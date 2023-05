Beautyholic

Von Mundpropaganda bis Social Media: Banu Suntharalingam gibt 5 Strategien, die Kosmetikerinnen wirklich helfen, Neukunden zu gewinnen

Banu Suntharalingam ist die Gründerin und Geschäftsführerin von Beautyholic. Gemeinsam mit ihrem Team verhilft sie selbstständigen Kosmetikerinnen zu geschäftlichem Erfolg. Spezialisiert hat sie sich dabei auf die Neukundengewinnung mithilfe ihrer eigens entwickelten Beautyholic Methode. Durch sie gewinnen Kosmetikerinnen automatisiert neue Kunden - und füllen auf diese Art und Weise unkompliziert und kontinuierlich ihre Terminkalender. Hier erfahren Sie, wie Kosmetikerinnen es schaffen, planbar Neukunden zu gewinnen.

Für viele selbstständige Kosmetikerinnen ist es eine große Herausforderung, neue Kunden zu gewinnen. Obwohl sie über umfassende Fähigkeiten und fundierte Fachkenntnisse in der Schönheitspflege verfügen, gelingt es ihnen nicht, potenzielle Kunden von ihrem Angebot zu überzeugen. Schuld daran ist nicht nur die wettbewerbsintensive Branche, sondern oft auch ein Mangel an Sichtbarkeit. Begrenzte Werbemöglichkeiten und traditionelle Methoden wie Flyer oder Zeitungsanzeigen führen nur selten zum erhofften Erfolg - zumal in der Beauty- und Kosmetikbranche noch immer vieles über Weiterempfehlungen läuft. "Dieses sogenannte Zufallsmarketing führt in den meisten Fällen zu einem riesigen Streuverlust", weiß Banu Suntharalingam von Beautyholic. "Die richtige Zielgruppe wird nicht erreicht und wertvolle potenzielle Kunden gehen schlichtweg verloren." Dabei gebe es grundsätzlich durchaus Maßnahmen, die Kosmetikerinnen ergreifen könnten, um ihre Chancen auf Neukunden zu verbessern und ihr Kosmetikstudio regelrecht aufblühen zu lassen. Welche fünf Strategien Kosmetikerinnen wirklich dabei helfen, erfolgreich neue Kunden zu gewinnen, hat Banu Suntharalingam im Folgenden verraten.

1. Ein systematisches Bewertungsmanagement einführen

Gerade in der Beauty- und Kosmetikbranche sind Weiterempfehlungen essenziell, wenn es darum geht, Neukunden für sich zu begeistern. Es ist daher anzuraten, ein systematisches Bewertungsmanagement einzuführen. Auf diese Art und Weise erhalten Kosmetikerinnen regelmäßig Feedback von ihren Kunden. Auf lange Sicht kann dadurch eine nachhaltigere Kundenorientierung geschaffen werden, die wiederum bei der Vermarktung und Verbesserung des Angebots hilft. Dazu sollten Kosmetikerinnen jede Rückmeldung entsprechend ernst nehmen und auch auf mögliche Defizite zielführend reagieren.

2. Weiterempfehlungen durch Belohnungen honorieren

In diesem Zusammenhang hat es sich außerdem als hilfreich erwiesen, sein Bewertungsmanagement mit einem Belohnungssystem zu koppeln. Ergibt sich aus einer Empfehlung ein Auftrag, können die betreffenden Kunden mit Rabatten oder Testprodukten belohnt werden. Das motiviert zu weiteren Empfehlungen und treibt so das eigene Geschäft voran.

3. Soziale Medien für sich nutzen

Immer entscheidender sind heute außerdem die sozialen Medien. Dabei ist Instagram die ideale Plattform für Kosmetikerinnen, um ihre Neukundengewinnung voranzutreiben. Über ein Business-Konto können Kosmetikerinnen Werbeanzeigen schalten, sodass potenzielle Kunden auf ihr Profil gelangen. Hier spielt das Profilbild eine entscheidende Rolle: In aller Regel möchten die Besucher ein Gesicht sehen, das sie mit dem Unternehmen verbinden können. Anonyme Bilder sind dagegen eher weniger geeignet. Auch der Steckbrief sollte den Besuchern auf einen Blick alle wichtigen Informationen liefern - darunter den Namen, die Stadt, die wichtigsten Vorteile und Behandlungen, die Adresse und die Telefonnummer des Unternehmens.

4. Vorher-Nachher-Bilder einsetzen

In der Beauty-Branche ist es außerdem entscheidend, Ergebnisse zu präsentieren. Mithilfe von Vorher-Nachher-Bildern können die Resultate der durchgeführten Behandlungen offen gezeigt und potenzielle Neukunden effektiv überzeugt werden. Es empfiehlt sich, sein Profil in den sozialen Medien zu 80 Prozent aus derlei Vergleichen bestehen zu lassen. Das stärkt das Vertrauen der Zielgruppe und untermauert die Fachkenntnisse der Kosmetikerin.

5. Für regelmäßigen Content sorgen

Überhaupt erhoffen sich potenzielle Kunden von einem Instagram-Profil möglichst wertvolle Informationen. So haben sich zum Beispiel Videos oder Storys zu einer bestimmten Behandlung als wirkungsvoll erwiesen. Ebenso können Kosmetikerinnen den Behandlungsablauf filmen und kurze Sequenzen posten. Wichtig ist in diesem Zusammenhang, möglichst jeden Tag zu posten, damit die Follower auf dem Laufenden und das Profil aktiv gehalten werden.

