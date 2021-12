Unlandherm Media Solutions

Digital Skalieren: Mit Hilfe der UMS-Methode zu mehr Kunden und höheren Umsatz

Herford

Jürgen Unlandherm und sein Team helfen Ihren Kunden dabei, erfolgreich Displayanzeigen Ads zu schalten und damit einen höheren Umsatz sowie Neukunden zu generieren. Warum das Angebot weit umfangreicher ist, als nur die Displayanzeigen Ads zu schalten, wo sich Fehlerquellen verstecken und warum die UMS-Methode in der Zukunft eine so große Rolle spielen wird, verrät Jürgen Unlandherm in diesem Bericht.

Die meisten Selbständigen und Unternehmer wissen, wie wichtig es gegenwärtig ist, Online-Werbung zu schalten. Dabei spielen besonders soziale Medien eine Rolle. Eine Plattform, die erst seit gut einem Jahr veröffentlicht wurde, die dabei oft unterschätzt wird, ist die UMS-Methode. Die UMS-Methode ist eine andere Methode zu Facebook & Google Ads erklärt Jürgen Unlandherm.

Im Vergleich zu anderen Plattformen sind die Werbeanzeigen mit der UMS-Methode äußerst günstig. Hier ergeben sich sofort drei große Vorteile: Erstens, die UMS-Methode Ads sind im unteren Cent-Bereich. Zweitens: Die UMS-Methode Ads sind nur dann kostenpflichtig, wenn die gewünschte Zielgruppe tatsächlich damit interagiert. Man zahlt also erst, wenn jemand wirklich Interesse an der Werbung hat. Unser Alleinstellungsmerkmal ist die Vorqualifizierung der Besucher, wir messen das Interesse der Besucher. Drittens, ist ein viel besseres Targeting möglich. Das spricht alles dafür, dass man sich jetzt als Unternehmer damit beschäftigen sollte schlussfolgert Jürgen Unlandherm von UMS.

Täglich neue Anfragen von Wunschkunden mit starkem Kaufinteresse dank der UMS-Methode

Die UMS-Methode bietet den großen Vorteil, dass Anzeigen nicht unbeachtet bleiben und man außerdem nur für wirkliche Interessenten zahlt, erklärt der Experte von der UMS-Methode. Denn im Vergleich zu Anzeigen auf anderen Plattformen, kann ein Nutzer bei einer Werbeanzeige weiterscrollen. Das Weiterscrollen in Zusammenhang mit der Zeit auf Seite werden gemessen und in Listen gesammelt.

Jürgen Unlandherm ist der Gründer von Unlandherm Media Solutions und hat sich mit seiner Agentur auf die neue UMS-Methode spezialisiert. Seit der Veröffentlichung der neuen Methode schalten wir Ads ohne Facebook & Google aber als Werkzeug arbeiten wir mit den Werbeanzeigenmanager.

In der UMS-Methode sieht der Experte von UMS ein noch verstecktes Potenzial, das sich in den nächsten Jahren voll entfalten wird. Dabei ist er der Meinung: "Wer jetzt anfängt, erfolgreich UMS-Methode Ads zu schalten, wird sich einen größeren Marktanteil sichern können. Die UMS-Methode ist eine Alternative zu Facebook & Google Ads. Im Marketing gehören die UMS-Methode auf jeden Fall beigemischt. Wie genau das Erfolgskonzept bei UMS aussieht, hat er uns heute erklärt.

Erzähl doch bitte ein wenig von deinem Geschäftsmodell. Was genau bietest du bei UMS an?

Jürgen Unlandherm: Mit unserer Agentur helfen wir Unternehmen und Selbständigen, durch die UMS-Methode mehr Umsatz zu generieren und Neukunden zu gewinnen. Mein Unternehmen hat durch die UMS-Methode massiv den Umsatz erhöht. Durch die starke Marktpräsenz und Vermarktung unserer Online-Agentur habe ich sehr viele Anfragen von Unternehmern-Kollegen zu der UMS-Methode und Omnipräsenz bekommen.

Sie wollten Ratschläge von mir, wie ich bei der UMS genau vorgehen und baten uns um Hilfe, um ihren Geschäftserfolg ebenfalls mit der UMS-Methode zu steigern. Nach vielen Erfolgsstories habe ich mich entschieden, die UMS-Methode auch als Agentur Dienstleistung unter dem Brand UMS anzubieten. So können wir anderen Unternehmern zu mehr Reichweite und Sichtbarkeit helfen, während deren Konkurrenz noch immer auf unterlegenen Plattformen verzweifelt versucht, Kunden zu gewinne.

