Berliner Start-up Mitte launcht die weltweit erste Komplettlösung für Wasseraufbereitung im Eigenheim

Das Wasseraufbereitungssystem Mitte Home verwandelt Leitungswasser auf Knopfdruck in gefiltertes, mineralisiertes, stilles oder sprudelndes Wasser

Das Wasser-Start-up Mitte bringt mit Mitte Home nach einer intensiven Entwicklungsphase das erste Produkt auf den Markt: Ein smartes Wasseraufbereitungssystem für zu Hause, das durch fortschrittliche Filtrations- und Mineralisierungstechnologie Leitungswasser filtert, es zur Geschmacksoptimierung mit Mineralien anreichert und auf Wunsch mit Kohlensäure versetzt.

Mitte wurde mit dem ehrgeizigen Ziel gegründet, Leben durch gesunden Wasserkonsum zu verbessern und Wasserquellen neu zu denken. Mitte Home ist ein einzigartiges Konzept, das ganz neu an die Wasseraufbereitung herangeht. Durch fortschrittliche Technologie wird Leitungswasser nicht nur filtriert und auf Wunsch mit Kohlensäure versetzt, sondern auch mineralisiert - die weltweit erste All-in-one-Lösung für Wasseraufbereitung. Damit ist Mitte der First Mover in einer komplett neuen Kategorie an Wasseraufbereitern, eine nachhaltigere Alternative zu Flaschenwasser und verbindet darüber hinaus Funktionalität und ansprechendes Design.

Inspiriert vom natürlichen Wasserzyklus

Das Team von Mitte wurde von den Prozessen der Natur inspiriert, bei denen Regenwasser bis zu 100 Jahre durch verschiedene Steinschichten sickert, dabei gefiltert wird und Mineralien aufnimmt. Diesen Vorgang komprimiert die Mitte Home Balance Cartridge auf rund 60 Sekunden: In zwei Filtrationsschritten werden über einen Aktivkohlefilter und einen Hohlfaserfilter Schadstoffe wie Chemikalien, Schwermetalle, Bakterien und Mikroplastik maßgeblich reduziert. Gleichzeitig fließt das Wasser durch natürlich gewonnenes Calcit- und Magnesitgestein. Schlussendlich läuft das Wasser in die Mitte Flasche und wird dort auf Wunsch mit Kohlensäure versetzt. So schafft Mitte Home hochqualitatives Wasser auf Abruf aus der eigenen Quelle - bottled at your source.

Smarte App-Features

Mitte Home kann mit der zugehörigen Mitte App genutzt werden, welche die Leistung des Mitte Geräts überwacht und als Kontrolleinheit für den eigenen Verbrauch fungiert. Der "Smart Refill"-Service macht die Nutzung von Mitte Home noch bequemer und bietet ein automatisches Zusenden von Mitte Home Balance Cartridges und Mitte CO2-Zylindern an, noch bevor sie zur Neige gehen.

Neuartige Technologie

"Wir freuen uns, mit Mitte Home eine echte Lösung für ein echtes Problem bereitzustellen. Weltweit werden pro Minute eine Million Plastikflaschen gekauft, die auf langen Transportwegen um die Welt geschickt werden. Mitte Home bietet nicht nur hochqualitatives, sondern auch nachhaltiges Wasser. Eine Warteliste von mehr als 16.000 Menschen beweist den Bedarf für ein derartiges Konzept. Wir wollen die Wasserindustrie umkrempeln und uns trauen, neu zu denken und das Wasserunternehmen für das 21. Jahrhundert zu sein", sagt Moritz Waldstein, Geschäftsführer und Gründer von Mitte.

Das Mitte Home Starterkit ist ab dem 26. Oktober für 349,99 Euro über mitte.co erhältlich. Im Produktumfang enthalten sind das Mitte Gerät, jeweils eine Mitte Home Balance Cartridge und ein Mitte CO2-Zylinder sowie eine Mitte Flasche aus PET.

Mitte kooperiert mit Water.org, um weltweit eine sichere Wasserversorgung zu schaffen. Bei jedem Kauf einer Mitte Home Balance Cartridge spendet Mitte an Water.org, und ermöglicht einer bedürftigen Person zwei Jahre Zugang zu sauberem Trinkwasser.

Hochauflösendes Bildmaterial und weitere Presseinformationen stehen hier zum Download bereit.

Über Mitte

Mitte wurde mit der Mission gegründet, eine Trinkwasserversorgung passend für die Herausforderungen des 21. Jahrhunderts zu entwickeln - gesundheits- und nachhaltig orientiert, und nutzerfreundlich. Das Berliner Unternehmen entwickelt eine Produktpalette, die vom natürlichen Zyklus des Wassers inspiriert ist, ohne dabei dem Planeten zu schaden. Mit Mitte Home bietet Mitte das erste smarte System zur Wasseraufbereitung für zu Hause an, das eine fortschrittliche Filtrations- und Mineralisierungstechnologie nutzt, um Wasser zu reinigen und zur Geschmacksoptimierung mit Mineralien zu versetzen - mit oder ohne Kohlensäure.

Mitte wurde 2016 in Berlin gegründet und wird von Atlantic Food Labs, Danone Manifesto Ventures, VisVires New Protein Fund, Bitburger Ventures und Kärcher New Ventures gefördert.

Mehr: https://mitte.co/

