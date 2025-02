Evertz Pharma GmbH

Evertz Pharma warnt: Kosmetik kann die Haut ruinieren!

Hautpflege ist für viele Frauen ein Risiko, denn die Suche nach den richtigen Produkten wird aufgrund der täglich wachsenden Anzahl neuer Produkte immer schwieriger – und die Gefahr, der Haut unwissentlich zu schaden, wächst. Viele Kosmetika enthalten gefährliche Inhaltsstoffe, die die Hautbarriere zerstören, Irritationen auslösen und das Risiko für schwerwiegende Hautkrankheiten erhöhen. Einen neuen Ansatz bietet die Marke Biovolen, mit der Dominik und Tobias Evertz, Gründer der Evertz Pharma GmbH, einen Fokus auf die Entwicklung natürlicher Hautpflegeprodukte legen. Wie diese wirken, inwiefern sie auf Ursachenbehandlung setzen und welche Bedeutung Nachhaltigkeit für das Unternehmen hat, erfahren Sie hier.

Die richtige Hautpflege spielt für Frauen meist eine zentrale Rolle: Spätestens mit zunehmendem Alter verändern sich die Haut und ihre Ansprüche an Pflege und Gesundheit nochmals erheblich. Besonders Frauen ab 50 Jahren stehen vor der Herausforderung, Produkte zu finden, die nicht nur oberflächliche Ergebnisse liefern, sondern auch die wahre Ursache ihrer Hautprobleme angehen. Allerdings ist, insbesondere im Internet, die Auswahl an Produkten überwältigend und nicht alle halten, was sie versprechen. Doch als wäre das nicht genug, ist der Markt zusätzlich voll mit Kosmetika, die der Haut sogar langfristig schaden können: Viele enthalten schädliche Inhaltsstoffe wie Parabene, Mikroplastik, Silikone und aggressive Chemikalien, die die Hautbarriere schwächen und das Risiko für Hautkrankheiten erhöhen können. Noch alarmierender ist, dass viele dieser Produkte schlecht oder gar nicht getestet werden, was zu unerforschten Risiken wie allergischen Reaktionen und Entzündungen führen kann. „In der Welt der Kosmetik ist der Verbraucherschutz oft unzureichend. Viele Produkte gelangen also ohne ausreichende Tests auf den Markt und können die Haut der Konsumenten langfristig schädigen“, warnt Dominik Evertz, Gründer der Evertz Pharma GmbH.

Eine Lösung bieten die Produkte der Marke Biovolen: „Unsere Produkte sind nicht nur eine Pflege, sondern eine ganzheitliche Lösung für die tiefsten Bedürfnisse von Haut und Körper“, erklärt Co-Gründer Tobias Evertz. „Mit Biovolen haben wir unter anderem eine Marke geschaffen, die zeigt, dass natürliche Wirkstoffe nicht nur sanft, sondern auch äußerst wirksam sein können. Wir geben Frauen die Möglichkeit, ihre Haut nachhaltig zu verbessern – ohne Kompromisse.“ Die Evertz Pharma GmbH, gegründet im Jahr 2017 von den Zwillingsbrüdern, hat sich in wenigen Jahren zu einem Vorreiter im Bereich natürlicher Hautpflege entwickelt. Was zunächst mit dem Verkauf von zugekauften Produkten begann, entwickelte sich schnell zu einem Unternehmen mit eigener Forschungs- und Entwicklungsabteilung. Heute steht die Hauptmarke Biovolen für Innovation, Nachhaltigkeit und Wirksamkeit. „Wir wissen, dass jede Frau einzigartig ist – genau wie ihre Hautbedürfnisse“, betont Tobias Evertz. „Mit Biovolen liefern wir nicht nur geprüfte, natürliche Kosmetik mit wertvollen Inhaltsstoffen, wir möchten außerdem sichtbare Ergebnisse liefern und ein Bewusstsein dafür schaffen, wie wichtig es ist, die eigene Hautgesundheit ganzheitlich zu betrachten.“