UMS verhilft durch die UMS-Methode zu mehr Umsatz und Neukunden

Warum interessieren sich denn immer mehr Menschen für die UMS-Methode?

Jürgen Unlandherm: Dass sich immer mehr Selbständige und Unternehmer für die UMS-Methode interessieren, liegt mitunter auch an den Veränderungen der letzten Monate - beispielsweise in Bezug auf Facebook. Diverse Einschränkungen haben unsere Zielgruppe bei der UMS vor unterschiedliche Herausforderungen gestellt. Dazu gehören unter anderem Coaches, Trainer und Berater. Uns suchen ebenso mittelständische Unternehmen wie zum Beispiel KFZ-Werkstätten, Reinigungsfirmen oder Verlage auf. Diese haben uns darauf angesprochen, wie man mit der UMS-Methode Werbung betreiben kann, weil es mit Facebook und herkömmlichen Methoden wie telefonischer Kaltakquise nicht mehr so gut funktioniert. Wir bei UMS verhelfen also durch die UMS-Methode Selbständigen und Unternehmern zu mehr Umsatz und Neukunden.

Ergänzend dazu muss man noch sagen, dass es nicht damit getan ist, lediglich Anzeigen zu schalten. Jede Anzeige hat ein klares Ziel und folgt einem ganz spezifischen Aufbau. Damit filtern wir die Besucher vor und lassen nur Interessierte von unserem Angebot in unsere Zielgruppe.

Die Wirksamkeit unserer Methode haben wir über Jahre hinweg selbst erprobt und nur dadurch konnten wir stetig wachsen.

Viele versagen bei diesem Thema und schrecken ihre Zielgruppe eher durch nervige Werbung ab. Wir verfolgen von Beginn an den Ansatz, dass unsere Kunden der UMS nachhaltig durch erfolgreiche Ads mehr Sicherheit und Stabilität in ihr Unternehmen bringen.

Dank der UMS-Methode wichtige Entscheider erreichen

Ist es mittlerweile so, dass man über der UMS-Methode wichtige Entscheidungsträger in Firmen ansprechen kann?

Jürgen Unlandherm: Erst vor Kurzem hatte ich ein interessantes Gespräch mit einem unserer Klienten von Unlandherm Media Solutions. dabei handelt es sich um einen erfolgreichen Geschäftsmann, der bereits seit 20 Jahren Unternehmer ist. Laut ihm fühlen sich natürlich auch Geschäftsleute von die neue UMS-Methode angesprochen - er gab mir dahingehend nur posítives Feedback. Bei der UMS-Methode wird im Gegensatz zu anderen Plattformen - wo die Leute ausschließlich abschalten wollen und kaum auf Ads reagieren - das Interesse der Besucher gemessen. Als Unternehmer zahlt man nur für die Klicks, die auch Interesse an deinem Angebot haben.

Ein weitere Besonderheit von der UMS-Methode ist außerdem, dass sich deine Zielgruppen automatisch aufbauen. Das bedeutet, die Besucher werden vorqualifiziert und der Listenaufbau ist sehr schnell. Wir nutzen die UMS-Methode in unserem Unternehmen natürlich auch selber, um die Vorteile unserer Agentur-Dienstleistung zu demonstrieren. Bevor Kunden eine Kaufentscheidung für Dienstleistungen oder Produkte treffen, recherchieren sie noch auf Google und YouTube darüber. Aus diesem Grund wird die UMS-Methode auch mit völlig anderen Intentionen genutzt, als dies beispielsweise bei Facebook der Fall ist.

Täglich neue Kundenanfragen durch die UMS-Methode

Was sind die klassischen Fehler, die ein Laie im Umgang mit der UMS-Methode machen kann?

