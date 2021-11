Playlife-System GmbH

Playlife bekommt neues Branding

Bielefeld (ots)

Der marktführende Ausstatter und Hersteller von Indoorspielplatz- und Trampolinanlagen sowie Family Entertainment Vollkonzepten in Deutschland bekennt sich zur neuen Corporate Identity.

Fast alles neu bei Playlife. Der Branchenpionier erster Stunde präsentiert heute sein visuell vollständig überarbeitetes Branding. Nach der Bekanntgabe der Zugehörigkeit zur Global Leisure Group, dem weltweit führenden Anbieter der Branche, ist es Zeit für neue Töne. Die Marke Playlife hat sich optisch neu erfunden und ist startklar für eine noch erfolgreichere Zukunft.

Simples Design, trotzdem verspielt, dennoch geradlinig. Der Kreis, begleitet von Quadraten, symbolisiert, dass Playlife nicht nur Standardlösungen bietet, sondern "out of the box" denkt und individuelle Konzepte für ihre Kunden entwickelt und umsetzt. Playlife steht für Optimismus, Freude, Kreativität und Spaß, aber auch für Sicherheit, Kompetenz und Wissen - genau das spiegelt sich auch in den Farben wider.

"Wir sehen optimistisch in die Zukunft und das soll auch unsere Marke verkörpern. Gleichzeitig bieten wir unseren Kunden seit über 25 Jahren Verlässlichkeit und Sicherheit und können mit Selbstbewusstsein sagen, dass wir den besten Service und die besten Produkte in ganz Deutschland anbieten", so Jonathan Hermann CEO.

Website: https://playlife-system.com/