Phyto-Lyse®-Verfahren: Modernste Technologie für effektive Hautpflege

Die Produktlinie der Evertz Pharma GmbH setzt Maßstäbe in der Hautpflege – nicht nur durch ihre beeindruckende Wirksamkeit, sondern auch durch den hohen Anspruch an Nachhaltigkeit und Innovation. Die Grundlage des Erfolgs bildet die gezielte Nutzung natürlicher, biotechnologisch aufbereiteter Wirkstoffe, die aus Pflanzen gewonnen werden. Diese bieten eine sanfte, aber äußerst effektive Lösung für Hautprobleme, die viele Frauen im Alter von 50 Jahren und darüber hinaus betreffen.

So basieren alle Produkte des Unternehmens auf dem Phyto-Lyse®-Verfahren, einer hochmodernen biotechnologischen Methode, die in der Extraktion von pflanzlichen Wirkstoffen neue Maßstäbe setzt. Dieses Verfahren kombiniert traditionelle Extraktionsmethoden mit innovativen biotechnologischen Verfahren, um die bioaktiven Komponenten der Pflanzen auf höchstem Niveau zu gewinnen. Dadurch wird nicht nur die Wirksamkeit der Inhaltsstoffe maximiert, sondern auch ihre Bioverfügbarkeit erhöht, was zu einer besseren Aufnahme und einer langanhaltenden Wirkung auf der Haut führt.

„Die richtige Anwendung natürlicher Inhaltsstoffe ist nicht nur eine Frage der Auswahl, sondern der richtigen Aufbereitung“, erklärt Dominik Evertz. „Mit dem Phyto-Lyse®-Verfahren schaffen wir es, die besten Eigenschaften der Pflanzen zu extrahieren, ohne deren natürliche Balance zu gefährden. Das Ergebnis sind Produkte, die nicht nur hautfreundlich, sondern auch nachhaltig und hochwirksam sind.“

Hochwertige Produkte für individuelle Bedürfnisse – ohne aggressive Chemikalien

Biovolen bietet eine sorgfältig zusammengestellte Produktpalette, die auf pflanzlichen Wirkstoffen basiert und sowohl online als auch in Apotheken erhältlich ist. Zu den Bestsellern gehören unter anderem die Moossalbe, die die Hautalterung mit den regenerativen Kräften des Mooses bekämpft, sowie die Jasminsalbe, die speziell gegen Augenringe und Schwellungen entwickelt wurde. Alle Produkte sind darauf ausgelegt, spezifische Hautprobleme auf natürliche Weise zu behandeln – ohne aggressive Chemikalien.

Für die Haarpflege haben die Experten außerdem die Rezilin Basilikum-Extrakt-Haarkur entwickelt, die gezielt Haarausfall entgegenwirkt. Ergänzend sorgt der Citurin Mandarinen-Extrakt dafür, graues Haar zu revitalisieren, ihm neue Kraft zu verleihen und einen natürlichen Glanz zu schenken. Im Bereich der Nahrungsergänzungsmittel setzt Evertz Pharma ebenfalls auf innovative Lösungen: Der Vitalrin Sonnenkomplex ist eine natürliche Alternative zu herkömmlichen Diäten. Die Kapseln fördern das Sättigungsgefühl und tragen dazu bei, den Fettstoffwechsel zu normalisieren

Doch Evertz Pharma geht noch einen Schritt weiter: Nachhaltigkeit ist nicht nur ein Teil der Produktentwicklung, sondern durchdringt das gesamte Unternehmen. So werden für die Verpackungen besonders dünne Materialien verwendet, um den Materialverbrauch zu minimieren. Auch die Digitalisierung der Prozesse hilft dabei, den Papierverbrauch drastisch zu reduzieren. Diese bewusste Ausrichtung auf umweltfreundliche Produktionsmethoden sorgt dafür, dass die Kundinnen sich nicht nur über hochwertige Produkte freuen können, sondern auch mit gutem Gewissen investieren – sowohl für ihre Haut als auch für die Umwelt.