Jürgen Unlandherm: Ein häufiger Fehler beim implementieren der UMS-Methode ist, dass das Tracking nicht richtig eingerichtet ist. das hat zur Folge, dass man die einzelnen Vorgänge und den generierten Erfolg nicht nachvollziehen kann. So haben Betroffene keinen Einblick, was ihnen diese Werbung tatsächlich bringt. Oftmals sehen wir auch den Fehler, dass schon bei der Grundeinstellung falsche Einstellungen gemacht werden und die Ads tendenziell an falsche Leute ausgespielt werden, die sich das Produkt oder die Dienstleistung nicht leisten können, oder sich gar nicht dafür interessieren und sogar von der Werbung genervt sind. Google & Facebook machen es einem hier natürlich nicht leicht. Denn die Plattformen erhalten gute Einnahmen von Werbetreibenden, die ins Leere investieren. Mit einem erfahrenen Partner an der Seite macht sich das also schon bei den Grundeinstellungen von Anfang an bemerkbar.

Wir können von Beginn an alles richtig verpixeln und vernetzen und spielen die Anzeigen an die richtige Zielgruppe aus, die an deinem Angebot Interesse haben und kaufbereit sind. Durch jahrelange Erfahrung wissen wir exakt, wie eine stark konvertierende Kampagne aufgebaut sein muss. Was Schritt für Schritt darin enthalten sein muss und wie dies umgesetzt wird.

"Letztendlich dreht sich bei uns alles darum, wie unsere Klienten schnell, einfach und mühelos ihren Umsatz erhöhen und Neukunden gewinnen."

Oft machen kleine Details bei der UMS-Methode den großen Unterschied

Wie bist du darauf gestoßen? Brachten diese Anzeigen bei dir direkt den gewünschten Erfolg, oder musstest du ebenfalls zunächst den richtigen Umgang damit kennenlernen?

Jürgen Unlandherm: Auch bei uns war es nicht so, dass direkt zu Beginn der Erfolg kam. Mein Know-how habe ich schrittweise aufgebaut. Einer der wichtigsten Faktoren war, dass ich nie aufgehört habe, Dinge auszuprobieren und ausführlich zu testen. So haben wir zum Beispiel mit verschiedenen Werbeanzeigen experimentiert, welche gut im Markt wahrgenommen werden und dabei zu den gewünschten Resultaten führen. So kann ich für meine Klienten auch die erfolgreichen Kampagnen aufbauen. Wir haben jahrelang viele Split-Tests gemacht und Erfahrungen gesammelt, sowohl bei den Anzeigen, Texten als auch in der Targetierung der Landingpages.

"Wir haben Anzeigen schon dahingehend optimiert, die plötzlich dreifach so viel Umsatz bewirkt haben."

Es sind oft die kleinen Details, die einen massiven Hebel haben.

So haben wir die UMS-Methode für die ersten Kunden von UMS konzipiert, geschaltet und stellten fest, wie erfolgreich die Umsetzung für die Kunden war.

Mit der UMS-Methode nahmen die Nach- und Anfragen deutlich zu. Daher habe ich unser Angebot mit der UMS-Methode erweitert und mich dazu entschlossen, mich als erfahrener Berater im Bereich UMS-Methode zu machen.

Erfolgsgeschichten mit der UMS-Methode

Du hast mit einigen Kunden zusammengearbeitet, Welche Geschichten und Erfahrungen sind dir dabei im Kopf geblieben?

Jürgen Unlandherm: Ich habe mit einem Kunden zusammengearbeitet, der im Bereich Investments tätig ist. In der Beschreibung seiner Dienstleistung hat er bereits Vorleistung geleistet und es gab schon einen hochwertigen Content sowie zahlreiche positive Kunden-Testimonials. Er investierte außerdem Geld in Werbeanzeigen. Allerdings mangelte es an der Nachvollziehbarkeit der Werbemaßnahmen. Zudem hatte dieser Kunde bereits viel Geld in Werbeanzeigen verbrannt.

Wir haben dann das ganze Material angeschaut und darauf basierende gute Beschreibungen über die Kundendienstleistung erstellt. Damit konnten wir Kampagnen erstellen und hatten innerhalb 4 Wochen 290 neue Leads zu Lead Kosten à 0,14 Euro.

Zu diesem Zweck sind wir sehr tief in die Materie eingetaucht. Das war ein großer Erfolg.

An diesem Beispiel sieht man einen großen Teil von der UMS-Methode. So konnten wir Investoren im B2C-Bereich erreichen, die Makler wiederum im B2B-Bereich. Das können wir problemlos spezifisch umsetzen.

