2018 | Geburtstag Versicherungsnehmer: 13.12.1970 | PLZ: 30175 | Jährliche Fahrleistung: 4.000 km/Jahr | Führerschein: 1988 erworben | Schadenfreiheitsklasse: SF 20 | Fahrerkreis: Single | Tag der Berechnung: 07.07.2026

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