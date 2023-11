VNR Group

Vier Spatenstiche mit Symbolkraft: Die Zentrale der VNR Group bekommt ein neues umweltfreundliches „Gewand“ und setzt damit seinen Erfolgskurs mit viel Engagement fort

Richard Rentrop (CEO VNR Group): „Als modernes und fortschrittliches Unternehmen ist es uns wichtig, mit dem Umbau ein deutliches Zeichen für die Zukunft und unseren Standort Bonn – Bad Godesberg zu setzen.“

Katrin Dörner (Oberbürgermeisterin der Stadt Bonn): „Ich freue mich, dass die VNR Group mit dem energetischen Umbau als positives Beispiel die Klimawende hier vor Ort unterstützt “

Sarah Wiener: „Als Politikerin und EU-Abgeordnete kämpfe ich für die Reduzierung von Pestiziden in der Landwirtschaft. Genauso wichtig sind mir alle anderen sinnvollen Maßnahmen, die Belastungen für unsere Umwelt wirkungsvoll reduzieren.“

Ansgar Wiesemann (Leiter des Umbaus von der TEAM Baumanagement GmbH): „Wir streben das Gütesiegel für nachhaltiges Bauen an.“

Denise vom Hoff (Head of People and Organizational Development der VNR Group): „Der Umbau gibt uns die Möglichkeit, für unsere Mitarbeiter eine neue, fortschriftliche Arbeitsumgebung zu schaffen.“

Die VNR Group startet durch! Am Vormittag gaben die vier Spatenstiche von Katrin Dörner, Sarah Wiener, Denise vom Hoff und Ansgar Wiesemann den symbolischen Startschuss für die Zukunft. Die familiengeführte Unternehmensgruppe wird in enger Abstimmung mit dem Eigentümer in den nächsten 12 Monaten das Firmengebäude in der Koblenzer Str. einer umfangreichen Revitalisierung unterziehen. Das Gebäude erhält eine vollständig neue Gebäudehülle unter Berücksichtigung der geltenden Regelungen für den Wärme- und Schallschutz. Im Rahmen der Umbau-Maßnahmen werden die haustechnischen Anlagen komplett erneuert. Beheizt und gekühlt wird das Haus künftig mit moderner Wärmepumpentechnik. Ergänzt wird das neue Energieversorgungskonzept mit einer Photovoltaikanlage und einem Dachgarten.

Zu den anwesenden Gästen zählte unter anderem die Bonner Oberbürgermeisterin Katja Dörner. Sie zeigte sich von den Plänen der VNR Group sehr angetan. „Es ist wichtig, dass sich auch Unternehmen und Institutionen für eine zukunftsfähige, nachhaltige Stadt einsetzen – denn gesamtstädtische Klimaneutralität kann nur mit der Hilfe der Stadtgesellschaft erreicht werden. Wir als Verwaltung informieren und beraten Unternehmen zu vielfältigen Themen der nachhaltigen Wirtschaft und fördern unter anderem Photovoltaik-Anlagen. Der Gebäudebereich verursacht einen erheblichen Anteil der CO2-Emissionen, auch hier in Bonn. Ich freue mich deshalb, dass die VNR Group mit dem energetischen Umbau als positives Beispiel die Klimawende hier vor Ort unterstützt“, so Oberbürgermeisterin Katja Dörner.

Verantwortlich für die in Kürze beginnenden Bauaktivitäten ist Ansgar Wiesemann, Geschäftsführer von TEAM Baumanagement: „Der Verzicht auf fossile Brennstoffe reduziert den CO2 -Ausstoß des Gebäudes und trägt zur Verringerung der Umweltauswirkungen sowie der Erreichung der Nachhaltigkeitsziele bei. Deshalb streben wir gemeinsam mit der CAST Bad Godesberg GmbH für das Projekt den DGNB Goldstandard an. Hier läuft auch bereits die Vorzertifizierung."

Denise vom Hoff, Head of People and Organizational Development: „Für unsere 500 Mitarbeiter im Hause bringt der Umbau deutlich verbesserte Arbeitsbedingungen mit sich. Auch unser Ziel, das Gebäude künftig klimaneutral zu betreiben, hat für einen modernen und innovativen Arbeitgeber eine große Bedeutung gegenüber seinen Teams und bei künftigen Neueinstellungen.“

Der Zeitplan für alle nun anstehenden Maßnahmen steht: aktuell finden im Gebäude bereits Vorbereitungsmaßnahmen für den Umbau statt. In Kürze beginnen dann die größeren Arbeiten an der Gebäudehülle und in den einzelnen Stockwerken. Während der Umbauarbeiten arbeiten die Mitarbeiter teils mobil, teils vor Ort weiter.

Über die VNR Group:

Die VNR Group (ehemals Verlagsgruppe Rentrop), macht als Familienunternehmen seine Kunden seit der Gründung 1975 privat und beruflich stetig erfolgreicher. Als einer der zehn größten Fachverlage Deutschlands und Medientechnologie Unternehmen denken und handeln wir mit über 30 Marken, über 500 Produkten und über 600 Mitarbeitern international – mit unserem rheinischen Herzen in Bonn.

Über die CAST Bad Godesberg GmbH:

Die CAST Bad Godesberg GmbH wurde mit dem Ziel gegründet, das Bürogebäude Koblenzer Straße 99-103 in Bad Godesberg fit für die Zukunft zu machen. In enger Abstimmung mit dem langjährigen Mieter, der VNR Group, erfolgt nun die energetische Sanierung und Modernisierung des Gebäudes. Die Investoren der CAST Bad Godesberg GmbH sind persönlich in der Geschäftsleitung involviert. Der besondere Charme von Bad Godesberg mit dem historischen Ambiente und die attraktive Lage des Objektes mit guter Verkehrsanbindung hat sie in der Entscheidung für das Invest bestärkt.