Das erwarten Kunden bei Unlandherm Media Solutions

An wen kann man sich wenden, wenn man sich als Unternehmer dazu entschließt, im Bereich UMS-Methode aktiv zu werden und hierfür Unterstützung sucht? Wie kann man tatsächliche Experten und mögliche "schwarze Schafe" unterscheiden?

Im Dach-Raum gibt es tatsächlich nur wenige Berater, die sich genau auf dieses Thema spezialisiert haben. Es gibt lediglich 14 Agenturen, die diese Methode als Full Service Leistung anbieten. Dabei handelt es sich ausschließlich um klassische Agenturen, die auf diese Methode spezialisiert sind. Es gibt neben diesen 14 Agenturen keine Agentur, die sich ausschließlich auf diese neue Methode spezialisiert haben. Teilweise gibt es amerikanische Agenturen, die das erkannt haben, aber im englischen Sprachraum läuft Marketing anders ab. Dies kann nicht eins zu eins erfolgreich auf dem DACH - Raum übertragen werden. Der Markt tickt im deutschsprachigen Raum völlig anders und darauf haben wir uns spezialisiert.

So unterstützen die Experten von Unlandherm Media Solutions ihre Kunden

Bei unserem Angebot handelt es sich um eine Agentur Dienstleistung. Wir greifen unsere Klienten in der Praxis unter die Arme. Wir unterstützen unsere Klienten bei der Erstellung der Produkt- oder Dienstleistungsbeschreibung.

Es gibt mehrere Ziele während der Zusammenarbeit mit unseren Klienten. Zum einen stehen täglich neue Kundenanfragen im Fokus. So können sich unsere Kunden die unangenehme Kaltakquise oder unprofitable Werbung auf unterlegenen Plattformen sparen. Durch unsere cleveren Kampagnen gewinnen unsere Kunden automatisiert Neukunden. Unsere Kunden erhalten mehr Leads und stärken gleichzeitig ihr Branding. Durch das Messen von Kundeninteresse erhalten wir ausschließlich kaufbereite und vorqualifizierte Kunden. Das sorgt im gesamten Unternehmen für mehr Sicherheit und Stabilität.

Unser Aufgabengebiet erstreckt sich unter anderem auch auf die Conversion Optimierung und die Überwachung inklusive der Optimierung der laufenden Werbemaßnahmen. Wir kümmern uns außerdem darum, dass die Klicks im unteren Cent-Bereich bleiben und die Conversion um ein vielfaches steigt. Bei der Betreuung selbst stehen wir unseren Kunden beratend zur Seite.

"Unsere Klienten erfahren, wie erfolgreiche Kampagnen Schritt für Schritt umgesetzt werden."

In der engen Zusammenarbeit mit unserem Kunden entwerfen wir bei UMS hierzu individualisierte Produkt- oder Dienstleistungsbeschreibungen die Interesse beim Kunden wecken. Bei Bedarf wirken wir auch beim Videodreh beratend mit und empfehlen unseren Klienten entsprechende Experten. Grundsätzlich ist der Videodreh jedoch nicht das Problem. Man muss weder ein gelernter Schauspieler noch ein professioneller Rhetoriker sein, um ein gutes Video erstellen zu können. Stark konvertierende Videos können heute schon sehr schnell und einfach mit dem Smartphone erstellt werden. Ist der Dreh abgeschlossen, halten wir Rücksprache mit dem Kunden und geben ihm Feedback. Schnell, einfach und mühelos profitable Kunden zu generieren, steht immer im Vordergrund.

Sich mit der UMS-Methode einen Marktvorteil sichern

Was sind die ersten Schritte, um mit der UMS-Methode zu starten? Und welche Vorteile und Möglichkeiten siehst du für die Zukunft?

Im ersten Schritt muss immer die individuelle Ist - Situation analysiert werden. Es muss herausgefunden werden, ob die UMS-Methode in der aktuellen Situation sinnvoll für die Kundenakquise sind.

Deshalb bieten wir bei UMS Selbständigen und Unternehmern immer ein kostenloses Erstgespräch an, um zu analysieren, ob und wie die UMS-Methode für ihre Dienstleistungen und Produkte genutzt werden können. Dabei stellen wir ein Konzept vor, das im Anschluss für den Kunden umgesetzt wird. Wer mit der Beimischung von der UMS-Methode im Marketing jetzt schon beginnt, wird sich einen größeren Marktanteil auch in der Zukunft sichern können.

